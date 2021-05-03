電通行銷傳播集團老梅造鎮計畫 展現企業影響力！

【文／邱品瑜 動腦編輯部】

談起石門區老梅里，多半會讓人聯想到每年春季那一望無際的「老梅綠石槽」，台灣之美映入眼簾，讓不少攝影愛好者、旅客流連忘返。

但就在其近700多公尺的老梅社區，卻因為工作機會不多、人口外流嚴重，影響地方發展，導致這裡的孩子視野和自信也受到限制。當地國小的學生人數更逐年遞減，積年累月的問題，在地的文化特色與歷史意義，恐將隨著時間消逝，被塵封在少數人的記憶中。

向來致力於運用產業核心能力發揮社會影響力（Social Impact）的電通行銷傳播集團（dentsu），自2014年開始發起志工日活動，希望鼓勵同仁在工作之餘，能投入時間與心力回饋社會；延續2016年的主題「關懷孩童」，2018年，電通團隊看到老梅國小的學生（以下簡稱「小梅」）用創意產出三本繪本，希望讓更多人認識他們的家鄉，卻乏人問津，但是，電通反而看到了小梅的創意力，因此決定投入人力與資源，展開為期四年的「啟飛吧！小梅」翻轉家鄉造鎮計畫，希望透過行銷傳播集團的創意力、數位力、傳播力，改造老梅社區，幫助振興當地觀光與經濟，讓孩子得到幫助；同時，讓孩子勇敢作夢，看見並且相信，「創意的力量，可以無限大」。

唐心慧：人人都可以做好事，

但結合企業核心能力更能發揮永續社會影響力

在這計畫的背後，不僅止於改造社區外觀這麼簡單，電通行銷傳播集團打從一開始的目標就是「造鎮」，希望老梅透過這個翻轉家鄉的造鎮計畫獲得高度關注，進而吸引政府、企業等團體加入建設，當地的青壯年也較容易有新的工作機會，繼續留在自己的家鄉發展，帶動城鎮的觀光和經濟，促進地方繁榮，如此一來，偏鄉孩子才能得到實際的幫助，並對未來有更多的希望與想像。

電通行銷傳播集團台灣執行長唐心慧表示，過去的「企業社會責任（CSR）」被定義成良好企業應該做的事情，但我們思考的是，在想幫助人與回饋社會的同時，如何與集團價值觀、資源、能力緊緊扣在一起。這樣參與其中的員工，才能真正體會到，為什麼這件事是非我們做不可，並引以為榮。

因此，從四年前開始集團就將過去的CSR活動，擴大為Social Impact，唐心慧強調，唯有當一個事件對社會創造影響力之後，才可以是永續且能不斷被擴大，過去三年我們聚焦集團內部參與，今年則擴大邀請更多單位一同共襄盛舉，並期盼交棒給新北市政府，讓點連成線、面，帶給社會正向影響。

挖掘泥土裡的鑽石：彩繪牆面翻轉為「全台灣第一座有故事的多媒體繪本城鎮」

老梅國小近年來嘗試推動學童創作繪本，藉此啟發孩子的學習，並建立小梅與家鄉的連結。2018年全校師生已完成三本繪本，卻因為宣傳資源有限，傳播力不足。

「當初看到小梅的創作繪本時，從中就能發現鮮明的地方特色，是他們自身的創造力，讓我們團隊發覺有利基點，集團的專業得以去增加內容的延展性與可傳播性」，電通行銷傳播集團台灣社會影響力領導人翁偉智強調，在相輔相成情況下，老梅造鎮要成功的機率，也相對較高。

唐心慧補充說明，做好事不必捨近求遠，要做到長期幫助，在策略思考上就要務實，因為是整個集團員工上千人要能參與，而且不是每年只去一天，甚至有些團隊成員是必須時常往返，例如：與校方、當地居民的溝通、與當地孩子進行角色創作、分享數位課程…等互動，所以在地點選擇上，一定要是大家都到的了的地方，才能給予實際幫助的計畫。

在「共創」的核心前提下，從2018年將小梅繪本的創意，優化放大到社區牆面上，到2019年五隻異想精靈IP結合AR擴增實境的產生，以及2020至今，已完成將整個老梅社區翻轉成為「全台灣第一座有故事的多媒體繪本城鎮」，即便面對去年令人徬徨且嚴峻的疫情，電通行銷傳播集團仍不願放棄這項計畫。

「小梅夢想城真」繪本故事中的主角小梅，遇見的五大在地特色精靈角色（風小將、五星洗衣婆、綠石怪、老山豬、石花公爵），是2019年時與孩童們共創而生，今年經過插畫家的再次優化讓其加入繪本、牆面，甚至發展IP時，可以被更有效的運用，而一開始被孩子們賦予的角色性格特質、名稱，與外觀特色皆被完整保留，且所有的IP版權，集團與插畫家都無償贈與給學校與老梅社區用於未來發展使用。翁偉智補充說明，我們期盼的是在地文化與精神的傳承，而非只單純發展觀光，台灣的孩子若都認同自己的家鄉，走出去都會帶著對家鄉的自信與驕傲！

現在的老梅社區，隨處可見富有童趣與創意想像的大幅牆面彩繪、多媒體導覽，走進「小梅夢想城真」繪本城裡，每一幅巨型牆面彩繪，就是故事中的一段篇章，旁邊附有對應的多媒體電子有聲書導覽，透過掃描牆上的QR Code，聽到每一幕的故事，同時也透過各界自發性地在各大社群網站上分享響應，闡述著專屬於老梅的原創故事。

而令人感動的是，這些成果是電通行銷傳播集團、老梅國小師生、老梅社區居民、插畫家、政府單位、Facebook、藝人、媒體共同參與完成。未來，老梅不只擁有得天獨厚的綠石槽自然美景，更渲染上豐富的在地文化藝術氣息，前所未見的觀光新體驗即將展開！