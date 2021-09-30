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酷美學×潮科技 城鄉行銷新玩意

聯合新聞網 / 動腦
馬祖東引新門牌 以陶瓷燒製的新門牌，套用馬祖海洋色，加上特有植物凹葉柃作為點綴，融合當地建築，形成有別傳統的新韻味。
馬祖東引新門牌 以陶瓷燒製的新門牌，套用馬祖海洋色，加上特有植物凹葉柃作為點綴，融合當地建築，形成有別傳統的新韻味。

【文／楊子毅 動腦編輯部】

長時間的封鎖，即使疫情未平，仍讓全球旅行者不忍踏出門外，世界各地觀光局處紛紛摩拳擦掌、推出行銷活動吸引消費者。眼見台灣振興政策實施在即，光是9月的中秋假期，國內各景點便被人潮擠得水洩不通，未來各城鄉單位及在地品牌，勢必上演一場搶客大作戰。

為此10月號《動腦》546期以「酷美學×潮科技 城鄉行銷新玩意」為題，探討城鄉在地可以如何結合設計美學以及數位科技，翻轉消費者的既定印象，以新面貌迎接再一波的消費浪潮。

Key 1 簡約．融合．娛樂化

現代化的城鄉公共空間設計，逐漸取代過去雜亂無章的美學，同時在這個社群的時代，添增新變化與藝術元素，能增加地方的曝光與競爭力。城鄉行銷最強而有力的代言人，終究是在地住民；強化居民的認同感，即使遠在偏鄉，仍可在數位媒介上口耳相傳。

前兩年台北市的變電箱改造，將傳統的鮮豔塗裝改以減法設計，融入城市環境。

去年馬祖東引鄉則在年輕團隊協助下，用五塊陶瓷拼接，取代傳統整片金屬門牌，套用馬祖海色，融入在石牆上。而今年則有高雄市的鐵路地下化接近完工，原鐵道路線階段性改建為綠色園道，讓城市有更廣闊的公共空間，成為新地標；更將百年老車站站體遷回原址，以歷史建築作為新站的永久出入口。

從近年的城鄉設計趨勢發現，「簡約」及「融合」為最主要的設計標的。台灣傳統街道樣貌橫七豎八，部分區域如此，是一種特色，過多卻顯得凌亂無序。適當地簡約與刪減，可以讓擁擠感多點呼吸的空間；而藉由融合設計，讓人工物件更合理地出現在生活之中，融入居民對於地方的印象或歷史記憶。

Key 2信任．共創

根據旅遊市場研究機構PhocusWire與UGC社群工具平台TINT合作發佈的《影響力與活躍旅行者：旅行復甦下的內容要點》報告中指出，全球消費者對旅行的慾望經過一年多來的壓抑，品牌可以把握機會與他們建立關係。尤其以旅遊為核心的品牌，更要關注這段時間所衍伸出的消費行為及需求。

例如在安全與衛生上，有沒有勤勞消毒作業，以及有無安全社交距離、非接觸式服務的政策。此外，住宿與行程的預定上，是否保有更靈活彈性的空間？以旅遊預定平台KLOOK台灣來說，在今年5月份疫情警戒升級時，便隨即釋出無條件退訂或行程調整辦法。而不提供退訂服務的商家，則容易在網路上招來負評，未來將影響到消費者的信任。在這個充滿不安的時期，消費者將更仰賴值得信任的品牌。

而對於左右旅行者意願的關鍵，UCG（使用者生成內容）的影響力，可大於品牌直接行銷的影響力。比起名人，微型KOL更值得信任，一般消費者真實的感受，與其創作的內容，是最好的代言；97%受影響的旅人，會與信任來源在任何渠道討論近期的旅行規劃。

菲律賓觀光部於2019年便和BBDO打造一個和旅人共創社群內容的機會，邀請觀光客化身為字體設計的一部分，表達對景點的印象，在Instagram上一共生成了470萬則貼文內容，觸及10億的社群用戶，估計可創下8千萬以上的遊客來訪，為歷年來最高。

成為字體吧！ 菲律賓觀光部推出特定設計字體，讓旅客可以套用在自己的照片當中，並扮演其中一個字母，表達對景點的印象。
成為字體吧！ 菲律賓觀光部推出特定設計字體，讓旅客可以套用在自己的照片當中，並扮演其中一個字母，表達對景點的印象。

【本篇未完，完整內容請見《動腦》2021年10月號；訂閱動腦知識庫

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