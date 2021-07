向品牌學創意 Tesla打開眼界實現各種可能

【文/葉閔宏】

特斯拉(Tesla)早成立於2003年,該企業除電動車外,也致力於發展太陽能與潔淨能源,更以加速全球轉向永續能源為企業使命,認為當全世界越快停止依靠石化燃料,就能更迅速進入零碳排的美好未來,相較於燃油車,他們深信電動車更優良、更快速,也能帶給駕駛用戶更多樂趣,發揮企業影響力推動全球永續大未來。

特斯拉推出至今,預估已減少超過 810萬噸碳排放量,乾淨能源是現今一大關鍵商機,太陽能板與儲電設備將改變全球對能源的依賴模式,追求永續已是各大企業的共同目標;走在趨勢發展前端的特斯拉,不只是一家電動汽車公司,還是一家自動控制設備與能源公司。

具備前瞻視野的特斯拉,其核心領袖人物為其創辦人馬斯克(Elon Musk),這家企業正走在重塑人類與世界交流方式的道路上。2020年底語出驚人,預言2030年以前,特斯拉可能將年產量提高至2,000萬輛,同時全球電動車產能將突破每年3,000萬輛,並強調電動車產能是「指數性成長」,光一年時間就會帶來巨大的差距,預示著永續生活已不遠。

曾有媒體報導,特斯拉品牌知名度高、口碑擴散程度也高,與傳統汽車製造商不同的是,他們從來不打廣告,這種行銷策略長久以來始終受到華爾街分析師、投資者,甚至特斯拉狂熱粉絲的高度質疑,而特斯拉創辦人馬斯克態度一直沒變:「特斯拉不做傳統廣告」,他堅信口碑的力量。即使如此,特斯拉在全球各地不同市場,也陸續推出數支廣告影片,透過廣告影片向消費者展現未來駕駛與生活超乎想像的連結。

探索各種可能

面對電動車潛力市場,特斯拉積極展現其優勢與功能,今年陸續推出名為「探索(Discovery)」系列影片,共12支,每支影片最長不超過40秒,精準傳遞特斯拉電動車的獨到之處,單支影片更創下200萬觀看人次。

到底特斯拉電動車有哪些可能?12大可能分別有:在家充電(Charging at Home)、路途上充電(Charging on the Road)、旅途規劃(Trip Planner)、防衛模式(Sentry Mode)、寵物模式(Dog Mode)、PIN碼啟動(PIN to Drive)、遠端溫控(Remote Climate Controls)、駕駛個人化(Driver Profiles)、遠端操控(Remote Access)、聲控操作(Voice Commands)、娛樂模式(Arcade Mode)、啟程準備(Scheduled Departure)。

除了無噪音、零廢氣排放等環保節能優點,特斯拉電動車也被譽為「就像iPhone」,一台車兼顧美感與科技應用,系列影片中完整羅列各種讓人嘖嘖稱奇的運作情境。

最高觀看200萬人次的「防衛模式篇(Sentry Mode)」讓許多駕駛深有同感,很多時候車子停在停車場,無論室內或室外,總讓駕駛忐忑不安,擔心一不小心車子被路人或出入車輛擦撞,特斯拉的防衛模式功能就能解決這個問題。

特斯拉車體內建獨特攝影,以及具備靈敏的感應碰觸裝置,一旦有人倚靠在車身,或是有其他物品碰撞到電動車,有任何親密接觸都能即時傳送訊息到駕駛手機,遠在另一地方的駕駛,就能透過手機清楚掌握電動車的狀況,這套安全的防衛模式,為的是讓所有愛車人士與特斯拉形影不離,更能達到防盜防竊的目的。

另一個同樣讓駕駛感到窩心的功能,即是「駕駛個人化(Driver Profiles)」。我們都曾面臨過一台車多人駕駛的狀況,傳統燃油車駕駛必須手動調整椅背、後視鏡等,一切仰賴駕駛個人的經驗法則,然而電動車特斯拉能將不同駕駛的偏好記錄下來,包含方向盤高低、座椅前後、定速偏好、後視鏡角度等,駕駛只要一鍵就搞定上路;這些特斯拉所擁有的人性化功能,讓駕駛體驗更加卓越,且超乎想像。

來下一盤西洋棋吧

過去一段時間,每個人都在關注AI能否在圍棋擊敗人類?2016年一場戰役,不僅讓全球關注,更打倒了韓國棋王李世乭,對手就是AI人工智慧,致使這位舉世聞名的棋王,在2019年正式宣布退役,同時他也感受到了AI在圍棋領域人類無法抗衡的強大。

抓緊你我勇於挑戰的心理特質,特斯拉發展電動車之際,也導入車內娛樂系統(Tesla Arcade),2019導入西洋棋遊戲,特斯拉駕駛可以選擇與乘客,或是汽車對戰,又或是觀看汽車對戰,然而這些遊戲對弈,都必須在汽車停止的狀態下才能玩,這項設定主要是考量行車安全。

特斯拉娛樂系統就像一台遊戲機,隨時連線系統就能即時更新,帶給駕駛更不一樣的行車體驗,也讓家庭成員在行車過程中,有了更有趣的互動連結。