2021 台灣12大數位創意嚴選

【文／陳羿郿 動腦編輯部 圖／皆由各公司提供】

《動腦》這次以品牌連結度、創意性、互動性、話題性與行銷效益等5項評選方向為基礎，篩選出數位創意12大案例，佐以#Hashtag標記各案例的創意亮點。

讓IP合作商品更具話題性

品牌：台灣麒麟啤酒

代理商：橘子磨坊數位創意溝通

創意Hashtags：#IP限定款禮盒 #KOL #社群

市場洞察

午後紅茶每年都會與迪士尼合作限定罐，但市場上取得IP授權合作的產品愈來愈多，卻往往限於包裝形式的結合，沒有進一步思考如何與品牌更深入連結，切中消費者Insight，進而提升消費者對品牌的喜好，持續購買。

策略執行

為了讓限定罐更具話題性，品牌打造一款專屬於奇奇蒂蒂的限定款禮盒。設計中採主角生活在森林的概念作延伸發展，並以立體紙雕盒的方式呈現，讓消費者打開禮盒的同時，就彷彿與奇奇蒂蒂一同享受美好的午茶饗宴。

再藉由KOL的宣傳，達到擴散，創造更多話題討論。除了限定禮盒與KOL的合作外，社群上也藉由平台特性，將限定玩偶與使用情境做結合，讓角色不再只是隨罐附贈的玩偶，而是生動有趣地出現在消費者生活中。

效益評估

在沒有額外媒體資源投注下，KOL主動曝光率超過7成，為品牌帶進500萬媒體價值。產品結合生活情境引起粉絲共鳴，紛紛曬瓶分享。

逆向操作濾鏡 展現真實

品牌：UCC優仕咖啡

代理商：Wunderman Thompson偉門智威

創意Hashtags：#濾鏡

市場洞察

罐裝黑咖啡主要市場鎖定30至40歲男性，市場競爭十分激烈。因此除了產品力，目標受眾的情感認同也是品牌需要積極爭取的目標。

策略執行

當人們忙著用濾鏡美化世界，「UCC黑話濾鏡」卻逆向操作，展現真實，鼓勵消費者面對複雜人生挑戰，也要堅持初衷；只要攤開掌心，即可抓住最需要的黑話，走過的路不會瞎忙，光就在前方。

效益評估

媒體總曝光達成185%，總點擊達成637%，濾鏡開啟數達成112％。濾鏡拍攝轉換率優於其他商業濾鏡20至30%。

透過XR遊戲互動 宣傳促銷方案

品牌：亞太電信

代理商：格威傳媒集團

創意Hashtags：#街訪直擊 # XR遊戲互動

市場洞察

觀望5G的同時，透過前端調查發現，消費者更在意電信門號是否能彈性地隨時升級。價格方面不以便宜低價為優先考量，而是在符合上網及通話需求下，選擇最具CP值的月租費。

另外，觀察近期各產業的行銷活動，利用最新數位科技與消費者互動可強化吸睛度、連結感與延伸性的效益。且消費者在網路上喜愛看具娛樂效果的影音内容。

策略執行

亞太電信在雙11的優惠促銷上，以街訪直擊做為前導，訪問真實民眾的心聲，廣納民意後，再加以回應民眾需求。並運用最新Yahoo TV XR技術，透過娛樂綜藝的遊戲方式，將優惠方案清楚且有趣地宣導傳達。

同時邀請綜藝節目主持人與亞太電信客戶進行XR遊戲互動，營造有趣好玩的吸睛視覺張力，來吸引消費者觀看。並置入YAHOO TV、YAHOO雙11專題報導，擴大整波宣傳觸及。

效益評估

影片觀看次數超過365萬，節目觸及逾90萬人；平均觀看17.9分鐘，單日轉換12倍以上成長。

跨國線上虛擬車展

品牌：SYM三陽機車

代理商：安索帕isobar

創意Hashtags：#3D線上互動 #AR實境合拍

市場洞察

受疫情影響，2020年國際米蘭車展（EICMA）首度取消，SYM三陽機車思考該如何突破限制，再次與世界接軌。

策略執行

以網路無國界為發想初衷，SYM運用3D即時運算技術，發表多款概念車及新車款，帶領大家經歷一場跨時空線上虛擬車展。

以「SYM Limitless」為主題，由SYM異次元女孩Una帶領各國車友，透過3D實境線上互動賞車的方式，搶先目睹最新研發結晶。該技術突破頻寬限制，讓觀眾有360度零死角的賞車體驗，比起現場觀看，能看得更仔細。

此外，透過AR實境合拍，讓觀眾留下參展足跡，拍出吸睛的社群內容。也不必買票、人擠人，就可以享受跨國賞車零時差。

效益評估

在社群上創造更多新車的能見度與期待感，15個國家同時在線，1小時內吸引20萬人瀏覽，也吸引許多媒體報導，成功打造台灣跨國線上體驗車展。

改編熱門歌曲 融入產品訴求

品牌：裕隆日產汽車NISSAN TAIWAN

代理商：凱絡媒體

創意Hashtags：#創意影片

市場洞察

2020年受到COVID-19疫情衝擊，民眾無法出國而造成國旅需求旺盛，加上政府汰舊換新補助，讓民眾買車意願大幅提升。預計於2020年10月才上市的ALL NEW SENTRA需於8月暑假旅遊旺季期間超前部署，搶先吸引預購車主的關注度及鼓勵緩購，以等待新車上市後再評估購車。

策略執行

在大眾無法先看到ALL NEW SENTRA新車的緩購期間，NISSAN改編年輕世代高聆聽率的玖壹壹Ft. Ella《來個蹦蹦》歌曲，巧妙融合新車的核心訴求於歌詞中。

透過朗朗上口的旋律及歌詞，引起各方媒體與廣大車主的討論和關注。此外，品牌邀請業務代表加入品牌影片演出，增進業務代表對品牌的向心力及暢賣ALL NEW SENTRA的信心。

效益評估

ALL NEW SENTRA上市前緩購期，期間創造近400萬影片觀看及550萬以上的觸及人數。

2020年10月上市首月成功促使交車量竄升至國產轎車Top 2銷售量。最終於2020年第四季創造高於2019年同期708%的高銷售量。