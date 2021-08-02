【文／ 楊子毅 動腦編輯部】

2021年的春季，Covid-19 再次入侵本土，孰料對台灣的影響更甚於去年。民眾居家時間更長、更多行業停滯更久，在經過約兩個月的控制，社會、市場階段性解封後，經濟復甦的面貌相比2020將有何不同之處？

為此，《動腦》8月號544期以「復甦一線光 掌握市場新趨向」為題，鎖定2021年的疫後市場變化，邀請市場專家分享最新洞見。

凱度集團消費者指數事業部商務策略部客戶服務副總監林維懌表示，從2020與2021兩年疫情升溫的市場反應來看，相同之處是，民眾在搶購最基本的生活物資、以及安全衛生相關產品，是兩波疫情共通的現象。確診數突增之時，消費者都立刻湧入各大賣場搶購物資，搶購的品項有煮飯相關產品，如冷凍食品、快煮麵、泡麵、湯類等等，或是可囤積的餅乾飲料，以及生活必需品衛和消毒相關的溼紙巾、洗手液、漂白水等。

不同之處是，去年為疫情首次爆發，大眾面對許多未知的事物，致使混亂消息頻傳，如「衛生棉和衛生紙原料與口罩相同」等真假莫辨，導致搶購狀況更加激烈。但今年三級警戒後，許多人分享在國外封城的經驗，較為少見因媒體訊息造成的囤貨。

凱度集團洞察事業部客戶經理吳孟容表示，在今年，市場必須滿足居家環境更多需求的情況下，例如更即時的配送服務、辦公用品、舒適的居家物件、療癒的個人保養品、零食、飲料及冰品⋯等，但民生用品與食品因搶購熱潮而供不應求時，對品牌而言或許是危機，可能失去顧客，也是轉機，可藉此培養忠實客戶。林維懌提到，還有一項差異是，去年的生活沒有受到太大影響，民眾囤積的產品要花費較長的時間消化完畢，所以在搶購之後市場會經歷一段低潮期。但今年警戒程度高，外出大幅減少，囤積之商品消化速度快，所以不太有先前的低潮期。

東方線上指出，這波疫情著實影響消費者步入另一個消費模式以及生活型態的嘗試。從整體來看，首先無論居家工作與否，上班日增加民眾在家時間的比例達近七成，而假日增加在家時間的消費者比例也達八成。為避免染疫，民眾減少前往的通路，就包含了在2020年主打「就近買」的便利商店，減少前往便利商店的顧客比例達40%，因此即便距離近，民眾也不願意去買。

同時消費者移動的方式，不再如以往「一家店接著一家店買」，而是有目的性前往商店、傾向一次購足，或直接線上訂購送到家門口。對於仰賴過往消費者購物旅程的店家來說，是否能維持以往的角色，有待重新確認。東方線上行銷暨研究經理楊至靜舉例，如暑假期間運動人口，可能最常走進便利商店買一瓶冰飲解渴。但疫情期間，運動人口減少，該場景已不存在，原冰飲就改主打在家運動的消費者，而通路也應思考如何顧客再次上門的因素。

實體［休眠］加速線上服務發展

凱度洞察觀察各項重點產業：由於三餐在家料理，生鮮蔬果與日用品需求強勁，除了外送服務非常熱門，吸引相當多的重度使用者，連同量販、電商或全聯超市，陸續推出即時外送服務搶食外送大餅，來彌補顧客不進店的短缺。另外在去年增長的線上串流平台，今年進一步增加的幅度雖不如去年快速，但大眾對線上影音娛樂的需求不減，期盼更多內容選擇。

而在疫情中像是CATCHPLAY平台，則推出短期影視選片的方式吸引消費者，彌補疫情期間無法進電影院的缺憾，同時提供另一項較無負擔，無須長期訂閱的新選擇。

而消費者個人和居家防疫的層面，吳孟容表示，去年展現得相較表層，如購買酒精、口罩、避免外食⋯⋯，今年消費者則更擔心疫情，擴及到消費管道的選擇以及品牌業者，業者為此提供更多的資訊。像是透明化的烹飪食物過程，或更多元的服務管道選擇，如線上直播健身教學、百貨一樓集中/免下車外帶餐廳食物⋯等，以回應消費者需求。

線上遠距教學在去年便開始佈局，今年則因應疫情與政府規定下，無論成人或是在學學生，都必須改以線上學習模式，對於教學者或學習者，起初都有一段適應的陣痛期，但也逐漸習慣新的授課方式（無論是正規教育或是休閒育樂的學習），感受到其中的便利性，也讓個人投注學習的時間增長。在疫情回穩後，教育品牌業者可考慮維持線上線下課程併行，包括兒童線上學習，將有助於增加消費者的參與度。

凱度洞察客戶副理任茹憶認為，目前來看，今年消費者多對於復甦的時間較不樂觀，認為需要超過半年以上才會露出曙光，整體心態偏保守，有可能會影響消費力道。凱度洞察建議，往後消費者會習慣於更即時、更多元的服務，業者必須更加重視O2O的整合建置，若僅固守實體通路的銷售模式，將難以因應疫情的來去不定，加緊腳步建構O2O整合的品牌，勢必能在未來對於品牌業績與體驗有長遠且穩固的正面影響。

林維懌認為，未來在疫苗數量有限、Delta變異株情況未明的情況下，消費者可能繼續在家裡下廚或藉由網購及外送服務採買生活食品用品，時間一久，或許會造成永久性的行為改變。而隨著緊接而來的中元節檔期，由於今年拜拜活動可能受到限制，再加上祭拜的供品有不少與囤貨品類有所重疊，例如餅乾、罐頭點心、飲料等等，兩項因素可能影響中元節的消費力道。品牌和通路如何聯手刺激需求，為今年中元節的操作重點。

品牌［待命］的變通之策

在為期兩個月以上的三級警戒期間，更多品牌行業使出權宜之計，一如LINE TAXI計程車線上預約平台，就增加了司機外送水果、蔬菜箱的服務，試圖補足交通需求的空缺，且滿足居家防疫需要。

楊至靜說明，由於2020年台灣疫情較為短暫，亦未進入三級警戒狀態，多數業者迅速熬過消費者減少出門的低潮期，也無積極準備對應方案，但仍有部分品牌因應得宜，例如「貳樓」餐廳的線上訂餐及價格優惠，迅速成為消費者口耳相傳的話題，即便進入七月，仍讓消費者爭搶訂購。

除了數位上的佈局與價格讓利，貳樓這類餐廳也協助消費者度過枯燥的長時間居家生活，用細心擺盤的外帶餐點，打造居家吃悠閒早午餐的休閒儀式感。

另外像是電商Pinkoi的體驗活動，過往講求實際的課堂教學體驗，這次也迅速輔導開課設計師發展材料包商品，在家中購買材料包，也能學習到有趣的課程內容。而在便利商店的冷藏冷凍包裹服務以及生鮮蔬菜供應上，於這次囤貨與搶購潮中，似乎較其他打結的物流業者來得可靠，無論是店家附設的冷凍庫確保食品新鮮，寄件與收件都不用擔心腐壞外，「就近寄收」更為方便與靈活，是未來值得商家仰賴的物流系統。

吳孟容表示，在疫情爆發前，就已經建置好的品牌數位化服務，可能普及率不高，疫情一來便獲得到大量使用者；另一類的品牌則是為因應疫情而催生的變通之道，如許多通路推出的蔬菜箱服務，或汽車品牌推出線上賞車或是業代開車到顧客端做一對一賞車服務⋯等，反應速度快、在去年就新增服務方式的業者，今年疫情又起的時候就能搶得先機。

而一些高檔或相對有距離感的品牌則開始改變銷售型態，讓消費者可以接觸到這些平時不易嘗試或入手的品牌，例如：高級飯店推出高級餐點、高級自助餐外帶服務，高級護膚品牌提供居家試用的服務⋯等，這些品牌在疫情期間嘗試快速轉變銷售模式的做法，能夠藉此接觸到更多不同消費層級的消費者，甚至吸引更廣的消費族群對其品牌有更多的認識，建立品牌與消費者的關係與忠誠度。

凱度洞察也同時觀察到，消費者在疫情期間更仰賴品牌社群平台、LINE群組及直播的口碑行銷，使用者透過品牌在社群媒體間的溝通與口碑推薦進行線上購買，因此品牌在這些社群平台建立知名度、可信度，對於疫情期間消費者的購買意願會有相當大的影響。

研究另外還發現，疫情期間必須在家工作和同時照顧小孩的父母，投注在網路上的時間減少，過去能用於瀏覽線上資訊的零碎時間，如今被居家辦公、照顧在家學習的兒女及家務給填滿，所以提醒品牌在針對不同目標客群的媒體投放，要更清楚的目標族群的行為，適當調整媒體策略。

不過，任茹憶提到，逛市場、親自挑選有其樂趣，根據研究，消費者仍然傾向進入實體市場或店面親自體驗，因此實體環境必然會贏得許多顧客回流，但若體驗良好，新型態的服務，如即時外送或網購，仍有機會挽留消費者。無論是哪種類型，只要消費者有好的體驗，因疫情興起的服務和商品，可以不只是疫情期間無可奈何的選擇。

林維懌表示：「我們常說，疫情不是『翻轉』現有趨勢，而是『加速』趨勢發展的速度。因此，我們可以用不同角度思考，不是問「是否準備好」，而是去看各個品牌通路，如何運用最新發展出來的科技技術，因應疫情下的新需求。」例如外送服務在過去滿足的是消費者對於「便利」的追求，疫情升溫後，大眾發現它可滿足更多層面的需求，像是減少接觸人群、彌補物流之不足、對於小商家更有彈性⋯等。還有如KOL帶頭借用版位，宣傳在地店家外帶外送自取服務，以及高雄市政府與民間業者推出的「高雄好家載」計劃鼓勵三方協作，將數位服務機制導入防疫互助經濟。

此類發展中的趨勢，在疫情之下成長加速，勢必成為品牌與通路的重要商業模式之一。品牌和通路的挑戰在於，如何在眾多新選擇崛起的環境下，持續成為消費者看的到、有興趣、願意買的選項。