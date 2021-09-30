【文／翟南】

用電子雞養假面騎士

我在《原來如此！日本經典品牌誕生物語》書裡有寫到，我們非常熟悉的寶礦力水得，來自於把難喝加上難喝，結果混出一個口味獨特的飲料，那如果把一個老東西，再加上一個老東西，你會得到什麼呢？呃、不，不是動腦編輯，結論是你會得到一支假面騎士電子雞。

今年2021年，剛好是假面騎士的50周年慶，以及電子雞25周年慶，也就是說假面騎士的歷史已有半世紀，而風靡全球的電子雞也有四分之一個世紀了，我就先從假面騎士開始介紹吧。

為了挽救低迷不振的收視率，從1971年4月3日起，日本每日放送電視台開始播放與東映合作的原創影集，也就是假面騎士，而角色設計與原創漫畫則由知名的大漫畫家石森章太郎擔任，據說石森章太郎一開始所設計的英雄角色，竟然是一副骷髏模樣（所以他本來想把劇名叫做「假面騎士骷髏人」），但因為這節目是在晚上7點給小朋友看的，為了怕囝仔著驚半眠罵罵號，所以就被駁回，當時石森章太郎剛好看到經紀人手上拿了本昆蟲圖鑑，即隨手畫出了蚱蜢超人，假面騎士的形象就此定案，也讓日後許多假面騎士的造型都跟昆蟲有關。

這個會擺出酷炫變身POSE、騎著勁帥機車，還會騰空飛踢的假面騎士，立即在全日本小學生之間捲起一股變身旋風，但也因此曾發生小朋友模仿飛踢，而從高處摔落致死的悲劇，此外玩具廠商在1971年底發售假面騎士最重要的道具：變身腰帶，在當年一條要價日幣1,500日圓（當時吃一碗拉麵只要日幣120日圓），竟然狂賣了380萬條！我算了一下，這等於日幣57億日圓的營業額，也就是可以吃4,750萬碗的拉麵！（編輯：你到底是有多想吃拉麵啦！）

正當一切看似美好之際，男主角藤岡弘卻在拍攝過程中從機車摔下受傷，因此劇組緊急生出一個假面騎士2號，不但讓藤岡弘忽然變成了1號，也讓「假面騎士宇宙」開始成形，許多假面騎士跟著陸續登場，並依年代而區分為「昭和假面騎士系列」與「平成假面騎士系列」，而2019年9月播放的「假面騎士ZERO-ONE」與2020年9月播放的「假面騎士SABER」，則將假面騎士帶入令和時代，總計從昭和到令和，總共出現超過40位假面騎士。

貓狗商品再發威

許多人對日本製的貓狗周邊產品甚感興趣，翟南陸陸續續也介紹了不少，但接下來介紹的這個東東，則讓貓狗周邊商品又拓展到新的領域。

日本知名汽車大廠Honda，早在2014年10月就推出了「Honda Dog」系列商品，也就是配合Honda汽車的官方狗狗周邊商品，初期的商品大多是讓狗狗可以舒適地待在車廂內，最可愛的商品則是超～～卡哇伊的Honda Dog金屬飾徽，而在今年8月，Honda又為喜愛狗狗腳掌肉球的狗友們，推出以肉球為主題的汽車周邊商品。

Honda所推出的第一款狗狗腳掌肉球商品，就是肉球排檔桿。這款排檔桿的材料為樹脂，肉球的部分則是矽膠，其舒適無比的觸感，會讓你的手忍不住一直放在排檔桿上，而不是副駕駛座的女秘書大腿上，適用於Honda的N-BOX、N-WGN、N-ONE三款汽車，並且有白色、黑色、柴犬色（白柴相間）可以選擇，每個售價日幣含稅11,000日圓。

此外，許多車廠的輪胎鋁圈正中央，大多都是擺上自家車廠的LOGO，Honda則讓你可以拋棄他們家的LOGO，好換上你最愛的狗狗肉球。這個鋁圈中央的飾件四個一組，分為小直徑（54mm，適用於Fit等）與大直徑（62mm，適用於喜美、奧迪賽等）二款，價格則分別為日幣含稅7,700日圓與8,800日圓。除了這二款商品外，Honda還推出可以貼在車內和車外的狗狗肉球飾件，讓你沉浸在充滿狗狗肉球的世界裡，但因為都是掛著Honda正宗原廠名號的配件，因此全都擁有Honda一貫的高品質。