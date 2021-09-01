社群人氣王 收服粉絲5秘訣

【文／陳羿郿】

今年8月，2020東京奧運落幕，除了運動場上對戰激烈，社群上同樣一片歡騰。Facebook 8月9日公佈過去兩週在台灣的數據，包含 Facebook 與 Instagram 討論度最高的選手。

Facebook上，全球運動員增粉最多的排行榜中，戴資穎再度躍居第一，大賽期間共獲得超過50萬個新增追蹤數，成為Facebook上全球獲得最多新粉絲的運動員。羽球男雙金牌王齊麟則以新增36萬個新粉絲，位居世界第二。

Instagram上，全球互動數最多的運動員排行榜中，台灣羽球選手戴資穎以472萬個互動次數，躍居全球第九名。

此外，TikTok對許多觀眾來說，也是一個全新的世界。英國游泳運動員亞當·皮蒂（Adam Peaty）在男子100米蛙泳決賽中取得的勝利，受到全世界關注。僅僅幾個小時後，他就在TikTok（抖音國際版）上，拿出了他的奧運金牌，模仿德雷克的歌曲《Know Yourself》，表達獲勝的重要時刻。

外媒BBC指出，隨著如今社群媒體應用變得多樣化，專家們表示，區分它們的不同用途是一件有趣的事。像Facebook和Instagram是獲獎者發表誠摯感謝演講的平台，而TikTok就是以樂趣為主的平台。

除了東奧期間備受關注的運動員們，品牌及個人也會透過Facebook、Instagram、YouTube等社群平台，與受眾或粉絲互動，一旦粉絲群體具有強烈忠誠度、黏著性與自我認同，也就創造許多消費機會。這也是品牌和個人積極嘗試各種方法，吸引新粉、培養鐵粉的原因之一。

PreFluencer網紅配方顧問林合政指出，要吸引粉絲有幾個原則可以把握：1、具有教育性質。2、獲得娛樂。3、具情感認同。4、與熱門時事有關。

以下進一步提供五大祕訣，助讀者精準收服目標受眾。

秘訣一

奠定鮮明的個人定位與風格

林合政提到，客戶選擇YouTube頻道合作，主要會以訂閱數及觀看數做為參考指標，兩者是相輔相成。也有特例，有客戶是看中其優質內容或拍片風格，不單純是為了品牌及個人的粉絲力，而是它製片或說故事能力。

「這是初起步的創作者或品牌唯一能突顯的優勢，因為短時間內無法在粉絲數上贏過其他競爭者，可以透過風格形塑，讓受眾選擇你。」

例如同為3C品牌的小米、ASUS、Apple，三家的Facebook粉絲專頁，就有三種不同風格。Apple既沒特別推銷產品，也不與粉絲互動；ASUS則是將粉絲專頁打造成EDM的功能，更多介紹產品性能、促銷活動；而小米則是以粉絲有感的時事話題，積極與大家互動。風格的塑造端看品牌使用社群的溝通方式。

電獺執行長謝綸也認為，內容要受粉絲喜愛，主要仍先看受眾定位。旗下經營YouTube頻道「電獺少女-女孩的科技日常」累積逾88萬訂閱。「每個社群平台的使用習慣、年齡分布都不同，所以依據所做的內容和想面對的受眾來評估，再回頭考慮最適合的平台。」

從品牌邏輯來看，「電獺少女」因為是定調為媒體品牌，首要會考慮管道的覆蓋率，無論是Facebook、Instagram、YouTube、Podcast等皆會有所佈局。

談到頻道增粉的方式，謝綸認為，內容做好，粉絲就會自然增加，這是不變道理。他說：「因為市場上差異只會越來越小，當有人做了某種內容紅了之後，接下來跟著做的人可能也會紅，前期仿效會嚐到甜頭。但當越來越多人都做同一件事，就不稀缺了，一窩蜂的狀況很容易發生，所以經營內容也要做出差異化。」

秘訣二

走下品牌神壇，跟粉絲一起好好過生活

品牌如果要進一步與消費者對話，就要放下身段。格帝集團思索柏總經理洪志宏建議品牌社群圈粉有三步驟：

一、捨去品牌高度

社群強調的是互動與黏著性，若以品牌高度口吻執行內容，往往會將品牌與粉絲距離拉遠，在社群的經營上只要穩固品牌規範與調性不偏離，與粉絲互動都應盡可能拉近彼此距離。

二、社群人格化

任何粉絲都不會想跟一個冰冷的品牌互動，因此將社群打造為一個新的人設是成功首要關鍵，而這組人設通常由小編作為詮釋，因此小編所詮釋品牌的個性魅力，往往才是品牌的社群力。

三、一起過生活

透過社群小編人格化的設定，達成與粉絲之間的人與人連結，社群經營其實就是朋友圈經營，懂得分享生活觀點、追隨時事樂趣，讓粉絲變為朋友，品牌的銷售就不再只是銷售，而是一種美好生活的分享，簡而言之，好的社群經營就是要懂得跟粉絲一起玩。

洪志宏舉台灣漢堡王粉絲專頁為例，品牌塑造出社群靈魂人物──「堡哥」，一個熱愛漢堡的音樂人、喜歡尬聊、喜歡運動、更喜歡跟粉絲分享觀點。

以堡哥作為品牌和粉絲之間的調和劑，讓粉絲放下對品牌的不滿與對產品的客訴，將社群風向由謾罵客訴，轉變為歡樂鬥嘴。堡哥對待漢堡王粉絲，就像朋友一般，有事沒事就愛一起鬥嘴，一起分享生活點點滴滴。