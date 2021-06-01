跟上潮流創意商品大集合！

【文／翟南】

日本模型好吃驚

大家好！翟南的第五本書《日本節日好吃驚》在上個月出版了，這也是我第四本關於日本的書，經常有許多人問我，沒去過日本留學的我是在哪裡學日文的？其實⋯⋯是因為玩模型、打電動、看動漫而學會的（這是真的）。

隨著科技日新月異，現在廠商開發模型的精密度與技術能力早已非同日而語，而在題材的選擇上更是廣泛多元，這期翟南就來介紹二款日本最新的模型吧。

第一款模型，是日本模型小廠秋東精工在今年4月所推出的1：1比例「壽司塑膠模型」（對，名稱真的是這樣），每一盒可做出一個鮪魚握壽司或鮭魚握壽司，但為什麼並不算小的一個盒子，卻只能做出一個握壽司呢？打開盒子一看，嗯，二片組件可組成一片鮪魚肉或鮭魚肉，一個綠色組件是芥末，剩下則是白色的「米粒」，數量竟足足有364顆！

你得把這些米粒一顆一顆從塑膠框架上剪下來，然後再一粒粒黏成握壽司底下飯糰的模樣，這樣才能組成一個握壽司，你有看過這麼真實的模型嗎？「壽司塑膠模型」每盒售價日幣含稅1,430日圓，順帶一提，秋東精工上一款商品是煎餃模型。

第二款模型，則是模型大廠BANDAI推出的「ULTIMAGEAR」系列第一彈：遊戲王的「千年積木」。BANDAI的新系列「ULTIMAGEAR」有個嶄新的概念，就是將曾在日本動漫與電影中登場的虛構道具予以模型化，而他們選擇千年積木做為首發是很有道理的，因為1996年至2004年連載的漫畫遊戲王，在全世界賣出超過250億張遊戲卡片，是金氏紀錄認證全世界賣出最多卡片與最多人玩的卡片遊戲，而整個故事的起點，就是從主角武藤遊戲破解爺爺送他的千年積木開始。

BANDAI的這款千年積木，基本上與一般的模型無異，也就是將一個個組件從塑膠框架上拆下來進行組裝，但是千年積木卻擁有二階段的玩法：第一階段，請你依照盒裡附上的說明書，組裝出千年積木的33個零件。第二階段，請你將千年積木的33個零件，組合成千年積木的金字塔型模樣，但是沒有說明書⋯⋯沒有說明書⋯⋯沒有說明書⋯⋯呃，大家知道這有多難嗎？

BANDAI在自己的官網上，標示這款模型的難易度是千年級、十顆星，因為在原著漫畫中，天才過人的主角武藤遊戲，可是花了整整八年才破解這個積木啊！BANDAI是漏放了第二階段說明書嗎？不，他們是故意的，希望透過這樣的過程，讓你能夠更加貼近原作的世界觀。千年積木將在8月發售，每盒售價日幣含稅3,850日圓。

日本最大的模型商田宮、Hasegawa、Fujimi與Aoshima全都位於靜岡縣靜岡市，BANDAI的生產工廠也在此地，使得靜岡市生產的塑膠模型獨佔全日本約八成的產量，為了強化靜岡市是「模型的世界首都」印象，靜岡市在今年3月開始推動「靜岡塑膠模型化計劃」，透過裝置藝術，把市街的物品變成塑膠組合模型的模樣，像是與日本郵政合作，把日常所見的郵筒變成組裝模型，但還是可以真正投遞郵件，令人印象非常深刻，有興趣的朋友到靜岡市時請不要錯過。

難攻不破的熊本城

位於日本熊本縣熊本市中心的熊本城，是當地人心中的精神象徵，具有非常久遠的歷史。我們現在所見的熊本城，始建者是戰國時代的武將加藤清正，雖然加藤家統治熊本只到1632 年的第二代就結束了，之後幾百年都由細川家統治，但當地人還是尊稱加藤清正為清正公，視熊本城為清正公的城。

加藤清正是出名的築城大師，除了熊本城外，名古屋城也有他的貢獻，1877年幕末動亂，西南戰爭爆發，薩摩軍總帥西鄉隆盛率領一萬四千大軍，圍城攻打熊本城內四千政府軍，歷時總共52天，熊本城受創慘重，但沒有任何一個薩摩軍能夠攻進城內，據說西鄉隆盛在最後戰敗時，感嘆地說道「我不是輸給政府軍，而是輸給清正公啊！」大戰之後，熊本城在1960年以鋼筋水泥重建天守閣，然而這樣一個難攻不破的熊本城，卻在2016年遇上大災難。

2016年4月14日晚上9點26分，熊本發生芮氏規模震度7的強震，除了造成273人死亡、2,809人受傷之外，熊本城也受創慘重，不但崩落二萬多平方米的石垣，巍峨的天守閣與諸多建物也受到損壞。2016年7月26日，熊本市長大西一史表示修復天守需費時三年，完整修復完成則需二十年，總經費超過300億日圓，然後熊本城就被架滿鷹架，掛上藍色的防水施工帆布，開始步入漫長的修復過程。

只是修復過程較預期來得漫長許多，經過五年之後，天守閣終於在今年3月24日修復完畢，鷹架與帆布也開始撤除，然後不到一個月，一項嶄新的商品忽然出現，那就是熊本城御守。

喜歡去日本旅遊的人，應該都對御守非常熟悉，而且日本御守種類五花八門，像是保佑平安發財、學業順利、交通平安、安產、躲避髒東西如編輯催稿等等（編輯：不，沒有躲避編輯催稿這種御守，你乖乖認命吧），但是熊本城御守從外觀開始就非常特別，因為這御守的袋子，竟然是藍色的塑膠帆布。

是的，這帆布就是之前在修復工程中所使用的帆布，被發揮創意回收利用做成御守袋。每個熊本城御守都經過熊本城內的加藤神社祈禱加持，袋子上則寫著「熊本城瓦 後來不落」八個字，因為在袋子裡還裝了被震落的熊本城瓦塊小碎片，後來不落則代表既然已經落下，之後無論再如何也不會掉得更低、變得更慘，不過翟南在此要提醒一下大家，日本的御守都是有加持的，一旦打開袋口的話加持就會無效，所以不要因好奇而隨便打開袋口喔。

熊本城御守每個售價日幣含稅1,320日圓，而且是由熊本市的身障工作團體所製作，一推出立即賣到缺貨，但熊本城也盡速再生產恢復供貨，因為他們還有數百公斤的碎磚瓦，銷售所得的一部分將用於熊本城修復費用。