疫情限定 遠距拍攝廣告 全聯「宅」經濟美學

【文／陳羿郿】

疫情三級警戒下，大家用視訊代替面對面交流，實施WFH（Work from home）遠距上班，許多會議、團聚都在線上舉行，像是視訊開會、視訊慶生、視訊聚餐、視訊KTV等，但是用視訊完成一部廣告片的拍攝作業，會不會太特別？

2021年全聯經濟美學再次攜手奧美，突破觀眾的想像，以「全聯『宅』經濟美學」為題，找來全聯先生及7組素人家庭，示範八種疫情下居家生活的樣貌，共分為「早餐篇」、「陪玩篇」、 「舞伴篇」、「浪費篇」、「部署篇」、 「廚藝篇」、「零食篇」、「健身篇」。

形象廣告更首度嘗試遠端「雲拍片」手法，從開會提案到實際拍攝，都堅守防疫規則，就連將廣告拍攝用品拿給素人演員，也都是用寄送或拿到拍攝者的家門口放下後，快速離開。

這樣開創式「居家拍攝計劃」（Action from home），不為炫技，而是帶觀眾真實感受到，即便生活有所限制，只要用心發掘和實踐，依舊可以發揮創意，完成工作、認真生活。

示範宅在家照樣過好生活

提案到拍攝一路「宅」到底

疫情三級警戒下，整體社會氛圍躁動不安，全聯做為台灣超市龍頭，最貼近民眾的通路品牌，疫調足跡總少不了它，自然有最直接感受。於是全聯開始思考，如何發揮品牌影響力，鼓舞民心，「全聯『宅』經濟美學」的構想因而發酵。

全聯行銷部協理劉鴻徵說：「我們發現，有很多人抱怨待在家很不自由、很難運動減肥，但疫情之下，好好待在家最安全。換個角度想，這段時間過得可能比以前更好。在家工作省下了上下班的通勤時間，可以多睡半小時；多出時間可以浪費、和孩子相處。我們想讓大家換個角度來看待疫情期間的生活，或許往後回想起來，因為這段時間做了哪些事情，會覺得滿值得回味的。」

既然宅在家已經成為人們的新常態，全聯就用八支短篇廣告為大家示範，宅在家照樣過好日子。此次找來全聯先生及7組素人家庭，演繹8句金句，像是同居情侶的早餐吃得像國王皇后、兄弟檔精進了廚藝、老夫老妻把客廳變舞廳、爸爸學會當好爸爸、全家人一起運動練出抵抗力、零食吃得正大光明、時間浪費得心安理得，連計畫出門採買都成了可貴的家庭時光。

劉鴻徵透露，八支短片都是素人演員們真實的生活經歷，像「舞伴篇」裡的夫妻，疫情前都是到外頭去跳舞；關在家後，整個家都是表演舞台，彼此則是最好的舞伴，自然地流露出恩愛情感。「陪玩篇」裡，全聯先生和孩子之間的互動，也是實際的生活情況與心境。

為了貫徹「宅」經濟美學的概念，全聯與拍攝團隊以身作則，避免群聚，落實居家防疫的精神，整部影片製作採「居家拍攝計劃」（Action from home），首度大膽嘗試「雲拍片」手法。從開會、提案、試鏡選角、鏡位規劃、場景設計到拍攝執行，通通WFH；廣告拍攝所需的手機、Wi-Fi分享器、道具、商品、食材，等也都事先寄送到拍攝者家，工作人員各在一方，分散27地共同作業。

最終，廣告的呈現方式除了全聯經濟美學招牌的10秒演出加金句外，更在片頭放入當天拍攝的5秒花絮，讓觀眾一看就明白這是遠距拍攝的作品。「在這特別的時間點，以遠距作業完成廣告拍攝，會留下時間的記憶。當人與人之間被隔開，如何透過科技保持聯繫，完成以前從沒嘗試過的事情，我們也把這次拍攝當作挑戰」劉鴻徵說。