5大生活提案 讓居家日常變有趣

【文／陳羿郿 動腦編輯部】

提案一

防疫在家也能在車內開會

居家防疫期間，利用網路視訊上課、進行工作會議或與家人朋友聯繫，已是一種常見的解決方式。商務合作、生日聚會和歡樂時光都是在開著相機的情況下舉行的。

居家辦公時期免不了需要進行視訊會議，一不小心露出雜亂的房間背景，不禁令人感到害羞和尷尬，除了視訊軟體內建的幾款背景，汽車品牌福特（Ford）想出新的點子。

福特在巴西提供了幾款有趣的會議背景，供大家可以在Zoom、Microsoft Teams等視訊平台裡自由更換背景，車窗外的風景不斷移動，讓人彷彿坐在行駛中的汽車內與人交談。

另外，新加坡防止虐待動物協會（SPCA）也曾發起「居家背景」（Background Homes）活動，提供多款有動物在內的居家視訊背景，而那些動物都是協會內待收養的貓狗。不僅讓大眾在視訊時多點趣味，從而也提高動物的曝光度。

編輯點評

視訊軟體是疫情期間大眾最常使用的工具之一，品牌企業策劃廣告時，不妨可以由此發想，設計出帶有自家品牌特色，又能讓大眾願意使用的視訊背景；不僅有機會傳遞品牌訊息、提升知名度，也能為消費者乏味的視訊過程，增添更多樂趣。

提案二

視訊疲勞嗎？找點藉口離開一下

上一篇分享如何使用創意背景讓視訊更有趣，但也有許多人認為，遠距工作雖然減少通勤時間，卻反而感受到更大壓力，例如有開不完的視訊會議、需要全天候線上待命、上下班的時間分野變得模糊等。有80%英國人表示，在家工作對其心理健康產生負面影響。

要如何暫時逃離惱人的視訊會議？廣告公司倫敦TBWA與男性媒體平台The Book of Man合作，推出「Sound the Excuse」（藉口響起）平台。

該平台提供數十種能營造出家中發生小災難的聲響，讓人不得不暫時離開會議「處理一下」。像是有飲料不小心灑出、外送到府、小孩困在廁所、貓嚴重生病等聲音，如果沒有其他意外，至少也能使旁人會心一笑。

「Sound the Excuse」平台用意是希望提供大眾在疫情之下，對於居家工作所造成的壓力和焦慮，有對話的管道和抒發的機會。

編輯點評

在家工作看似能享受無人管的自由，實際執行上卻不如想像中浪漫。少了通勤的不便，但也增加了線上會議的次數和時間，視訊疲勞所造成的心理問題需要被重視。該平台以詼諧有趣的方式，為人們找個藉口，暫時逃離冗長煩悶的會議，就算是聽似誇張的藉口（黃蜂入侵、直升機降落）也能喚起歡樂的團結感。

提案三

停課不停學 線上帶孩子「校外教學」

因為疫情緣故，學校暫停實體授課，改由遠距教學，使得家中有學齡孩童的家長相當頭痛，一方面擔心孩子課業上受影響；另一方面也憂心長期待在家中會受限其發展。

Airbnb調查指出，家長們期望能在家中從事更多活動，有86%的家長擔心，如果取消課後或校外活動，會讓孩子錯失重要的成長機會；有76%的人認為對孩童的心理健康會造成影響。因此Airbnb蒐集來自20多個國家、超過75種「校外教學」線上體驗供各個家庭取用。

體驗內容有「和鯊魚科學家一起潛入海底」、「到斯里蘭卡觀賞野生花豹」、「學習日本摺紙和文化精髓」等，不僅同時練習外語、學習科學知識，還能了解異國文化特色。

該系列還包含與非營利組織Classroom Champions合作的課程，是一系列由志願的奧運選手、殘奧會選手和專業運動員提供的社交和情感課程與指導體驗。

編輯點評

在沒有師長面對面教導及約束下，要求學齡孩童自主學習恐怕不太容易；無法外出也減少孩子們體驗的機會。品牌順應大環境趨勢，開創兼具沉浸和參與式的活動，融入虛擬世界中，來協助消費者解決問題，不僅創造實質收益，同時也能提升品牌好感度。