2021台灣行動、家外公司 年度8大精彩案例

【文／楊子毅】

今年台灣迎接第二波疫情，看行動、家外廣告產業如何在逆風中精準觸及、創造經典。

本次動腦以品牌連結度、創意性、互動性、話題性與行銷效益等5大指標為評選基礎，篩選出5項精彩行動行銷案例以及3項家外行銷案例。

瞄準居家群眾 溝通補水需求

專案名稱：黑松FIN久宅補水學

客戶：黑松

代理商：果實夥伴

無論是居家辦公，還是宅娛樂休閒，防疫期間消費者長時間在家，久坐不動情況加劇。以提倡健康生活的黑松FIN因此發起「久宅補水學」活動，呼籲大家在家也別忘了動一動，在身體缺少時喝水不夠，喝FIN就好。

首先跨網鎖定對健身、音樂愛好、電競等相關主題有高度興趣的消費者，大規模精準覆蓋最多目標受眾廣泛提倡品牌訊息。再針對網海中曾與飲料產業廣告有過互動、點擊與完整觀看的受眾進行廣告投放，攔截競品聲量的同時搶佔心佔率。此外，FIN透過OneAD跨網定向經常出入便利超商、擁有通路App的TA，以吸睛創意的置底首屏展示廣告，持續促動有望客戶採取行動。

為引起疫情期間宅在家的消費者共鳴，設計3種宅在家缺水時機：宅運動、宅唱K、宅遊戲，透過置底首屏展示廣告Hit創意貼，網頁載入即進入3秒客製吸睛創意動畫，搭配隨消費者手指滑動循環切換的提醒缺水時機靜態素材，廣告持續置底曝光特性，延長訊息溝通時間並促動點擊進入臉書粉專參與活動。

此波廣告活動透過多元數據鎖定策略，點擊率更高於Hit創意貼廣告格式平均值15%。

行動廣告中的遊樂體驗

專案名稱：帝康遊樂園

客戶：帝康

代理商：艾迪英特

會員經濟近年在台灣形成熱潮，在Line推出官方帳號後，更加速中小企業會員經營的投入。而本次任務是透過有趣的廣告體驗與長期營運，增加帝康Line官方帳號的會員人數與會員互動率。

本次活動強化帝康代言人「田馥甄Hebe」的形象，首先透過Ad2今年推出的全新廣告版位「Nation」，以來自Hebe的神秘邀請函揭開序幕，歡迎使用者進入「帝康遊樂園」，輔以贈品誘因，吸引使用者繼續前往Event Maker活動網站，在帝康遊樂園內挑戰氣球射擊遊戲，成功過關即可參與抽獎，也能邀請閨蜜好友入園。

無論是廣告版位Nation或是Event Maker活動網站，皆以Ad2創意廣告平台「Cr.ED」所製作，在短時間內快速產出廣告版位、活動網頁。

活動吸引使用者主動填寫資料，成功搜集上千筆不重複名單數。而帝康Line官方帳號在活動執行期間，好友數提升一成。