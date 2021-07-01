向品牌學創意 Tesla打開眼界實現各種可能

【文／葉閔宏】

特斯拉（Tesla）早成立於2003年，該企業除電動車外，也致力於發展太陽能與潔淨能源，更以加速全球轉向永續能源為企業使命，認為當全世界越快停止依靠石化燃料，就能更迅速進入零碳排的美好未來，相較於燃油車，他們深信電動車更優良、更快速，也能帶給駕駛用戶更多樂趣，發揮企業影響力推動全球永續大未來。

特斯拉推出至今，預估已減少超過 810萬噸碳排放量，乾淨能源是現今一大關鍵商機，太陽能板與儲電設備將改變全球對能源的依賴模式，追求永續已是各大企業的共同目標；走在趨勢發展前端的特斯拉，不只是一家電動汽車公司，還是一家自動控制設備與能源公司。

具備前瞻視野的特斯拉，其核心領袖人物為其創辦人馬斯克（Elon Musk），這家企業正走在重塑人類與世界交流方式的道路上。2020年底語出驚人，預言2030年以前，特斯拉可能將年產量提高至2,000萬輛，同時全球電動車產能將突破每年3,000萬輛，並強調電動車產能是「指數性成長」，光一年時間就會帶來巨大的差距，預示著永續生活已不遠。

曾有媒體報導，特斯拉品牌知名度高、口碑擴散程度也高，與傳統汽車製造商不同的是，他們從來不打廣告，這種行銷策略長久以來始終受到華爾街分析師、投資者，甚至特斯拉狂熱粉絲的高度質疑，而特斯拉創辦人馬斯克態度一直沒變：「特斯拉不做傳統廣告」，他堅信口碑的力量。即使如此，特斯拉在全球各地不同市場，也陸續推出數支廣告影片，透過廣告影片向消費者展現未來駕駛與生活超乎想像的連結。

探索各種可能

面對電動車潛力市場，特斯拉積極展現其優勢與功能，今年陸續推出名為「探索（Discovery）」系列影片，共12支，每支影片最長不超過40秒，精準傳遞特斯拉電動車的獨到之處，單支影片更創下200萬觀看人次。

到底特斯拉電動車有哪些可能？12大可能分別有：在家充電（Charging at Home）、路途上充電（Charging on the Road）、旅途規劃（Trip Planner）、防衛模式（Sentry Mode）、寵物模式（Dog Mode）、PIN碼啟動（PIN to Drive）、遠端溫控（Remote Climate Controls）、駕駛個人化（Driver Profiles）、遠端操控（Remote Access）、聲控操作（Voice Commands）、娛樂模式（Arcade Mode）、啟程準備（Scheduled Departure）。

除了無噪音、零廢氣排放等環保節能優點，特斯拉電動車也被譽為「就像iPhone」，一台車兼顧美感與科技應用，系列影片中完整羅列各種讓人嘖嘖稱奇的運作情境。

最高觀看200萬人次的「防衛模式篇（Sentry Mode）」讓許多駕駛深有同感，很多時候車子停在停車場，無論室內或室外，總讓駕駛忐忑不安，擔心一不小心車子被路人或出入車輛擦撞，特斯拉的防衛模式功能就能解決這個問題。

特斯拉車體內建獨特攝影，以及具備靈敏的感應碰觸裝置，一旦有人倚靠在車身，或是有其他物品碰撞到電動車，有任何親密接觸都能即時傳送訊息到駕駛手機，遠在另一地方的駕駛，就能透過手機清楚掌握電動車的狀況，這套安全的防衛模式，為的是讓所有愛車人士與特斯拉形影不離，更能達到防盜防竊的目的。

另一個同樣讓駕駛感到窩心的功能，即是「駕駛個人化（Driver Profiles）」。我們都曾面臨過一台車多人駕駛的狀況，傳統燃油車駕駛必須手動調整椅背、後視鏡等，一切仰賴駕駛個人的經驗法則，然而電動車特斯拉能將不同駕駛的偏好記錄下來，包含方向盤高低、座椅前後、定速偏好、後視鏡角度等，駕駛只要一鍵就搞定上路；這些特斯拉所擁有的人性化功能，讓駕駛體驗更加卓越，且超乎想像。

來下一盤西洋棋吧

過去一段時間，每個人都在關注AI能否在圍棋擊敗人類？2016年一場戰役，不僅讓全球關注，更打倒了韓國棋王李世乭，對手就是AI人工智慧，致使這位舉世聞名的棋王，在2019年正式宣布退役，同時他也感受到了AI在圍棋領域人類無法抗衡的強大。

抓緊你我勇於挑戰的心理特質，特斯拉發展電動車之際，也導入車內娛樂系統（Tesla Arcade），2019導入西洋棋遊戲，特斯拉駕駛可以選擇與乘客，或是汽車對戰，又或是觀看汽車對戰，然而這些遊戲對弈，都必須在汽車停止的狀態下才能玩，這項設定主要是考量行車安全。

特斯拉娛樂系統就像一台遊戲機，隨時連線系統就能即時更新，帶給駕駛更不一樣的行車體驗，也讓家庭成員在行車過程中，有了更有趣的互動連結。