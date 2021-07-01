【文／翟南】

最近日本的泡麵與糕點，不約而同地都出現以「和解」為概念的趣味商品，就讓我們先從泡麵開始談起吧。在日本古代的傳說與童話裡，有二種動物可以幻化為人形，也就是狐狸與狸貓，這二者也是彼此對立的死對頭，有趣的是這樣的對抗也發展到麵食上，如果烏龍麵上放了一片油炸豆腐皮，名稱就叫做狐狸烏龍麵，但若在蕎麥麵上頭放了炸物，則叫做狸貓蕎麥麵。

日本的食品大廠東洋水產在1978年8月與1980年8月，分別發售放有一片豆皮的「紅色狐狸烏龍麵」，以及放有一片炸什錦的「綠色狸貓蕎麥麵」這二款泡麵，長年以來持續受到消費者的喜愛，東洋水產還自2018年起每年舉辦「紅綠合戰」，讓消費者進行投票，看看大家比較支持狐狸泡麵還是狸貓泡麵，在2018年與2019年都由狐狸泡麵獲得勝利，但狸貓泡麵終於在2020年一雪前恥，以50.5%對49.5%僅僅1%(181票)的差距贏過狐狸泡麵，於是東洋水產在今年4月時決定讓狐狸泡麵與狸貓泡麵來一場大和解。

4月12日，東洋水產以期間限定方式發售「紅綠合戰」和解紀念商品，分別是「紅色狸貓烏龍麵」、「綠色狐狸蕎麥麵」，如果你的記憶力不是只有3秒，應該就會注意到紅色的狐狸和綠色的狸貓互換過來了，之所以這樣命名，是因為原本裝著油炸豆腐皮的狐狸烏龍麵，現在裝的是炸什錦，反之應該裝著炸什錦的狸貓蕎麥麵，則裝著狐狸招牌的油炸豆腐皮。

其實想想，東洋水產這招是很高明的，因為他們運用的都是既有的食材，只是簡單互換一下，就創造出了話題性，還讓消費者擁有嘗鮮的口感，二種泡麵的售價都是日幣193日圓。順帶一提，這二款泡麵從1978年起發售至今，電視廣告代言人一直都是知名的演員武田鐵矢，因此他也在2019年被金氏紀錄認證為擔任同一商品電視廣告時間最長久的代言人。

另一個商品的和解概念，則是幫助消費者們和解，事情是這樣的：在1912年、也就是大正元年，更是中華民國創立的那一年，福岡一家製作糕點的鋪子吉野堂第二代店主石坂茂，根據他夢中的靈感，發明出知名的小雞饅頭(日本所謂的饅頭，裡頭是有餡的)，之後到了昭和時代1957年，第三代店主石坂博和在福岡市鬧區開了店，小雞饅頭更加暢銷，但博和的腳步並未僅止於此，為了爭取1964年東京奧運商機，他在同一年於東京車站八重州地下街開設了東京1號店，隨著日本第一條新幹線也在此時開通(新幹線開通日也是配合東京奧運)，小雞饅頭就此成為東京的名產伴手禮。

有趣的是，吉野堂的總公司在福岡，但1964年進軍東京時，他們也在1966年成立關係企業株式會社東京小雞饅頭，而且二地除了基本口味外，還各有獨自的在地口味，加上市場仿冒眾，結果多年下來，消費者根本搞不清楚狀況，許多人認為小雞饅頭就是代表東京的東西啊，福岡人則認為我們才是傳統正宗啊，於是吉野堂在今年4月22日到8月底期間限定發售一款商品，讓博多(也就是福岡)與東京來一場大和解，那就是「五色的小雞饅頭物語」。「五色的小雞饅頭物語」是吉野堂與株式會社東京小雞饅頭在史上首次合作，將雙方的獨特口味放在一起賣，每盒裡頭都有五個小雞饅頭，包含一個基本口味，還有博多的櫻花口味與綠茶口味，以及東京的紅茶口味和鹽味，讓你一次滿足所有的願望，每盒售價為日幣972日圓。

日本機車好吃驚

請注意！這裡的標題是日本機車好吃驚，不是日本好機車喔。在翟南剛出版的新書《日本節日好吃驚》裡有談到，日本的總務廳交通安全對策本部在1989年將8月19日訂為機車之日，原因是機車的日文バイク(Baiku)與數字8、1、9諧音。

說起來很不可思議，在1963年8月4日這天，一位汽車技師鍋田進竟然騎著機車，就這樣直接騎上了富士山頂，而富士山是沒有路的！他所騎的並非是強悍的越野機車，而是Honda所生產的小狼(Super Cub)，排氣量只有50到100cc，但這款機車將在2017 年時生產累計超過一億輛，成為全球機車界的傳奇。

是的，小狼就是許多日本人阿公那一代就在騎的機車，其由來是這樣的：1952年，Honda發售一款叫做Cub的車，但這時還不是機車，而是在腳踏車的後輪加裝輔助的引擎，經過6年之後，Honda在1958年開始生產真正的機車小狼，一推出就大受歡迎，包含拉麵店、警察局等各行各業都很愛用，除了在日本市場獲得壓倒性的領先地位外，更自1959年即外銷美國等世界各地，並在1961年於台灣建立生產工廠。

翟南之所以會介紹小狼，是因為這個看起來只有阿公會騎、似乎也該隨著阿公榮登極樂、步入仙界的東東，在近日竟然再度吸引日本年輕人的注意與興趣，原因倒也不出人意料之外，就是來自動漫的推波助瀾。

日本輕小說《本田小狼與我》(日文書名: スーパーカブ，也就是 Super Cub)從2016年開始連載，內容講述孓然一身、舉目無親的山梨縣北杜市高二女生小熊，原本騎著腳踏車上學，某天偶然以超低的價格買下一輛二手小狼代步之後，她的人生漸漸有了正向的轉變。小說到現在已經出了8集，漫畫也從2017年開始連載，並在今年4月7日登上電視螢幕，開始播放動畫。

《本田小狼與我》的動畫屬於生活番，沒有激情熱血的情節，而是細膩地描繪出女主角小熊的日常生活，畫面也力求寫實，無論是地方場景或是各型的小狼機車，獲得許多觀眾的好評，並讓許多高中女生與阿宅跑去機車行買小狼，或是把阿公的小狼給挖出來(從倉庫挖出來，不是從墳墓挖出來)。順帶一提，從1958年誕生以來經過63年之後，Honda到今天依然還在生產販售小狼。

但日本這個動漫大國的好玩之處，就是他們可以將真的東西放進動漫，也可以將動漫裡的道具變成真的東西。今年5月21日，一款名叫「信 州まぞくころし」的日本清酒上市，翻成中文的話就是「信州魔族殺」，呃，怎麼會有這麼奇怪的名字？原來這個東西出現於2019年的電視動畫《小惡魔女在街角》中，這是講述一個天然呆高一女生某天一覺醒來，發現自己突然變成魔族的搞笑故事。

「信州まぞくころし」是由長野縣(信州) 的清酒商舞鶴製造的純米大吟釀，每瓶720ml售價日幣含稅4,840日圓。順帶一提，名叫「鬼殺」的日本酒還真不少，喜歡《鬼滅之刃》鬼殺隊的朋友可不要錯過。