【文／楊子毅 動腦編輯部】

「花錢買快樂」的現象四處存在，不過在這樣的消費主義之外，已經有更多的顧客開始會思考，除了短暫的購物愉悅、把錢變成喜歡的樣子，是否還能為社會、環境帶來更多利益？而對於自己，不只是、甚至並非是物慾上的滿足，進而衍生出共好、共享、自我追尋的生活模式。同時，也追求更簡單、更在地的商品，那麼時下品牌又能如何因應這樣的趨勢，去提供服務？

攜手社會環境議題 串起共好生態

由於消費者越來越注意到食物供應鏈對氣候變遷的影響，美國快餐品牌Chipotle在去年推出應用程式Real Foodprint，追蹤原物料採購的碳足跡、使用水、有機土地利用……等指標，進行可持續性地調整，顧客也能追蹤品牌如何在綠色採購上做努力。Chipotle將這項訊息用影片發佈至TikTok、Twitter等社群媒體，邀請知名科學節目主持人與Z世代溝通，在疫情期間，為品牌第三季度的數位渠道銷售額較2019年增長202%。

除了永續議題，Chipotle在今年也關注農業工作現況，今年美國農產業失去的農民，是過去五年的40多倍，為了鼓勵更多年輕族群投入農產，攜手工作服裝品牌Carhartt推出限量版的聯名圍裙、夾克、帽子……等服飾，將收益贈予公益組織來支持青農獲得土地耕作、影響2023年的農業法案。

其實顯而易見，以環境、社會共好為出發點，作為品牌策略，已經不再是瞄準小眾的趨勢。企業開始了解到，有些消費者需要的，不會只有那些酷東西，P&G旗下知名尿布品牌幫寶適，發現義大利的幼兒們每年消耗約90萬公噸的紙尿布，最後成為龐大的垃圾量，造成環境負擔之一。

為此，幫寶適決定向民眾蒐集使用過的尿布，在義大利各據點設置尿布回收箱，一共蒐集了100萬只廢尿布，並成為全球首間嘗試將纖維從廢尿布萃取回收出來的企業，使其再製為紙漿，做成一本本的童書，回到兒童的手上。

幫寶適將人們敬而遠之的垃圾，變成資源回收的兒童教材，藉此獲得多項國際廣告大獎。而除了環境永續議題，這兩年由於疫情因素，品牌也熱衷在公衛議題上進行操作，為顧客打造安全環境。

想必台灣消費者在店頭購物，都有在門口噴酒精的經驗，而店員都要忙著定時四處擦拭消毒。不過這家韓國歷史悠久的零售超市E-Mart，竟是投入成本，乾脆將顧客都會用到的手推車，在其手把改裝為對人體傷害較小的殺菌燈，能有效在一分鐘內消滅99%的病毒及細菌。

該項創舉蔚為話題，設備也不因此具有時效性，使E-Mart的店內來客量成長了11.6%、銷售額成長25.8%。

關注消費者內心壓力 提供解放

消費者關注大環境長久利益的同時，也追求心理層面能受到關懷。如社群上，總有各種形式的心理測驗受到廣傳，讓大家了解自己。這當中，我們往往能感受出其結果的準確性，卻不大能精確描述出何謂真實的自己。

這就如同照鏡子的行為，不會因為照過幾次，就牢記住自己外貌的細節。當人們在社會中越加忙碌、扮演更多角色、接收更多訊息，與自己相處、認識自己的時間便會相對壓縮，想要靜下心來的消費者亦隨之增加。

像是串流媒體Netflix就在今年推出了話題十足的節目《冥想正念指南》，用動畫引導觀眾進入冥想狀態、感受內在思緒。Netflix打破過往一概推出主流娛樂內容的印象，洞見閱聽眾新的需求，未來也將推出類似的短影集內容。

推翻主流，提供消費者放慢步調的體驗，是企業開始思考的服務面向。當消費者在熱門旅遊景點奔命時，馥蘭朵酒店位在宜蘭的馥森里山藝術生態園區，便提供顧客慢步調的度假體驗。

馥森里山為顧客導覽生態、觀賞風景的路途中，會穿插藝術表演團帶來的演出，透過鼓、缽等樂器，給予旅人靜下心、超脫世俗的感受，同時帶出與自然共生的意境。

在現代，人們精神容易疲憊、心理受到大大小小損傷的情形下，也會是品牌打造共好的機會。Mastercard就發現，有些人會認為身份證上的名字或性別，不能夠代表自我認同。像是跨性別認同者在生活中，就容易在性別二元空間遇到困擾（如化妝室）或受到偏見。

為此，Mastercard攜手金融科技公司，提供消費者能在信用卡上，使用足以代表個人性格的名字，這項計劃首先將逐步開始推廣至歐洲市場，為LGBTQ+社區創造更友善的消費情境。