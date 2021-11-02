ESG全球瘋 品牌升級PRO

【文／陳羿郿】

自由市場高度競爭之下，決定品牌生存與否的關鍵，就在於能否做出差異化。為什麼有愈來愈多品牌願意發揮企業影響力，不吝於表達立場、投身關心社會議題，背後的策略是什麼？

ESG一詞分別代表環境保護（E，environment）、社會責任（S，social）和公司治理（G，governance）。這概念首見於聯合國2004年發佈的《Who Cares Wins》報告中，主要是在提出建議，將以上三項準則納入資產管理、 證券經紀服務還有相關研究中。

為什麼近年來ESG開始廣泛受到關注？回顧過往，企業品牌被要求落實CSR（社會企業責任），卻難用客觀標準來評估實踐項目和投入程度，ESG就是為品牌企業「打分數」的衡量指標，也成為投資人的投資新標準。

根據MSCI（Morgan Stanley Capital International）提出的具體指標， 在ESG三大面向下，分為不同主題：

1、環境保護：

包含氣候變遷、自然資源、汙染及廢棄物、環境機會。

2、社會責任：

包含人力資源、產品責任、利益相關者的否決權、社會機會。

3、公司治理：

包含企業治理、企業行為。

以上10個主題中又包含35個不同的ESG關鍵指標。因此，要成為重視 ESG 概念的企業，除了要有透明的財報，顧及環境保護，還要保障員工、消費者、企業關係人等權益，長久的表現也會相對穩健。

尤其，2020年以來，除了疫情延燒，環境災難也頻傳，像是加州森林大火、西歐、中國河南水患、北美熱浪，還有近期中國限電等，在在顯示氣候環境危機迫在眉睫，各國亦紛紛表態，正式邁入減緩氣候危機的行列，宣示短中長程目標及確切作法。有許多企業品牌也共同響應、倡議或付出實際行動，表達自己的立場。

瑞典漢堡連鎖店推出「氣候正效益」餐點

瑞典連鎖漢堡店Max Burgers推出「氣候正效益」（Climate Positive）餐點。要達到「氣候正效益」代表Max Burgers所移除的碳排放量要多過於自身活動所製造的量。Max Burgers採取三大行動：

一、計算所有產品的溫室氣體排放量

從產地到餐桌，從餐桌到廚餘，所有的碳足跡都會被記錄。除了公司營運時所產生的排放量，產品包裝、運送的過程、甚至包括雇員與顧客往返餐廳、剩食產生等碳排放都在監控範圍內。

二、減少溫室氣體排放

Max是全球第一間在菜單上顯示碳足跡供顧客參考的餐廳、2008 年店家與辦公室全面使用風力發電、食物浪費比例不到 1% 、瑞典唯一使用當地牛隻的漢堡連鎖店、減少過度包裝等，是他們至今所達成的項目。

預期2022年，有半數的餐點是由牛肉以外的食材製成，也就是由魚、雞、蛋奶素或全蔬食取代牛肉。如果達標，Max Burgers有機會在短短七年內減少 30% 的排放量。

三、處理 110% 的排放量

Max在2008年就達到連鎖店本身碳平衡，下一個目標是碳負數，他們將種植樹木，額外排除一些因為 Max所產生的排放，例如消費者光臨店家的碳足跡等。

以上是Max友善氣候變遷的積極策略，消費者購買時也能意識到自己咬下的漢堡，能為地球環境盡一份心力。企業品牌也能參考該策略，檢視自己的碳足跡、省思如何能夠減少碳排放，甚至是達成碳負數的方式。