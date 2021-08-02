一個人的時候 那些在你身旁的品牌

【文／夏煦】

一個人每天都在做無數決定，承擔著專屬自己的壓力，無法單單簡化成上班壓力、情感困擾或家庭爭吵，每一個壓力的背後都有特別的原因，能夠承擔的人終究只有自己。

無數創意廣告誕生都在面對如此獨一無二的個體，儘管有數據科技協助精準行銷，盡力讓消費者與品牌產生共感，但真正留下來、走進心裡的廣告又有多少？

關於一個人，就從一個人開始！別於以往滿滿幽默泰式創意，本期「泰不一樣」改走感性、動人路線，專注在主角獨自一人的情境下，品牌如何置入其中，向孤軍奮戰的主角應援、出點力。

疫情高壓雞智生活 來一份五星炸雞！

全球各地疫情看似和緩，時而會突然惡化至難以想像，原本要在7月1日開放普吉島觀光的泰國，一宣佈後境內疫情再創新高，變種病毒擴散成主因，大曼谷地區迅速封城14天。

生活變得充滿未知與危機，新的壓力疊加在原本的壓力上。泰國知名炸雞連鎖店「五星炸雞」注意到消費者生活愈來愈高壓，每一天都要做出無數的決定，而這些決定都在影響他們的生活，也因此消費者更加渴求一個個簡單、無壓力的選擇。

瞄準消費者忙碌而產生的需求，「五星炸雞」推出廣告《炸雞點心，致你的忙碌生活》（Chicken Snacks For Your Busy Life）， 透過疫情之下三個主角呈現高壓生活，再用「五星炸雞」美味招牌餐點去撫慰疲憊的身心，為消費者分憂解勞。

《炸雞點心，致你的忙碌生活》沿著疫情的消費生活架構劇情，一次貼近以引發共鳴，像是居家工作的爸爸工作忙得分身乏術外，還要孤軍奮戰照顧小孩，甚至被惡整、中斷工作，穩穩喚起父母艱辛的共鳴。

除此之外，有居家工作的設計師、冒著風險外出遞交企劃書的上班族，隨著廣告看見他們的焦慮、無奈，逐一凝聚壓力到即將爆發，而「五星炸雞」便是阻止悲劇發生的救星，美味的雞米花、煙燻雞胸肉和雞塊，一口口送進他們的嘴裡，一切都得到放鬆。

故事簡單、貼近時事，「五星炸雞」想向消費者傳達的是，「無論你是誰、做什麼工作、有什麼興趣，『五星炸雞』永遠為忙碌一天的你，提供美味、好吃的一餐。」

同時，在講求客製化、精準的行銷趨勢下，「五星炸雞」用同一個故事，推出六個版本廣告，規劃大眾版本、流行文化、迷因、愛、賽事播報和RAP的主題，透過旁白演繹賦予廣告不一樣的魅力，藉此細細打向全年齡的消費客群。

5G科技拉近距離 不會讓你一個人

新冠肺炎疫情的爆發，瞬間拉開了人與人的距離，踏出家門變得遙遠，關係經營反而比平時更加仰賴數位科技，唱歌、看電影、分享會在線上樣樣來，或是打開外送App訂餐給遠方的另一半。

數位科技迅速在生活擴散，撐起許多人的羈絆，打開了人際相處的新模樣，而在5G即將來臨的世界，泰國第三大電信DTAC用一支動人廣告揭開未來新景象。

關於未來，究竟是什麼樣子？在未來無法預期的本質上，得畫出一張肯定的藍圖，創意代理商BBDO Bangkok借環境變化無法預期的集體共感，打造3分鐘廣告《第一次碰觸》（FirstTouch）。

廣告《第一次碰觸》，述說一對遠距離的年輕夫婦，正迎接孩子的出生，但在廣告一開頭，便是孕婦緊急送醫的緊張畫面，先生束手無策得垂頭喪氣，點燃繼續看下去的好奇。

緊張畫面一晃而過，時間回到送醫之前，這對年輕夫婦正在視訊聊天，妻子按壓手電筒，向腹中孩子打訊號，試圖想得到孩子回應，沒想到丈夫一句話讓孩子有反應，短短一段對話揭示了兩人的分隔兩地與期待孩子出生的喜悅。

然而，溫馨、充滿生命力的氛圍渲染開來，別於開頭的緊張感，BBDO Bangkok繼續營造溫暖氛圍，丈夫承諾妻子生產時會趕回來，妻子獨自一人挺著肚子卻散發著堅強。

廣告氛圍鋪陳完畢，BBDO Bangkok再次扭轉故事情緒，妻子比預產期更早迎接孩子的誕生，遠在海外的丈夫無法趕回來，妻子獨自一人被送進產房，咬牙面對生產之痛，緊張感比一開始更加強烈。

《第一次碰觸》敘事的氛圍切換，層層都在堆疊張力，生產完依然獨自一人的妻子，正虛弱抱著剛出生的孩子，沒有丈夫在身旁，DTAC正是時候出手協助。

眼看病房依然只有妻子與剛出世的孩子，丈夫聲音卻突然出現，鏡頭伴隨嬰兒的手碰上機械手臂，原來是海外的丈夫在遠端遙控，利用科技實現了陪伴。

彷彿科幻電影才會出現的景象，卻是DTAC正描繪、即將實現的景象，《第一次碰觸》釋出一天內便贏得16萬以上觀看次數，向消費者展示DTAC的5G服務會如何去連結起人們的重要之事，豐富並賦予人們更好的生活與體驗。