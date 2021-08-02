為生活添增一點創意調味料

【文／翟南】

這世上沒有問題是C4無法解決的

雖然電視節目《流言終結者》已結束多年，但它不但留給我們許多美好回憶，還有下面這句至理名言：「這世上沒有問題是一顆C4炸藥無法解決的。如果有，那就用二顆。」大家都知道，留言終結者超喜歡用C4炸東西der，即使沒有任何理由，也要炸上一番才算過癮，而長久以來炸藥爆破也被視為美國好萊塢影視名產，但大家不要忘了，除了美國之外，在日本也有特攝英雄片喔！

所謂的特攝就是特殊攝影的簡稱，而日本電視特攝英雄的鼻祖，就是1958年登場的月光假面，比起1962年出現的蜘蛛人、1963年亮相的鋼鐵人都還要來的早，到了1971年，假面騎士躍上螢光幕，但有趣的是，製作單位原本是想製作五個英雄同時登場的影集，卻被電視台主管以「英雄是只有一個人」的理由駁回，直到1975年，製作單位才把這壓箱的想法在另一家電視台實現，這就是戰隊系列的起源「秘密戰隊」。

之所以要講假面騎士和戰隊系列，因為這些英雄不管是在登場時，打鬥時，或是擊敗敵人時，都會伴隨著大量的爆破，特別是擁有五色服裝的戰隊，登場時也會有五色的爆破煙霧，而這些爆破鏡頭，大多都是在日本特攝英雄片的拍攝聖地：岩船山拍攝的。

岩船山位於栃木縣岩舟町，是一座標高只有172公尺的小山，原本是個採石場，隨著鋼筋水泥普及，採石場也逐漸荒廢，但採石後留下的獨特景觀，卻成為特攝英雄片絕佳的取景地點，許多的爆破場面就在這兒完成。

爆破看多了，你有幻想過讓自己成為主角嗎？2020年，日本一對假面超人死忠迷的新婚夫婦，穿著西裝和婚紗，腰上卻繫著假面超人Ｗ的變身腰帶，跑到岩船山大拍真實爆破婚紗照，倆人在一大片火光前擺出假面超人的變身姿勢，獲得眾多日本網友好評，而現在更有人想把爆破包裝成非常獨特的旅遊行程。

位於栃木縣的「Life Bridge」公司，計畫等到疫情結束、外國人可以重新回到日本觀光時，開設專門提供給外國遊客的主題旅遊，他們規劃的正是船岩山爆破體驗行程，因為在外國人 中也有相當多的日本戰隊迷，為了事前演練，他們在今年６月６日找了日本觀光相關業者，舉辦一場「爆破攝影體驗」。

這場體驗活動共有約20人參加，好玩的是，許多人還做了Cosplay打扮，像是來自仙台的業者就裝扮成當地最具代表性的戰國武將：獨眼龍伊達政宗，此外還有人裝扮成保鑣或柔道選手，總之只要有爆破的背景，前面不管是什麼碗糕，看起來似乎都很酷呢，呃，就算真的只是碗糕，也是超酷的啦，因此大家自然是玩得不亦樂乎。

經媒體報導之後，日本國內眾多的特攝迷對這個行程也興致勃勃、躍躍欲試，紛紛表達參加的意願，於是Life Bridge決定從７月22日展開以日本國人為對象的旅遊行程，一團（最多５人）費用為日幣５萬圓，像這麼特別的旅遊，不知道有沒有喚起你的爆破魂？

３分鐘之後，喵～

自1971年９月18日誕生以來，日本食品大廠日清知名的泡麵「Cup Noodle」在今年不但喜迎50周年，而且也做出重大的變革。

光是在日本，Cup Noodle一年的銷售金額就達到日幣1,000億圓，但與在台灣販售的Cup Noodle不同，日本的Cup Noodle從37年前、也就是1984年９月起，就在杯底多附了一條小小的透明膠帶，讓你在泡Cup Noodle時不用找東西壓杯蓋，而可以直接用膠帶將杯蓋貼起來。

但是在今年６月３日，日清宣布「永別了！所有的杯蓋膠帶」，立即引起許多網友反應「為什麼要取消呢？我一直都在用啊」，接著在隔天６月４日、也就是世界環境日（６月５日）的前一天，日清宣布Cup Noodle的改革做法：他們在６月取消杯蓋膠帶的同時，也將發售半世紀以來的杯蓋凸緣，從一個變成二個！他們把這叫做「W凸緣」。

透過這樣的做法，不但可以讓杯蓋依然緊貼杯身，每年還能減少高達33公噸的塑膠用量，對地球環境多盡一份心力，而讓眾網友更加甘心為本次改版買單的理由，則是藏在改版後的杯蓋裡，因為當你打開杯蓋之後，會看到一隻貓咪對你打招呼。

其實早在去年２月22日的貓咪之日（這來自222 與日文貓咪叫聲Nyan～Nyan～Nyan～諧音），日清就在推特上PO了一張凸緣變成二個、像貓咪的耳朵一般，還在裡頭畫上貓臉的圖，同時寫道「凸緣變成二個......Cup Nyandle #貓之日」（請注意，他們把Noodle改成Nyandle），大獲網友好評，許多人表示希望能將這個創意予以真正商品化，而日清果然不負眾望，在這次改版中參考網友的意見放上了貓咪圖樣，介紹影片的旁白最後還說道「喵！雖然是小小的改變，卻是大大的進步喵，喵清」。

為了抓住主力消費群、也就是年輕人市場，日清真的敢於一直嘗試各種做法，翟南心想，如果在台灣你跟老闆說「讓我們在杯蓋裡印隻貓咪吧」，老闆應該會滿臉困惑地看著你「這有什麼意義嗎？印刷也要錢耶」，然後你這一年就會沒有考績，只剩下烤鴨，而如果你跟老闆說「嘿！讓我們把日清改成喵清吧」，則應該會被吊起來滴蠟燭，或是掛在廣場上祭旗。