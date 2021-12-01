面對疫情 品牌創意乘風破浪！

【文／翟南】

打著燈籠吃晚餐

日本高級旅館「星のや東京」，將日本傳統文化融合在用餐環境之中，從10月13日起推出非常獨特的「東京・提燈會食」。

這二年因為疫情影響，出現許多以前打著燈籠也看不到的事，像是客人得打著燈籠才能吃的晚餐⋯⋯呃，這裡所說的打著燈籠，是指「真的打著燈籠」。

位於東京大手町的日本高級旅館「星のや東京」（中文叫做「虹夕諾雅東京」），考量到自從疫情發生以來，大家連吃個飯都得戴著口罩、放隔板，實在是非常不方便，為了讓大家能夠快快樂樂吃頓飯，於是他們決定將日本傳統文化融合在用餐環境之中，從10月13日起推出非常獨特的「東京・提燈會食」。

這名稱裡的提燈，並不是要你一手提燈、一手吃飯，或是當你在吃飯時，身旁有侍女或女秘書幫你提燈，這樣你的手才能空出來騷擾侍女或女秘書（嘛，雖然我覺得這樣子也是超棒der）（編輯：揍你喔），而是他們在一間餐廳包廂裡，製作了六個大大的燈籠。

「星のや東京」找到創業於江戶時代寬政年間、擁有百餘年歷史的京都提燈老舖「小嶋商店」，來為他們製造燈籠，每個燈籠的直徑為75公分，高度則有102公分，即使饕客被罩在其中，還是有很大的餘裕空間可以輕鬆用餐。

或許有的人會問：像這樣被燈籠罩起來，彼此看不到對方的臉，反而像是面壁思過，或是達摩面壁練功，萬一不小心悟出了易筋經或九陽神功，不是很奇怪嗎？請放心，這燈籠的中間的一大段，是使用厚度僅有0.15釐米的透明塑膠布來製作，不但可以清楚看見對方，也可避免吃到一半時幽閉恐懼症發作，而被送到醫院吃超健康的醫院飯。

這項服務出現後，許多日本網友紛紛反應說「好像好萊塢電影」，因為早在1965年於美國播出的黑白影集「糊塗情報員」中，就出現過長相極為類似的「防竊聽罩」，因為這個梗超有名的，所以在這影集於2008年改編成電影「特務行不行」時，防竊聽罩也以現代版的姿態，再度出現於銀幕中。

讓我們回到「東京・提燈會食」吧，為什麼他們會想到用燈籠呢？「星のや東京」表示，考量到店內的裝潢氛圍，加上燈籠又具有伸縮的使用彈性，不會因此妨礙用餐，因此燈籠就是個兼具機能性與美觀性的選擇。

這麼特別的用餐體驗，只限住宿在「星のや東京」的房客擁有，或是由房客邀請客人一起進行相親、慶生、商業會談等活動，餐點則是精緻法式料理風的和食，那麼費用又是如何計算呢？

「東京・提燈會食」每天只服務一組客人，會場費用是日幣含稅3萬日圓，另外再收取每人日幣含稅21,780日圓的餐點費用，翟南簡單計算一下，一桌6個人的餐會，得花上日幣16萬日圓，此外要當他們的房客、在客房住一晚，一間房含稅含服務費不含餐基本日幣102,000日圓起跳，所以還得錢夠多，才能像這樣打著燈籠吃頓飯哩。

今天要飛去哪裡？就用扭蛋來決定吧

樂桃結合娛樂與驚喜感，推出飛機票扭蛋，玩家扭到哪就飛到哪，為了增添活動話題性與旅遊樂趣，樂桃還細心地為每個目的地規劃各式各樣的特殊任務。

扭蛋雖然起源於美國，但在飄洋過海到日本之後，就在日本發揚光大，成為日本民眾生活中的重要商品，每個月都有約二、三百種新主題的扭蛋上市，吸引大家不斷地去扭一下。今年8月16日，大阪「心齋橋PARCO」出現一台很特別的扭蛋機，其特別來自於二點：第一，玩一次的費用超高，竟然要現金日幣5,000日圓！第二，那麼是什麼東西的扭蛋這麼貴？原來是飛機票。

推出這台扭蛋機的，是日本知名的廉價航空「樂桃航空」。在疫情衝擊下，許多行業都苦不堪言，旅遊和航空業更是首當其衝，樂桃航空當然也不例外，但他們認為，與其坐以待斃，不如主動出擊，於是就推出這特別的扭蛋機。

如同前面所述，這扭蛋玩一次要5,000日圓，扭出來的是機票，那麼要怎麼決定搭飛機所前往的地點呢？這就是這台扭蛋機最好玩的地方：對不起，扭出什麼地方，就請你飛去那個地方吧！這真是極富挑戰性的盲目旅行啊，不過想想應該還是比盲目約會要來得好，至少你不會意外多了個老公老婆，而導致人生卡關。

樂桃表示，這活動的效果比他們預想的要好太多了，他們準備了300顆扭蛋，原本估計要花上十個月才能賣完，沒想到不僅在三星期內就賣光，二個月更賣出了3,000個，在翟南撰稿的此時（10月），官網說已經賣到缺貨，還請大家稍候。

樂桃的扭蛋機票活動，提供的不只是機票，還包含了「任務」。為了增添活動話題性與旅遊樂趣，樂桃細心地為每個目的地規劃各式各樣的特殊任務，像是鹿兒島：「吃沾著白芝麻的黑豬肉」，福岡：「請實際驗證『距離車站300步商店街』是不是真的只要走300步？」，札幌：「請拿著家裡帶來的時鐘，跟當地知名的時計台一起拍照」，宮崎：「跟宮崎地雞一起自拍」等等。

那麼旅客花費力氣（有時候還會非常羞恥）完成這些神秘任務之後，又有什麼好處呢？原來只要將完成任務的照片投稿至活動網站，就有機會參加抽獎，每個月會抽出一名，獨得價值3,000日圓的樂桃點數。

在第一台扭蛋機獲得熱烈反應後，樂桃航空於10月13日在東京澀谷PARCO百貨也設置了一台機票扭蛋機，但與大阪那台只限定用現金支付的方式不同，東京這台只能使用PayPal電子支付。

話說回來，這些隨機的飛行目的地又是哪些地方呢？這些地點全是日本國內的機場，從大阪關西機場出發的地點有十三個，從東京成田機場出發的地點則有十二個，最北邊都是北海道的女滿別機場，最南邊則包含竜美大島、沖繩與石垣島，扭蛋機將設置到12月底結束，機票則可使用至3月底。