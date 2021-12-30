【文／王穎禛 動腦編輯部】

動腦俱樂部第504次午餐演講例會於11月17日舉行，邀請到阿原工作室創辦人江榮原以「阿原共生共好的品牌實踐」為題，解構阿原品牌DNA，分享阿原如何身體力行實踐土地共生、社區共好精神，讓世界看見不一樣的台灣之光。

從一個人的武林到三個人的江湖

阿原工作室走過16年，江榮原從前8～10年「一個人的武林」建構出阿原專屬DNA，再吸引志同道合的夥伴組成「兩個人的世界」，才有我們今日所見的阿原。但是「只做對不一定贏」，面對疫情，江榮原坦言阿原這兩年過得並不好，這波低潮卻正好激發出plus計劃，讓他領悟到「與時俱變才能與時俱進」的道理，決定改革打造「三個人的江湖」。

一個人的武林——品牌DNA養成

2005年～2008年間是阿原崛起的黃金時期，台灣正好有一群渴望在地文化被看見、努力推動社區總體營造和文化創意產業的人們活躍著，江榮原形容當時的阿原就像「網紅」一樣，托時機之福，「只要多做一點點，就會被看見」，江榮原肯定的說：「阿原的崛起是時機造就的產業。」

喜歡觀察、記錄生活的江榮原，透過鏡頭捕捉到許多耐人尋味的畫面，當清潔隊在餵食流浪貓狗，江榮原看見的是髒亂環境中最乾淨無私的布施。而他最擅長的，正是在自然之中找到發光處，就像阿原做肥皂、賣藥草一樣，這些再自然不過的事，總是能找到其價值背後的人格個性。

「如果一件事情的價值背後沒有人格個性、無法碰觸到人最深刻的部分，手工是什麼？藥草又是什麼？」2007年江榮原在員工教育訓練時，提出對商品除了消費價值、CP值外，「尋找並賦予延伸價值」的想法，例如使用木本的產品，就讓它導向情緒、支持部分多一點。

當個人行為讓某件事物擴大意義、甚至衍伸出產業，兩者之間將會有許多價值被放大，這樣的念想一路陪伴江榮原走過「一個人的武林」，更化為阿原的DNA流淌在品牌血液中。

兩個人的世界——面臨市場考驗

在外界看來，阿原擅於關心土地倫理及生活美學，江榮原認為，他只是將農場、做肥皂或包粽的點滴記錄下來，更明白每位同事下班後，回到家也是家庭的重要角色，選擇在金山提供就業機會，便能與他們的生活產生緊密連結，一切都是每天發生的日常，再經過內部整理後分享出去，「我熱愛這些事情是因為，它裡面有一個『真』、是我的一個自我滿足。」

隨著阿原吸引志同道合的營業、行銷、設計、企劃等夥伴加入，形成「兩個人的世界」，一路靠著手工畫插圖、標籤，製做紙面目錄與包裝設計，拓展海內外多家實體店鋪，讓世界看見台灣。每家店鋪就像不同小說，擁有自己的背景及故事，卻因缺乏「數位傳播」技術，無法將這份用心的傳播效益發揮到最大化。

江榮原表示，阿原確實刺激到了台灣手工肥皂產業，也獨樹一格成為全世界之最。但是，江榮原更嚴肅坦言：「過去3年阿原的深耕價值，『社區、勞動力、青草藥、人文、實體店鋪』受到市場嚴重考驗，阿原衰退了。」

三個人的江湖——啟動五大改革計劃

阿原到底犯了什麼錯？江榮原列出「未能正確使用（數位）工具、忽略風險評估、身段沒練好（缺乏專業）、管理鬆散、和時代脫軌」五大痛點，也正因這股低潮，讓江榮原決定「與時俱變」。

去年4月起，阿原開始實行五大改革計劃，包括「人事洗牌，延聘專業經理人」、「財務重整，數位建構」、「品牌擴大定義，CSR為核心價值， ESG當目標手段」、「從原鄉品牌走向 B 型企業」及「建構創生基地，用行動超越口號，打造『北海明珠』」。

江榮原目標讓阿原成為全球最好的青草植物應用品牌，發展成最具田邊經濟、地方創生價值的身體用品類應用品牌，體現「愛惜人身」的人類共同價值。時代瞬息萬變，江榮原指出，阿原必須有工作室的精神、生物科技的嚴謹管理、地方公益的本舖精神；想走國際外銷，還要有國際事務的規格，甚至於江榮原最關心的人文、公益和社會關懷，也需要有基金會作為支柱，這些皆乘載於大家看不見的阿原。