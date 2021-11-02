創意商品源於 發掘消費者需求

【文／翟南】

Cup Noodle 50周年慶，將自家商品徹底翻玩到淋漓盡致；「HANARE 禪zen」讓你上班通勤只要10秒鐘，看近日日本企業推出哪些創意商品，讓人忍不住嘖嘖稱奇！

1口味大合體！

Cup Noodle從現有8款固定商品共28種組合模式中，以2款為一組進行合體，創造出4個最棒的超級合體商品。

Cup Noodle 50周年慶

今年適逢日清Cup Noodle五十周年慶，身為腦洞大開、超級會玩的日本泡麵第一品牌，Cup Noodle進行了一系列慶祝活動，但翟南還是先從Cup Noodle的起源開始談起吧，終究那已經是半世紀前的事了。

原名吳百福的台灣人安藤百福，在1958年8月25日發售全世界第一款速食麵「雞湯麵」（CHIKIN RAMEN），日清食品即由此而來。1966年，為了將速食麵推廣至海外，安藤百福到歐洲及美國視察，來到美國洛杉磯時，他看到當地超市業者用紙杯與叉子吃著雞湯麵，這讓他開始發想，並在1971年9月18日推出全世界第一個杯麵Cup Noodle，以今日的角度來看，這就像賈伯斯在發明iPod之後，又發明了iPhone一樣的驚人。

只是比袋裝泡麵貴上四倍的Cup Noodle，在一開始賣得並不好，緊接著在1972年2月，日本發生「聯合赤軍淺間山莊挾持人質事件」，警方與歹徒互相對峙長達10天，但是在零下15度的低溫裡，鎮守現場的員警實在無法吃便當果腹，於是警方就配發Cup Noodle給員警食用，透過持續不斷的電視新聞現場實況轉播，在天寒地凍、白雪靄靄的山上，員警們享用香～噴噴、熱～呼呼Cup Noodle杯麵畫面，映入每個日本人的眼簾裡，引發好奇與注意，就此帶動Cup Noodle的大熱賣。

那麼在發售50年後的2021年，Cup Noodle做了哪些事來慶祝呢？

「貓耳杯蓋」：翟南在今年8月號的動腦介紹過，Cup Noodle在6月將半世紀以來的杯蓋凸緣從一個變成二個，他們把這叫做「W凸緣」，長相就像貓耳朵一樣，而且當你打開杯蓋時，還會看到一隻貓咪臉對你打招呼。到了8月5日，Cup Noodle在官方推特證實，他們還玩了一手隱藏版的把戲：消費者有6%的機率，可以買到不是貓臉、而是「厭世狐狸臉」的杯蓋隱藏版......對，沒有更改口味，光是改一個杯蓋，就讓你好想買，可惡！（馬上不爭氣地掏出錢包）

「Cup Noodle美味棒」：8月17日，Cup Noodle宣布與日本的長壽國民零食「美味棒」合作，推出Cup Noodle 8種固定商品口味、數量限定的美味棒，做為9月6日起購買Cup Noodle的店頭贈品。

「Cup Noodle超級合體」：長久以來，一直有個神祕的都會傳說在日本流傳，那就是將二種不同口味的Cup Noodle混在一起吃，將會得到非凡無比的美味，但與其給消費者玩，Cup Noodle決定自己玩，於是自9月13日起發售四款「Cup Noodle超級合體」。

Cup Noodle從現有8款固定商品共28種組合模式中，以2款為一組進行合體，創造出4個最棒的超級合體，這個合體不只是口味，連包裝和名稱都直接使用各別二分之一的方式，硬生生地合在一起，你有看過這麼酷的企劃嗎？

Cup Noodle可不是隨便把二個商品混在一起，他們秉持日本職人精神，精心調配各個合體的組合比例，這四款合體商品分別是：原味與鹽味合體（湯頭比例1:2.5）；咖哩口味與海鮮口味合體（湯頭比例1:4）；辣味番茄與歐風起司咖哩（湯頭比例3:1，這也是日清社內評價最高的混合口味）；味噌與旨辛豚骨合體（湯頭比例3:2）。日清表示，在上市一週之後，賣得最好的是原味與鹽味的合體。

為了推廣這破天荒的創舉，Cup Noodle還精心拍攝一支1分50秒的廣告片「以超級合體拯救世界」，將合體前8款口味的Cup Noodle化身為超級英雄，但從影片中可看見Cup Noodle對味噌與豚骨口味有著滿滿的惡意，不但登場時味噌台詞只有一個字，豚骨更連個台詞都沒有，而且相較其他英雄光鮮亮麗的服裝，味噌的吊嘎啊內衣和豚骨的瓦楞紙盒是怎麼回事啊？影片還暗示他們這二個口味之所以合體，是來自其他人配對之後撿剩的。

「Cup Noodle味汽水」：正當你認為將泡麵進行合體已經很扯時，Cup Noodle不負眾望，繼續推出更誇張的商品，也就是Cup Noodle味汽水。Cup Noodle將汽水調配成原味、海鮮、咖哩以及辣味番茄Cup Noodle的口味，並在推特徵求已經做好覺悟、願意嘗試的勇者們（翟南心想，每個已婚的男士，應該都具備了勇者的資格），這麼特殊的商品，只在官網與Cup Noodle美味棒同捆銷售。

為了推廣這個商品，Cup Noodle特地找來同樣創業50周年的京王PLAZA HOTEL得獎無數的酒保高野勝矢，將這四款特殊口味的汽水，調製成春夏秋冬四季時節感的高級雞尾酒。

看了這麼多精心設計的活動與特別商品，讓人不禁讚嘆，日清真不愧是日清啊。

翟南歡樂的引經據典冷知識時間

從空中才能看到的超大Cup Noodle杯蓋：2019年日清在關西滋賀縣新建成的泡麵工廠，占地10萬平方公尺，一年可生產10億碗泡麵，這個工廠有個極其特別之處，你必須從空中才能看到，那就是工廠入口處的屋頂被做成Cup Noodle杯蓋的模樣，連所有的成分標示都一字不差。

你要是有興趣的話，甚至可以從Google Map看到這個大杯蓋。

此外，日清位於關東茨城縣的工廠，則是將一個大大的Cup Noodle放在煙囪頂端，三不五時就會冒煙，據說如果此時開車經過，還會聞到泡麵的香味呢。

2上班通勤只要10秒？

「HANARE 禪zen」是一間小房子，高度210公分，寬度只有91公分，深度182公分，可做為專屬個人工作室。

通勤時間只要10秒鐘的工作室

從去年疫情爆發以來，大家的生活都有不少改變，許多人也經常必須在家工作，但如同大家所知道的，家裡是個充滿誘惑的地方，像是充滿誘惑的床，充滿誘惑的冰箱，充滿誘惑的老婆.......呃，不，這個應該沒什麼誘惑（唉呀！），總之家裡的小孩寵物電玩零食大大小小，都可能讓你無法專心認真工作，但若想跑到外面，又到處都是封閉，或是得跑遠路，這要怎麼辦呢？日本的不動產商KEIAI，提供你一個通勤時間只要10秒鐘的工作室！

這個獨特的工作室，叫做「HANARE 禪zen」，HANARE就是日文的「離」，之所以標榜通勤時間10秒鐘，是因為它是一間小房子，可以放在你家門口旁，好讓你一走出家門，就可立即進入另一個屬於自己的世界。

「HANARE 禪zen」高度210公分，寬度只有91公分，深度182公分，也就是說這小小工作室的面積只有一帖、也就是一疊（一張榻榻米）大小，換算坪數只有半坪，一個人窩在算是裡面剛剛好（嘛，除非你是我們家動腦的編......唉呀！），理論上應該、大概、可能、似乎、或許、好像，可以讓你假裝正在努力認真工作。

雖然是小小一間，但在用料上可不馬虎，不會讓你變成三隻小豬的大哥二哥，外牆使用和住宅同等級的斷熱材，阻絕外部的嚴寒酷暑，內部則貼上壁紙，裝設電燈，還有個充當書桌的棚架，另外加上一個空調電源，還有二個一般電源，好讓你接上遊戲機、不，筆電。

或許有人會擔心，像這樣在裡頭玩監禁Play，會不會產生幽閉恐懼症啊？請放心，廠商已體貼地裝上一個狹長型的低輻射雙層隔熱窗，好讓你窗外有藍天，或是在雨天之中，享受看著別人狼狽冒雨上班的樂趣。

這麼可愛的小小工作獨棟別墅，售價日幣含稅55萬9千日圓，施工時間需要二天，除了當工作室外，在你被公司叫回去上班時也可當作倉庫，或是被老婆趕出家門的緊急避難所。除了「HANARE 禪zen」之外，該公司在今年4月也推出「HANARE 書齋版」，總寬度為3.64公尺，但室內寬度為1.82公尺，也就是「HANARE 禪zen」的二倍（2疊），售價則為日幣含稅198萬日圓。