2021年度 數據行銷10大案例

【文／ 陳羿郿 動腦編輯部】

廣納線上與線下數據 有效導流

客戶：台灣索尼

數據服務公司：洰和（MESh+）

國際相機大廠新機初上市，希望能夠在一開始就一炮而紅，但面對的挑戰是：如何找到真正的消費者，並使其不只被廣告打到，更能帶往銷售端，促進銷售購買？

首先，MESh+為國際相機大廠在數據應用端，納入線上與線下數據。除了掌握主要消費群輪廓，更納入其高興趣的線上瀏覽足跡、線下接觸藝文據點的數據，打包成受眾條件，於上市初期做第一波宣傳露出。

並從疫情解禁後大量出遊的消費者中，取得全台知名景點到訪的消費者，比對是否為高潛力消費者，再投以第二波段的新機廣告，試圖推動增購、換購數位相機。

整體來說，在宣傳規劃上不僅精準分析與接觸，更因時因地，同時讓數據追蹤用戶線上、線下的通路據點，來建立品牌新型態的數據傳播應用模式。

執行成效

廣告精準接觸，點閱率（CTR）相較於過往操作實例提升1.5倍。廣告投放成本優化，計算點擊成本（CPC）相較於預估成本降低1倍。受眾有效到達線上通路，於宣傳期間至結束後1個月內，實際有效到訪指定線上通路達35%。受眾有效到達線下據點，於宣傳期間至結束後1個月內，實際有效到訪指定線上通路達5%。

運用三大數據來源 精準萃取潮流科技TA

客戶：西格瑪

數據服務公司：域動行銷

隨著數位時代、科技生活的來臨，「智能管家」這項功能逐漸受消費者愛戴，消費者能透過智能管家隨手掌控家中即時景況，無論安全、電工皆能在線上直接操作、同步管理。

CLICKFORCE 藉由獨特數據服務，以「潮流科技TA」為目標受眾，善用獨家的數據資料庫進行條件設定，篩選出特定的人群包，協助品牌與精準受眾溝通。

針對廣告客製化人群策略，應用了三大數據來源：其一，「電信數據」──網站造訪記錄，分析對科技有興趣的消費者，他們會瀏覽的網站，鎖定國內知名3C論壇、未來實驗室等知名3C網站瀏覽載具，進行廣告投遞。

第二，「電信數據」── APP下載記錄，篩選出科技人群受眾使用的3C相關APP，鎖定有智能3C操作類APP下載紀錄的人群加強廣告投放。第三，「發票數據」──消費購買記錄，彙整並鎖定具有智能家電類品項的雲端發票載具紀錄的消費者，精準投遞廣告。

執行成效

透過與智能家電這項服務有高度相關的內容網站、APP與消費品項，網羅出時下行動派的「潮流科技TA」，推薦TA 高度關聯性的產品，成功讓此波廣宣CTR（點擊率）高出預期的三倍之多，在既有預算內創造出數倍的進站點擊。

GA 分析顧客輪廓 規劃系列分眾行銷

客戶：添寧

數據服務公司：潮網科技

全球失禁護理領導品牌「添寧」，在台灣市場雖然TA 明確，但以往廣告投放皆採單點投放、波段式；且不同廣告媒體、數位通路分開操作，各管道數據沒有彙整在一起，以致無法掌握清晰的受眾輪廓，更難精準擴大投遞。

由於品牌產品特性將受眾劃分成兩種TA：購買者與使用者，又因TA 年齡層較高，數位足跡較為碎片化與複雜，而且主要購買管道都在線下，潮網科技第一步透過 Google Analytics 將添寧各種管道數據（官網、廣告、社群等）彙整後進行分析，先幫品牌找出四種含金量的顧客輪廓。

有了較明確的消費者行為與歷程後，接著規劃一系列分眾行銷媒體策略。像是透過LINE廣告大量獲取品牌曝光，Facebook 與健康型媒體合作互動、導流、影音廣告，還有在YouTube的影音廣告也挑選健康議題頻道露出。

同時與ADisON 合作創意影片互動廣告，建立品牌再現，也獲取不少新流量，再打包回到Facebook 廣告交叉投放。建立更多消費者意圖之後，針對試用品索取活動在關鍵字廣告下功夫，把額外資訊的文案切分的更細緻。

執行成效

透過上述策略規劃，本次專案除了試用品索取量有提升之外，電商進站數與互動數也大幅提升10-15%，進而帶動品牌知名度與買氣。

數據助電商洞察顧客喜好 及消費關聯

客戶：義美生醫

數據服務公司：鼎鼎聯合行銷 iCONNECT

在營養保健品競爭紅海中，各家品牌費盡心力，透過優惠戰或組合購來吸引消費者，但該如何有效的獲得轉換，甚至是穩定獲客？義美生醫近年從食品龍頭跨足生技產業，新興品牌想在兵家必爭的營養保健市場中，佔得一席之地，因此iCONNECT 為其提供從數據發動電商雙向漏斗策略。

iCONNECT 運用了HAPPY GO 態度調查數據，訪查過往卡友領取義美生醫益生菌商品的消費者，探究卡友們喜好的因素及洞察這群準TA 的消費關聯。發現30-50 歲女性、同時有媽媽身分的消費者，對於義美生醫系列商品的好感度與購買意願最佳，因此安心、信賴、健康、陪伴的溝通訴求油然而生。

更進一步探索數據，iCONNECT 深度分析這群女性主力的目標客層，在其Life Style 中，把消費者橫向的消費特徵以及興趣行為，對應到義美生醫各種商品類型，分型態萃取族群標籤作為黃金核心受眾，再透過去識別化的UID，運用在數位廣告的投遞上。也就是讓數據接軌廣告操作，取得穩定的轉換效益之外，更展現出價值。

執行成效

透過與義美生醫的緊密合作及動態操作，廣告操作期間，轉換成本降低30%，並且共同運用數據，培養屬於品牌的藍海客群。