WOW！創意讓生活更有趣

【文／翟南】

你家的貓咪和狗狗，可能會住得比你還要好

根據英國每日電訊報（Telegraph）報導，台灣2020年的寵物數量大約為300萬隻，預估已超過全台灣15歲以下的青少年總人數，而2020年日本的出生人口數為84萬人，但全日本的家庭卻飼養了879萬隻狗狗，以及977萬隻貓咪，「毛小孩」的說法可真是當之無愧，許多人更於無意之間發現，自從家裡養了貓咪或狗狗之後，竟然人不如貓狗，自己在家中的地位一落千丈，但是請各位放心，按照慣例，凡事只會往更糟糕的方向發展，接下來這些貓咪狗狗呢，可能會住得比你還要好。

日本專門販售各式創意商品的廠商「THANKO」因應寵物商機，在今年7月7日推出了獨特的膠囊式寵物窩「Animal Capsule House」，每個售價高達日幣含稅12,800日圓，為什麼賣的這麼高貴呢？喔，因為它附有冷暖房功能。

前面講到，現在許多人把貓咪狗狗寵得比親生子女還疼，像台灣的夏天這麼熱，冬天這麼冷，實在不是人待的地方，怎能捨得讓貓咪狗狗度過酷暑寒冬？特別是寵物無法像人一樣藉由穿脫衣服來調整體溫，像這種時候，就該由「Animal Capsule House」上場了。

透過可定時的溫控機制，「Animal Capsule House」能將寵物窩內設定為攝氏14度到40度，不管夏天或是冬天，可愛的毛小孩都能在裡頭睡得舒適無比，而且睡得比你還要爽。（有人管吃管玩管鏟屎，我想不用上班的貓咪狗狗，再怎樣都肯定會睡得比你好），從此你就不用在出門上班時，還得為家裡尊貴的貓狗主子開上整天的冷氣，「THANKO」精心計算，這樣一年應可省下日幣14,000日圓的電費，剛好跟他們家的寵物窩差不多錢。

「Animal Capsule House」全高32公分，寬45公分，深35.5公分，一般的中型貓狗都塞得下，而它的貼心設計不是只有定溫設計，因為貓咪狗狗都喜歡窩在比較有安全感的隱蔽之處，因此「Animal Capsule House」故意將出入口設計得比較小些，但鑽進去依然有寬敞舒適的空間，此外附有專屬的布墊，很容易就能拿出來清洗常保整潔，此外為了怕貓狗咬壞電線而觸電，還特別使用防貓狗啃壞的電線包覆材質，而窩內到達設定的溫度，溫度裝置也會停止運作，以免你回家看到一隻冷凍或是烤熟的貓咪熱狗。

所以呢，承認吧！你在家裡的地位，就是不如貓咪狗狗，不信的話你想想，你老爸老媽曾經在家裡裝上可防止你啃壞的電線嗎？（咦？）就算退一萬步想，如果把你放在街頭的瓦楞紙箱裡，你覺得會有人把你撿回家嗎？除非你是女高中生。（請參考《刮掉鬍子的我與撿到的女高中生》）

西瓜提袋，酷！

夏天是西瓜盛產的旺季，許多人應該也會上市場或超市買西瓜，但是當你買了西瓜之後，都是拿什麼來裝西瓜呢？嗯，這還用想，當然是塑膠袋嘛，但如果你的錢實在多到沒處花，或是已想不出要怎麼花，除了給我之外（拜託！拜託！），你也可以考慮拿一個超級特別的提袋來裝西瓜，好彰顯你的尊貴身分與非凡品味。

創立於1965年的知名日本皮革製品專賣店「土屋鞄製作所」，在今年7月推出了極為特殊的西瓜專用提袋，正如上頭所述，土屋鞄製作所專門製做皮革精品，這個西瓜提袋自然也不例外，整個提袋都使用義大利進口的最頂級皮革，然後由專業職人一一手工精心製作，提袋周邊使用八片皮革，袋口處加上細緻的按扣，再與底部一片皮革和提把等總共約60個組件，共同組成一個近半圓球狀的提袋，高21公分，寬25公分，裡頭可放入直徑25公分的圓形西瓜，把西瓜放入提袋之後扣上按扣，整個提袋就與西瓜服貼到一個不行，讓人看了心曠神怡。

事實上，西瓜提袋早在去年就已經出現。2020年8月，土屋鞄提出「運送的樂趣」（The Fun of Carrying）概念，要讓皮革精品在消費者日常生活的運送行為之中佔有一席之地，當時他們製作出三款特別的概念提袋，分別是西瓜提袋，雪人提袋（對，真的是下雪時堆的雪人），以及紅酒瓶提袋，這三款概念商品都是非賣品，只在土屋鞄各個門店輪流展示，此次的西瓜提袋則是第一個實際販售的商品。

因為今年是2021年，所以西瓜提袋也限量販售21個，售價則是驚人的日幣110,000日圓，不知道可以買多少顆西瓜啊。

說到西瓜，我就會直覺地想到比基尼美女在沙灘上玩敲西瓜（動腦編輯：你的直覺真的很有問題啊），因此容我再引述一下我的新書《日本節日好吃驚》內容：你知道曾經有個日本敲西瓜協會，簡稱JSWA（Japan Suika-Wari Association）嗎？他們制定的敲西瓜規則如下：敲西瓜的人與西瓜之間的距離規定為9.15公尺，棒子長度不得超過1.2公尺，時間限制為3分鐘。

為了確保敲西瓜者矇著眼確實看不到東西，測試的方式，就是在他面前丟下一張萬元日鈔，看他會不會去撿，至於裁判呢，則必須要在當年吃超過10顆西瓜的人才有資格擔任。