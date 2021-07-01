【文／陳羿郿 動腦編輯部】

健康照護發展至今已不僅是醫療相關人士所關心的議題，而是優於所有產業的一大新商機。無論是食品業、FMCG、技術開發者或是時尚業等，絕大多數企業都已認知到，有必要幫助消費者了解健康的重要性，或是學著支持有健康問題的受眾。

而廣泛的行銷則是重要工具之一，協助將企業品牌其商品和價值與醫療教育做結合。全球各地的遊戲、音樂、電影等設計開發者，可以在醫療上提供更好的創意和參與方式。

備受廣告行銷業矚目的坎城國際創意節（Cannes Lions）自2014年起，即特別獨立出「健康行銷創意獎」（Health & Wellness Lions）類別，用意在表揚那些促進個人照護和福祉的非慣性產品，以及服務相關的作品。從眾多獲獎作品中可以看出，創造力改變生活，也徹底改變醫療保健服務的力量。

尤其2020年開始，COVID-19造成了巨大的不確定性、經濟不穩定和政治動盪。從當地、國家至全球，醫療既是首要考慮因素，也被徹底翻轉。各國政府或民間企業如何發揮創意，進行防疫宣導，亦安撫大眾恐慌不安的情緒？

拿破崙、哈利波特都戴上口罩

新冠病毒肆虐下，戴口罩、勤洗手是防疫的不二法門，但對不習慣戴口罩的國人來說，仍然會無視維持社交距離以及個人防護的基本規則。

烏克蘭文化部與資安局遂合作發起「隔離的藝術」（Art of Quarantine）活動，讓經典的藝術作品有了不同的面貌，藉此倡導如何防止病毒傳播、保持安全。

例如，經典作品《拿破侖翻越阿爾卑斯山》中的拿破崙戴上口罩，揹起外送箱，鼓勵大眾多使用外送服務，減少與人接觸的次數，以降低傳染風險。達文西《最後的晚餐》畫中的門徒都離席了，獨留耶穌一人吃飯，宣導避免群聚，沒事盡可能待在家中，保持社交距離。

此外，美國廣告委員會（Ad Council）、疾病管制署和華納媒體亦合作推出一則公益廣告，來說服美國人配戴口罩。

該廣告剪輯華納兄弟最知名的電影，包括《王牌大賤諜3：夠MAN吧》、《北非諜影》、《金牌拳手》、《猛禽小隊：小丑女大解放》、《哈利波特：死神的聖物Ⅱ》、《小丑》等片段，且影片中每個角色都戴上了口罩。

短短30秒影片，簡潔有力告訴大眾：「讓我們回去做喜愛的事情，不管那可能是什麼，減緩擴散，戴上口罩」。

編輯點評

政府、非營利組織過於生硬、教條式的宣傳手法，往往容易被忽視；一有不慎，還會造成反效果。以上兩則戴口罩的宣導案例，皆利用具代表性和知名度的畫像、影視作品進行二次創作，更能引起大眾注意，甚至帶動話題，將訊息廣為傳播。

以幽默廣告 喚起大眾健康照護意識

然而，各國在嚴格控制下，疫情漸趨和緩，加上疫苗施打率愈來愈高，許多國家已開始恢復正常活動。泰國健康促進基金會便借本次防疫經驗，推出「Covidman」短片，呼籲國人該以同樣態度，嚴肅看待高頻率發生的交通事故。

身著紅色天線寶寶裝的病毒人Covidman重登曼谷街頭，但大部分人早就因感染率降低而放鬆戒備，一看到Covidman所有人害怕地四處逃竄，有人拿生菜葉湊合著當口罩用，有人用大水桶作防護面罩，還有人想對Covidman噴酒精，卻發現酒精沒了。

接著，穿著白色防護衣、手拿捕網的防疫人員出現，開始和Covidman展開街頭追逐戰，上演《霹靂神探》。最後，Covidman在綠燈時撞到一台闖紅燈的機車，意味大眾尚未感染Covid-19，可能就在自身不守交通規則下喪命。

「要是我們像害怕新冠肺炎一樣害怕超速就好了。」影片結尾嚴正警惕大眾，在路上保護好自己，就是照顧好自身健康及安全。

雖然該則影片用意為交通安全宣導，但同時也反映出病毒尚未徹底消滅前，一旦過度鬆懈，仍有再度爆發的可能。

該基金會亦和廣告公司泰國李奧貝納合作，發起「生活新常態」（Live new normal life）宣導，以建立國人新常態的生活觀念。新概念包括「照顧好自己」、「注意他人」、「自我發展」和「建立紀律」。

宣導影片講述一名年輕人的朋友們為他舉辦生日驚喜派對，一開始觀眾會看到沒有社交距離的慶生狂歡；但經過幾次錯誤的安全衛生示範，現場再重新展示一次有完整健康方針和衛生措施的派對。以詼諧的方式，喚起大眾對嚴肅健康相關議題的認識。

影片只為傳達一個訊息：國人若能實踐安全、負責任的行為，最終結果就是，隨著社會不斷調整，長久的「新常態」將使大家維持健康和安全。