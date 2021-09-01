2021年度 台灣十大設計作品

【文／楊子毅 圖／皆由各公司提供】

《動腦》編輯部以創新、功能、美感、品牌精神、設計整合度等綜合因素，在眾多出色作品中，精選出過去一年以來，在品牌形象規劃整合、包裝設計、空間設計、數位多媒體設計等等多面向表現優秀的設計作品。

今年作品如何協助客戶擺脫過去印象，用全新設計與目標族群建立溝通橋梁。快拿起放大鏡，細細一覽10項精選作品。

創造差旅管理品牌

客戶：Tripresso旅遊咖

作品名稱：COMMEET擁樂數據－品牌設計

作品類別：品牌設計、平面設計

設計公司：普羅品牌

Tripresso旅遊咖是台灣第一家專注在海外團體旅遊的電商平台；透過數位化的工具、連結大數據統計與分析，協助消費者快速選擇出最合適的旅遊行程。2019年，Tripresso發展一站式企業差旅解決方案（CTS），幫助企業用最精準、輕鬆、彈性的系統，規劃商務差旅與管理費用。

Tripresso對CTS的市場環境、競爭對手與客群輪廓已有通盤了解。因此，普羅進一步規劃企業客群面對面訪談，了解其對CTS的認知、態度、觀感，以利深度洞察顧客痛點與獲益，作為品牌要旨與故事撰寫之依據，並舉辦品牌設計共識會，透過感官符碼工作坊抓取設計靈感來源與建立團隊共識，創造對顧客而言具有高關聯性的品牌。

普羅提供Tripresso品牌命名諮詢服務，協助Tripresso從內部發展的眾多命名中，選擇以「COMMEET」作為品牌名稱。COMMEET為Come and Meet，代表品牌的承諾，也期待成就企業對其客戶的承諾，因為COMMEET相信每一趟差旅，都是為了拓展商機、建立關係而展開。

設計亮點

COMEET 識別設計運用品牌名組成字Come與Meet的概念，串起商務旅行「會面」的核心需求。透過品牌識別的連結視覺表現，表達能快速透過一站式系統解決各種商務行程問題。

品牌再造 凸顯技術專業

客戶：CHIMEI 奇美實業

作品名稱：奇美實業 A Step Up 品牌銳變專案

作品類別：品牌設計、平面設計

設計公司：美商方策顧問

奇美實業是全球最大的ABS、PMMA和光學板材供應商，世界級的技術含量源自超過半世紀持續的創新。迎接下一個60年，期許能將醞釀已久的革新完整體現於對外及對內的品牌形象和品牌溝通，同時為全球市場擴進行準備與規劃。

透過這一次的品牌銳變，DDG協助擬定國際市場定位，將存在於奇美DNA之中的「幸福」化作品牌催化劑，進一步發展出核心概念──「A Step Up」，啟發公司嶄新面貌，提升國際品牌形象。

A Step Up作為奇美與全球客戶溝通的核心概念，以奇美自身的產品「高性能材料」為發想，結合品牌溝通策略，發展出全球化的嶄新視覺形象。透過材質顆粒圖紋與產品實際應用，發展出耳目一新的3D識別元素，更突顯奇美的頂尖產品品質與研發能力。同時運用奇美材料產品本身的色彩，由原本單一的深藍色，改而延伸出八種不同顏色展現全新活力，突破舊有形象。

設計亮點

成功結合品牌的核心概念，運用3D圖像結合豐富色彩，打造積極有活力的品牌樣貌，突破B2B企業既有印象，更協助提升國際形象。

融合企業SDGs價值 擺脫舊通路型態

客戶：家樂福

作品名稱：家樂福概念店 / Carrefour Impact

作品類別：空間設計、平面設計

設計公司：三加二室內裝修

家樂福影響力概念店是支持永續而生的新型態通路，概念店從空間營造、服務價值到選品理念，緊扣SDGs核心價值，空間展現明亮輕鬆的氛圍，吸引路人願意入內一探。硬體設備企圖以循環設計理念，如使用商店舊木箱再利用、打造模組化商品陳列架，減少陳列架維修報廢，或引進回收袋租借系統。

本次以台灣設計研究院為中心，串連3+2 Design Studio進行品牌整合與空間設計改造，及策略夥伴台大智活及社會影響力製造所，共同協助聚焦核心議題，整體大量以白色為主體氛圍，搭配企業色的墨綠及草綠點綴。在相關尺寸的設定也考量高齡與幼童，能通用與閱讀的設計。

與大眾通路講究「高坪效」的設計思維不同，扭轉商場陳列的刻板印象，希望每個人在消費購物之餘，能了解每一個商品，背後堅持的理念與家樂福朝向永續發展的目標共同前進。

設計亮點

脫離零售商店高坪效的思維，留下更敞開的空間，以環保材質打造空間，並融入環境教育外，貨架設置也考慮老、少族群能通用與閱讀的設計。

追尋古人生活足跡 保存舊時文化

客戶：友達

作品名稱：西大墩窯文化館

作品類別：空間設計

設計公司：卡爾吉特

2003年台中友達廠建廠時發現一座清代末年的古窯，為了讓更多人瞭解古人生活痕跡，友達於是將台中花博的友達微美館拆遷後異地重建，作為保存古蹟的展示館。

從僅有的一小冊調查資料開始，卡爾吉特與友達一起溯源，透過與專家學者訪談來爬梳挖掘遺跡背後的故事，循著先民在台灣移居落戶的路徑、大肚山的紅土、相思林與水源，以及燒窯細節的檢查，逐漸築構出當時先民的生活樣貌。透過策劃、元素提取與設計轉化，將場館安排為走在遺址之上、讓文物活過來的互動裝置、創意考古器物的陳列與體驗、大型古地圖搭配動畫帶著參觀者穿越時空的遺跡探訪台中地區漢人墾拓的蹤跡，以及友達在文化保存上的努力等等，在展館內娓娓道來。

透過完整且脈絡性地敘事，讓舊展館轉身成為具有文化保存、環境保護、與在地元素的「友達西大墩窯文化館」。

設計亮點

動靜態融合的觀展體驗，讓民眾彷彿穿梭時空，得以細細品嘗當地過去的故事。