2021台灣年度 12大公關案例

【文／陳羿郿 動腦編輯部】

今年12大公關案例，從眾多投稿作品中，以創意性、策略精準度、活動效益作為評選標準，並依公關操作目的，精選出5大類別，分別為「形象升級」、「理念溝通」、「創造話題」、「社會關懷」、「刺激購物」，收錄說明如下：

形象升級

時代變化快速，品牌也要隨之與時俱進，過時、不合宜的形象，難以打入市場，品牌如何在創新與變動中，讓「經典」再現風貌？或是在既有的樣貌上再升級，帶來煥然一新的感受。

理念溝通

品牌如何將其精神和理念具象化，讓消費者能確切感受到？公關人如何協助品牌規劃吸睛又切題的話題點，讓媒體和消費者感興趣，進而換得有效宣傳和曝光？

創造話題

新品牌或新產品在剛推出時，為了要打響知名度，加深消費者的印象，需要透過有效操作線上、線下活動，來營造話題，吸引大眾目光。

社會關懷

著重銷售之餘，品牌也需要經營與社會大眾之間的連結，透過關注社會議題與環境保護，來建立長久的好感形象。

刺激購物

品牌面對景氣低迷時，該如何突破僵局、及時止血，讓業績回升？舉辦促銷活動時，又可以應用哪些方式宣傳，讓顧客感興趣，進而願意積極參與？

短影片演繹信用卡功能 打入年輕人市場

市場洞察

為了推廣大眾化的金融服務，台灣Pay整合資源，向已使用及未使用行動支付的消費者進行分眾溝通，利用多種傳播工具將行動支付的優勢傳遞給大眾，樹立台灣Pay的品牌特色和形象；並透過一系列的行銷策略，進而累積品牌聲量，增加消費者的使用率及持有率。

策略執行

延續去年「台灣Pay跟台灣人最配」的品牌核心訊息，今年針對年輕族群深度溝通，扭轉年輕人覺得台灣Pay不通用、不好用的刻板印象，讓年輕族群覺得台灣 Pay 是自己生活最搭的支付。

透過三支短影片演繹台灣Pay三大功能特色，讓年輕人快速了解台灣Pay的特點，包括：1、使用場景與優惠接地氣，囊括多元的在地商家。2、各類生活繳費豐富齊全。3、免手續費跨行轉帳，轉錢、搬錢方便。

效益評估

臉書粉絲團自2020年11月經營至2021年8月，粉絲數從59,401成長至64,218人，共成長4,817人，粉絲成長率8.1%。同時間，LINE目標好友數從352,926成長至680,526人，共成長327,600人，粉絲成長率高達92%。官網自去年11月到2021年6月，持續優化UI/UX，讓使用環境更加友善，整體流量成長285%。

刺激買氣 Zespri攜手知名宗廟搶攻中元節市場

市場洞察

中元普渡是台灣每年重要的民俗節日，也是各類祭祀品積極搶攻的市場，品牌如何能在中元期間獲取更多的關注，溝通奇異果為拜拜首選，是品牌行銷的重要課題。

策略執行

Zespri看準大眾逢年過節需準備水果祭拜，而中元普渡更是年度重大民俗節日，為提高此期間的品牌能見度，並持續深化拜拜要用吉利果（奇異果）的印象，首度嘗試跨界聯名，選擇與台灣知名宗廟大甲鎮瀾宮合作，讓拜拜用吉利果（奇異果）的溝通深植大眾的心理。

另外，特別設計Q版媽祖大口食用奇異果的模樣，應用於限定包裝及周邊商品上，以趣味的方式傳達媽祖也享受奇異果的意象。而限量的奇異果造型御守，透過線上活動贈送、KOL推播，創造網路互動話題，為品牌提升線上討論聲量，並刺激線下銷售。

效益評估

發稿露出則數達55則，引發主流媒體如自由時報、Marie Claire等報導，更登上Walker land官方LINE推播；線上活動總讚數4,077、留言數2,511，整體觸及數預計達20萬人次。