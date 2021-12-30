【文／陳羿郿 動腦編輯部】

「宅」是台灣2021年的年度代表字，第二至第十名依序為缺、投、慌、苗、盼、望、穩、隔、轉。除了「宅」之外，代表字中也有不少反映疫情，還有「缺」（缺疫苗）、「苗」（疫苗）、「隔」（隔離）等。

有趣的是，英國牛津英語大辭典2021年代表字是vax（疫苗）。由於疫情流行，疫苗相關字頻繁出現，如「未接種疫苗」（unvaxxed）或「反疫苗者」（anti-vaxxer）等字使用率大增。

而Google也在2021年的尾聲，釋出一則「年度搜尋」（Year in Search）影片，瀏覽當年度最熱門的搜索關鍵字和話題，反映出全球在長達兩年COVID-19壟罩下逐漸好轉，許多人嘗試走出心理傷痛，尋求治癒的方式；或在經濟重創後，發展新的創業機會。

去年，全球對「心理健康」一詞的搜索量達到了歷年來最高，而最多人搜尋的問題有：「如何照顧心理健康」、「如何療傷」。另一個跡象是，今年的搜索量比以往更多的關鍵詞是「身心正面」和「肯定自己」，表示人們不斷提醒自己要以積極正向的態度去克服消極的念頭。

另外，2021年全球有大多數人都在尋找新的創業機會，搜尋「如何創業」的次數大大超過搜尋「如何找到工作」，自己創業當老闆的興趣直線上升。

對許多人而言，因疫情面臨裁員、無薪假，就像按下暫停鍵，在這段期間開始重新思考自己的人生意義，鼓勵自己去追求更有成就感的職業，或者把眼光放在其他地方，尋求更好報酬的工作。

2022年，仍要大膽迎接各種可能性，持續抱持著一顆好奇心與想像力，創造出屬於自己的精彩。因此，Pantone以「 Very Peri 長春花藍」作為2022年度代表色，代表無憂無慮的自信以及勇敢冒險的好奇心，來開啟每個人心中具創造力的靈魂。

趨勢1 支持微型企業

電商在疫情催化下已成為顯學，當各家大型企業為搶佔市場，推出一鍵購物和免運服務，在地的微型商務則難以生存。不過，隨著有意識的消費主義抬頭，顧客愈來愈支持與社會、環境共好的商業模式，為在地商家帶來無限生機。

中小企業可善用Instagram上「支持微型商務」（Support Small Business）功能向粉絲宣傳，大眾也能藉此表達對該企業的喜愛。只要在Instagram的限時動態上使用「支持微型商務」的貼紙，個人的追蹤者就能看到該店家；店家也能將該則動態重複發佈到自家專頁上，或傳訊息給標記他們的粉絲。

另外，還可以看見大型企業扶植小型店家前進的案例，像美國評論網Yelp與家居裝飾品牌Chasing Paper 合作，開發新的壁紙系列，這些壁紙上的插圖靈感，就是來自紐約、奧斯汀、舊金山等三地12家微型店家，大部分都是餐廳。

動腦時間

無論自家品牌是大型企業或跨國商務，能否集結在地微型品牌之力，發展新商業模式？可以提供哪些資源幫助彼此成長茁壯？

趨勢2 元宇宙（Metaverse）來臨

Facebook母公司在2021年 10 月底宣佈更名成「Meta」，並表示將全力打造「元宇宙」（Metaverse），為各界拋下一顆震撼彈，短短時間，大家開始討論到底什麼是「元宇宙」？會為世界帶來哪些新改變？

Facebook創辦人祖克柏表示，元宇宙就像「一個具體化的網路，你身在其中而不僅只是看著」。

也可以說，元宇宙是個虛擬實境，讓世界各地的人在網路上相互交流，甚至是和虛擬世界本身互動。在網路上，大眾可以透過網站、遊戲、聊天室與他人連結；而元宇宙更進一步地將使用者放進這些操作行為裡面，與單純瀏覽網頁、觀看影片有截然不同的體驗。

也有不少質疑，認為元宇宙與現有的AR/VR有哪些差異？可以說AR/VR都是和元宇宙密切相關的概念，但它們並非一體和相同的。與其將它們視為只是本質上相同東西的迭代，不如將它們看作互為增補的獨立物體。

一些先驅產業打頭陣，像是遊戲業、加密貨幣、時尚業等開始建構元宇宙，例如時尚品牌Gucci和遊戲公司Roblox合作，打造沉浸式多媒體體驗 Gucci Garden Archetypes，讓Roblox上的玩家在為期兩週的時間，可以使用虛擬的Gucci Garden，Gucci 還在遊戲中投放了限量版虛擬包。