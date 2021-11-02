品牌傳播策略規劃 與核心創意

【文／楊子毅】

時隔多年，台灣經典衛浴品牌HCG再次推出形象廣告，這背後有哪些洞察與創意策略，「秘密」為品牌開創藍海新篇章？

台灣市場中的衛浴商品，有越來越多的廠商可以提供消費者做選擇，國民品牌HCG在近期如何制定溝通策略，試圖站穩大眾內心中的經典地位？

動腦俱樂部第503次午餐演講例會在9月15日舉行，邀請到和成欣業產品開發策略處協理李國棟，以「HCG和成衛浴品牌傳播策略規劃與核心創意」為題，分享HCG在市場面臨的挑戰、分析競爭品牌溝通策略，從中尋求「放心．放肆．做自己」的核心理念。

和成衛浴設備的商業模式，長期以B2B為主要溝通渠道，已多年來未規劃品牌形象推廣活動，過去有許多明星代言廣告，在大眾的記憶中逐漸淡忘。李國棟表示，為了讓消費者重新認識HCG，針對品牌認知做了多次市場調查，首先要觀察台灣現有的市場競爭者。

事實上，衛浴品牌可以顯著區分級別，消費者、建商會視預算及需求選擇合適級別的品牌，因此級別間的競爭者較不容易干預相互市場。位在第三級別的日本、美國國民品牌（如：TOTO、American Standard）以及第四級別的台灣常見國民品牌（如：京典、凱撒），其傳播方向值得HCG探討與觀察。

在這幾年，TOTO與凱撒的廣告影片，都在訴求藝術美學與科技衛浴，HCG如何選擇更具突破性的溝通策略？李國棟提到，《成為新人類》這本書，給了品牌行銷團隊思考方向，內容指出：「這是一個產品過剩，意義稀缺的時代。」可以用四個象限來劃分品牌對消費者的價值。

例如，是不是實用、具備功能性？或能否和品牌產生情感連結？這決定了廣告訴求是位在「腥風血雨的紅海」或是「風清氣爽的藍海」。觀察下，目前TOTO與京典衛浴是位在有功能、無情感的第一象限。和成衛浴便思考，如果要站在第三象限，讓消費者感受到功能性和意義，可以怎麼做？

賣的不僅是衛浴，還要讓人們面對自己

「人們在20多歲的時候，都在想著自己，而且失敗可以再重來；到了30歲就開始具備更多重的身份，只能在獨處的時候，才會脫去偽裝、面對自己。」和成衛浴在25年曾提出「衛浴是我們必訪的第一個房間，也是就寢前最後進入的房間。」的溝通概念。現在則想要進一步喚醒大眾：「所有的偽裝，只有在進入浴室時才能放心卸下。」

HCG與廣告公司以「我的浴室 我的密室」之概念，推出兩篇電視廣告《女人秘密篇》及《男人秘密篇》。當中提到無論是測量體重後的手舞足蹈、遭受各方壓力後的宣洩情緒、洗掉偷情後留在領口的唇印，或是測量「那話兒」的長度，「有些秘密，放在這裡就好」。最後在網路釋出秘密篇完整版，廣邀消費者走進HCG浴室中，「放心．放肆．做自己」。