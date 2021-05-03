第一無糖茶品牌 原萃的「不做什麼」行銷術

【文／楊子毅 動腦編輯部】

動動腦俱樂部第499次午餐演講例會在3月17日舉行，邀請可口可樂台灣分公司品牌總監楊鳳儒，以「『原萃』的『不做什麼』行銷術」為題，揭曉「原萃」如何突破重圍，站穩台灣無糖茶第一名的品牌寶座。

楊鳳儒表示，茶在台灣相當普遍，消費者從年紀小就開始接觸，亦有很多新的茶館開始出現，將茶文化融入現代時尚，喝茶的時機可以尋開心，也具社交功能；可以當水喝，也可以深入探討茶藝與製程。

由於茶飲品牌非常多元，罐裝茶市場在台灣更有二、三十年的歷史，可口可樂公司在籌備這項品牌時，就在尋求市場中突圍的機會。

她說：「雖然『無香料』這件事，現在看來已經沒有什麼，不過『原萃』卻是第一個高舉標榜無香料的瓶裝即飲茶，無添加香料正也是『原萃』的『不做什麼』。」當時2011年正逢塑化劑事件，食安問題逐漸被國人所重視，因而發現到，不該從競爭品牌來思考，而是要從社會上的需求來找到自身的定位。在食安問題備受討論下，台灣消費者開始認為更少的人工添加物，是更健康、品質更好的選擇。

因此，「原萃」不僅選擇以無香料作為切入點，有鑑於台灣民眾普遍信任日本品質，第一支商品「日式綠茶」強調加入來自日本的抹茶粉。可口可樂公司花費許多時間進行研發，才打造出高品質且茶感十足的產品；更在上市之前經過測試，有九成以上的試喝者都認為「原萃」日式綠茶勝過其他品牌。

楊鳳儒提到，「好喝」對於市場的後進者來說相當重要，有些新品會太過注重突出，而低估產品本質的重要性，就如同網路上看到的各種曇花一現的新品牌。「趨勢為大家共享，也必須建立獨特性。」「原萃」所採用的「雲霧工法」不僅是產品好喝的秘訣，更是品牌獨特的標章。

那原萃做了什麼？

用不同味道滿足不同消費者

市場上的茶飲口味多元，滿足了有不同需求的消費者，但「原萃」發現當時市面上尚未出現即飲無糖紅茶，隨即推出無糖且不苦澀的即飲無糖紅茶，市面上也逐漸有了更多不同味道的無糖即飲茶。

「原萃」團隊開始特別留意市場上消費者普遍關注的飲料產品和飲用習慣，例如知名手搖飲品牌紅級一時的「鐵觀音奶茶」，就讓「原萃」續推出「無糖鐵觀音茶」。

楊鳳儒表示，在品牌推出第五年後，消費者已經了解到「原萃」產品的好品質，接著就要開始思考：「品牌本身在消費者心中的價值是否持續提升？」要如何讓人們對「原萃」產生認同感，更加喜歡這個品牌？

可口可樂公司觀察到，喝無糖茶最多的族群與時間點，是中午吃完飯後的上班族們，不過因為很多飲料品牌的目標族群都是上班族，這類族群的選擇也很多，因此要創造他們選擇「原萃」的理由。