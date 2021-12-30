拋開煩惱 為生活點綴創意新鮮事！

【文／翟南】

大家來瘋三溫暖

まずい棒

銚子電鐵推出的零食，雖然取名為「糟糕棒」（まずい棒），卻賣得相當不錯，且有多種口味，包裝也十分鮮明逗趣。

天氣越來越冷，不知道會不會讓你好想來一趟又冷又熱的三溫暖？最近在日本，陸續出現好玩有趣的三溫暖設施，就讓我們先從知名的銚子電鐵開始談起吧。

銚子電鐵之所以有名，來自於它是有名的搶錢鐵道公司，而之所以很拼命搶錢，則是因為這家只擁有6.4公里鐵道的民營公司從1922年創業以來，就一直長期處於赤字虧損狀態，公司只好死命發展副業，開發販售各式各樣特色商品與活動好增加營收。

銚子電鐵做了哪些東西呢？像是販售當地名產的「濕軟煎餅」，模仿日本國民零食「美味棒」取名的零食「糟糕棒」，以及「鯖威張る便當」與「鯖威張る咖哩」，嗯，應該所有讀者都會問這個「鯖威張る」到底是什麼東東吧？其實這是日文諧音的梗，唸起來是サバイバル，也就是Survival求生，你有看過這麼誠實又直白的公司嗎？

結果他們公司一年約5億日圓的營業額之中，有八成都是靠這些副業賺來的，我之前曾介紹過，他們連軌道上的石頭都拿來裝在罐頭裡賣了，反應還非常好，也因為各種有趣搞笑的做法，讓銚子電鐵漸漸擁有不少粉絲。

最近許多日本人正在瘋三溫暖，根據調查，全日本大約有一千萬的三溫暖愛好者，因此銚子電鐵搭上這股熱潮，在去年11月2日至4日期間，募集35位遊客來一場特別的三溫暖體驗活動，其中最為特殊的，就是在3日11點半至下午3點舉辦的三溫暖行程。

銚子電鐵運用停在仲之町車站的一節列車，在裡頭裝設帳棚，讓列車具有真正的三溫暖功能，但是三溫暖必須在蒸完之後泡冷水，很窮又預算有限的銚子電鐵，就在列車旁擺放銚子漁港常見的大塑膠箱（漁港拿來裝魚用的）注滿冷水，讓享受三溫暖的人跳進去，同時感受一下當鮮魚的樂趣。（咦？）

整個三天二夜的行程除了三溫暖之外，還有享用當地美食，造訪當地的知名錢湯等等，銚子電鐵的竹本社長致詞表示，他們的目標，就是要成為日本第一的娛樂鐵道。

上面介紹的案例，充其量只能說是玩票，但接下來這個例子則是玩真格的。隨著現代人旅遊方式越來越多元，露營車旅遊也大行其道，日本的「Carstay」就是一家專營露營車租賃的公司，企業宗旨為「Stay Anywhere, Anytime.」，他們運用的廂型旅行車一般稱之為「VAN」，而享受露營車的生活就叫做「VANLIFE」。「Carstay」與一家「我們的三溫暖株式會社」（好奇怪的公司名稱）合作，在去年11月推出一輛特別的露營車，叫做「自走型三溫暖SAUNA JUNKY零號」。

什麼叫做玩真格的？這二家公司將一輛日產CARAVAN廂型車後車廂打造成道地的三溫暖，不但搭載大型的燒材薪火爐，還貼上大量的檜木壁面，木桶水勺等三溫暖用具也一應俱全，最多能容納5人，但這車廂三溫暖只能提供蒸氣，冷水浴的部分要怎麼辦呢？「Carstay」希望你開著這輛車到小溪小河邊或是湖畔的露營區，一邊享受三溫暖，一邊享受大自然的冷水，是不是好棒棒？

「自走型三溫暖SAUNA JUNKY零號」租賃一天的費用為日幣3萬日圓，如果你的預算沒那麼高，「Carstay」也提供一般露營車搭配帳篷式三溫暖的方案，價格則為日幣9,400日圓到18,800日圓不等。

像「自走型三溫暖SAUNA JUNKY零號」這樣，打造一輛可以到處跑的三溫暖車概念，也被另一家公司看中，那就是位於大阪的「株式會社Rebirth」，但他們改造的並不是廂型車，而是體積數倍龐大的巴士公車。

「株式會社Rebirth」接手兵庫縣即將報廢的神姬路線巴士，將其改裝為具有木裝內構與柴薪火爐的正統三溫暖，稱之為「SABUS」，當然可以容納比廂型車更多的人，此外他們還細心保留巴士原有的一些特點，像是巴士的手拉環，此外如果你按下停車鈴，水就會注入爐子裡產生更多蒸氣。對於使用方式，「SABUS」的想法與「自走型三溫暖SAUNA JUNKY零號」相同，都只提供蒸氣，因此「SABUS」在規劃上是開到泳池或是湖川等地，運用當地資源來提供冷水。「SABUS」將從今年2月開始提供服務，相關細節在截稿前尚未宣佈。

走到哪裡都可以三溫暖

專營露營車租賃的「Carstay」，與一家「我們的三溫暖株式會社」合作，在去年11月推出一輛特別的露營車，叫做「自走型三溫暖SAUNA JUNKY零號」，將廂型車後車廂打造成道地的三溫暖。

翟南歡樂的引經據典 冷知識時間

文章提到銚子電鐵所販售的零食糟糕棒，連最初開賣的時間都有點糟糕：糟糕棒開賣的時間是「8月3日18時18分」，剛好與日文「破産は嫌、嫌」諧音，也就是「破産我不要、不要」的意思，這日期時間是他們刻意挑選的，而賣出第一支難吃棒的地點，是銚子鐵道的「犬吠車站」。還有，雖然名稱叫做糟糕棒，其實味道還是不錯啦。

把廢棄鐵道變成特色美食街

前面我們談到日本許多鐵道路線的經營都很艱困，由於鄉村人口外移、人數大幅減少，日本許多地方的車站或路線陸陸續續地廢站與廢線，但位於京都下京區的「梅小路短路線」狀況卻不大一樣。（請注意，是梅小路喔，不是那個梅三小路用⋯⋯）

梅小路短路線全長僅有2.3公里，是連接京都中央卸貨市場丹波口車站與山陰本線（JR嵯峨野線）的一段高架鐵道（連絡線），純粹是貨運路線，但隨著「梅小路京都西站」建成後，梅小路短路線也因失去功用而在2016年2月廢線，但並不是立即拆除，而是由JR西日本公司交還給京都市政府。

在梅小路短路線的周邊地區，有梅小路公園、京都水族館、京都鐵道博物館等多項休閒景點，距離京都車站也不遠，經過審慎思考之後，京都市政府決定讓梅小路短路線成為新的觀光休閒景點，因此將其規劃為全新的「梅小路High Line」，並在2019年的年底舉辦開幕式，簡單地說，就是讓這段高架橋成為京都最特別的市集與活動場地，而且離市中心超近的。

但是才剛開幕的「梅小路High Line」，很快地就在2020年遇到肆虐全球的疫情，但京都市仍然在8月7日至9月26日舉辦市集活動，很快地時間來到2021年，隨著疫情漸漸趨緩，京都市也在11月6日至11月28日間舉辦「梅小路High Line秋季美食嘉年華2021」。

這一波的活動主要在每週的週六日舉辦，內容分別為「京都精釀啤酒祭」，「京都美食攤位市集」，以及「Enjoy Coffee Time」三項活動，消費者可以免費入場，但享用美食、啤酒與咖啡則須付費購買，而現場也會有在地歌手與街頭藝人演出來炒熱氣氛。

整場活動中最為特別的體驗，就是你可以騎乘特製的鐵道用雙人腳踏車，在廢棄鐵道上迎風瀏覽沿途的特殊風光。沒錯！京都市政府並沒有將高架橋上的軌道拆除，相反地還將其保留下來，轉換為既特殊又有趣的體驗設施，乘坐一次的費用是大人600日圓，小朋友300日圓，像這樣的廢棄鐵道運用方式，真的很值得我們大家參考。