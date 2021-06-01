OMO虛實融合時代下的品牌擴店計畫

【文／楊子毅 動腦編輯部】

市場變化越來越快，Covid-19蒙上更難以預測的因素，連大型門店欲坐穩龍頭不敗的地位，已非易事；不過在快速傳播的時代下，無論新舊品牌都有竄升的機會。

目前檯面上有哪些正在快速擴張的品牌值得關注？又該如何永續經營維持佔有率或穩定成長？為此6月號《動腦》542期以「OMO時代下的品牌擴店計劃」為題，邀請專家分析市場現狀並專訪連鎖品牌經營者，分享在門店拓展的觀察與策略。

凱度消費者指數觀察，目前展店較快的零售商有美廉社、寶雅等，根據追蹤、記錄品類，初步評估雖展店快，但來客數未跟進成長。而台灣小家庭變多，全聯福利中心表現同樣強近，並推出PX Pay/PX Go因應時局。家樂福集團亦開始發展便利購超市體系，進一步併購頂好Wellcome超市和Jason's，便利購69間店直接擴增為293間店。

凱度消費者指數商務策略部客戶服務副總監楊傑全表示，品牌展店成功與否仍需以來客數為主要的考量，特別新開店是否可持續吸引新客人潮，或是觀察是否侵蝕既有店客群，為重要指標。

如家樂福從量販店型拓展超市店型，跟隨台灣家庭人口結構發展因應，有效成長消費人次，根據凱度消費者指數民生快消零售通路數據顯示，整體家樂福集團從2017年到2020年消費人次成長8%，其中就有近五成來自家樂福便利購的貢獻。

東方線上行銷暨研究經理楊至靜指出，實體店面有五大考量：場域、商品、價格、服務、品牌力。如果觀察光顧頻率最高的便利商店，消費者最在意的仍是距離近、店數多以及乾淨度。

也因為疫情關係，民眾傾向就近購物，使消費者選擇通路的考量上，「商品種類齊全」的因素在2020年竄升，百分比從24%上升至29%。像是7-11在去年推出了「就近買安心吃」Slogan，在不便出門的時刻塑造新的品牌定位。

「不是最近，就是更遠！」東方線上觀察到，Covid-19影響下未來1、2年內，消費者通路行為轉變成「以家為軸心」或「更遠的景點端」。因而對實體門店來說，需先掌握這兩個場域進行規劃，會是在疫情持續之下的發展基本軸。

在「住家就近」的機會點上，可考慮全台新市鎮之佈局；「遠處景點」則可以搭配在地行銷活動、提供特殊商品滿足消費者旅外需求；更不見得需要展店，產品品牌則可攜手飯店等地方通路，成為房間內備品或聯名合作，創造與消費者接觸、提供試用的機會。

鎖定TA需求 創造獨特體驗

然而品牌在展店數的成長及衰退，同樣受到「店租」與「獨特性」兩大影響。楊至靜舉例，以餐飲門店來說，租金所佔的成本結構高，平均約總體成本的四分之一，因此熱門的品牌門店，面對高昂租金以及不如預期的人流，就會產生關門的效應。

同時，獨特經營手法以及創新購物體驗，才是實體店面經營的關鍵點。刺激消費者在實體店買單的最後一哩路，必須為滿足其需求痛點的獨特體驗，無論是商品獨特性、服務人員體貼度、購物場域舒適度等等，店家應思考如何創造不同體驗。

值得關注的是，在餐飲市場，顧客的品牌忠誠下降，對口味的要求反之提升，以消費者在連鎖咖啡店的購買考慮因素為例，根據東方線上E-ICP資料提到，2019年到2020年民眾對「知名品牌」及「咖啡風味佳」的要求出現交叉，更傾向好的產品口味；也如上提，對環境舒適的要求亦有提升。

此外楊至靜也補充，餐飲店家能提供常態消費的食/飲品，滿足基本所需，也可以是長久經營的關鍵，例如手搖飲料品牌COCO後來推出咖啡，為的就是增加顧客購買週期性商品的機會。

如作為市場新進者，建議應確定品牌目標族群的生活圈及競品。舉例來說，從東方線上E-ICP資料來看，偏好日本流行服飾、小物、文具雜貨者，以39歲以下消費者的比例較為突出，故日本DON DON DONKI唐吉訶德在台展店時，雖品牌吸引力強大，無論選址在哪，都能號召大批顧客上門，若顧及長久經營，比起台北東區，鎖定常拜訪西門町的年輕族群，相對是正確的判斷與選擇。

再從唐吉訶德展店掀起的排隊風潮，還可以看到在民眾不能出國下，近來引進海外品牌進入國內市場也成為一大機會，「即使你沒有聽過，也可能有了解、曾經海外消費過的朋友，邀請前往或在社群分享。」楊至靜說，假使先不考慮長久經營，在欲開店卻不創立新品牌下，代理海外品牌也有機率快速獲得關注。

凱度消費者指數也以藥妝市場為例，由於台灣觀光客熱愛在日本藥妝店掃貨，促使日系品牌Tomod's、日藥本舖及松本清插旗台灣，凱度消費者指數商務策略部新事業開發與行銷副總監劉姵君建議，除了要評估與網路、跨國代購的相互影響，與民眾偏好選購的產品訴求，來策略性調整進貨與上架的品項，還要精準制定更能讓消費者下手的價格，配合數位化溝通串聯消費者進店，以延續品牌登台的氣勢。