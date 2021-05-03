【文／翟南】

奔跑吧！賽馬娘

在翟南所寫的書《破解行銷原點》裡提到，如果你搞不懂為何那麼多人願意在手遊課金、花費大筆金錢的話，那麼你應該也做不到他們的生意，因為根據資料，台灣的遊戲市場收入在2018年就已經達到390億台幣，但是每位玩家花費的平均金額，還是遠遠比不上日本。

今年2月24日，一款全新手遊橫空出世，短短5天下載數就突破100萬，不到一個月更突破了300萬，成為日本手遊的新霸主，但這卻是一款遲到足足二年多的作品，也就是「賽馬娘」。

在此先來介紹一下日本賽馬的由來吧。早在平安時代，日本有些神社會在舉辦祭典時也進行賽馬，但一次只有二匹馬在跑，路線也是直線的幾百公尺。幕末開放鎖國之後，外國人開始進入日本，同時也帶進了西洋的環狀賽馬，據說日本最早的西式賽馬出現於1860年的橫濱元町，之後江戶幕府在1866年於橫濱根岸建了賽馬場，但是交給外國人營運，過沒多久日本人經營的賽馬場也開始出現。

二戰結束之後，日本政府在1948年到1954年間將賽馬收歸國營，之後在1954年9月16日，由日本政府全額出資的日本中央賽馬會JRA（Japan Racing Association）成立，確立了現今的日本賽馬體制。

2018年，日本遊戲廠商「Cygames」以日本賽馬為主題，推出一個橫跨動畫、漫畫、手遊的跨媒體企劃：賽馬娘，首先讓我們來看看這作品的神奇背景設定。在一個與現今日本無異的世界裡，除了我們這樣的人類之外，還有長著馬耳朵與馬尾巴的賽馬娘與人們一起生活，而這些賽馬娘們的夢想，就是在賽馬場上贏得最高榮耀。

簡單地說，賽馬娘就是將日本賽馬史上出現過的名駒（無論公母）給擬人化為青春無敵美少女，而這些美少女的奔跑時速可以超過70公里，跑完1,000公尺（也就是1公里）只需要1分鐘。

請你想像一下，在賽馬場上跑的不是馬，而是十數位穿著各式偶像服裝的美少女（有的時候是體育服），而贏得比賽的賽馬娘，還可以在賽後的演唱會上獨領風騷，於眾人面前唱歌獻藝，因此除了賽馬之外，這部作品某種程度而言算是很糟糕的（稱讚的意味），可能會讓人一下子覺醒阿宅、獸娘、美少女偶像團體等多種糟糕的屬性。

作品中出現的每位賽馬娘都其來有自，也各自擁有輝煌的紀錄，像是主角「特別週Special Week」，配角「無聲鈴鹿Silence Suzuka」、「春麗Haruurara」等，春麗就是一匹超有意思的賽馬，她在日本出名的原因不是因為常勝，而是相反的常敗：生涯113場出賽中，從沒贏過一次冠軍，之後在2006年退休安享天年，而主角特別週（實際是公馬，動畫中改成陽光美少女）則是一匹曾創下當時最高獎金紀錄的常勝軍，但是當第一季動畫在2018年4月2日開播之後，特別週就在4月27日魂歸西天了，實在是有點湊巧啊。

按照Cygames原本的計劃，在2018年春天推出電視動畫、漫畫與歌曲CD炒熱話題之後，手遊就會在冬季登場，但手遊的進度卻一延再延，一直拖到二年多後的2月24日才登場，正好趕上在2021年1月5日開播的賽馬娘第二季動畫。

賽馬娘手遊是一款美少女（馬少女？）養成遊戲，玩家扮演的是賽馬娘學院的訓練師，要透過各式各樣的訓練、休息、交友、培養必殺技、繼承等方式，讓你負責擔當的賽馬娘能在比賽中脫穎而出，而遊戲中出現的各個大賽與賽道也都是JRA真正有的東西，遊戲中最吸引人的元素，就是令人熱血沸騰的比賽實況轉播：無論是激昂不已的全程語音播報，每位賽馬娘破風前進的矯健跑姿與速度感，動態多角度鏡頭切換，再加上必殺技的特別效果，全部都一氣呵成，讓人可以真切感受到真實賽馬千變萬化、令人緊張激動的魅力，可說臨場感十足。

賽馬娘手遊基本上提供免費遊玩，玩家可以另外課金購買道具，此外也提供不同玩家彼此組隊的玩法，在翟南撰稿的此時，賽馬娘手遊只提供日本的玩家遊玩，至於有沒有機會進入台灣市場則還不知道。

每天關心貓貓的健康

現在社會生小孩的人不多，養狗養貓等毛小孩的倒是不少，而養貓的人都知道，貓咪的泌尿系統很容易出毛病，根據日本機構統計，有為寵物購買保險的人之中，帶貓咪上醫院有四成六是因為泌尿系統出了問題，而貓咪死亡也有三成二來自泌尿系統的病因，日本廠商「株式會社3S」在去年發想，你不可能天天帶貓咪上醫院檢查身體，但每天都得清貓砂，如果這貓砂可以呈現貓咪的健康狀況，不就能預防未然了嗎？於是他們在今年3月推出了嶄新的貓砂「Signyal」。

為了服侍貓主子們每天的出恭大業，市面上有超多種類的貓砂，像是礦物砂、木屑砂、豆腐砂、紙砂與水晶砂等，各有各的優缺點，價格也多所差異。「Signyal」所推出的新形態貓砂，使用天然的矽膠製作，成分可說相當安全，但仍應避免接觸眼睛或嘴巴，而這貓砂最大的特點，就是當貓主子在上頭尿尿之後，這貓砂竟然會變色，服侍主子的鏟屎官就可藉由貓砂的顏色來判斷主子的健康狀態，詳細說明如下。

「Signyal」的貓砂顏色是白色的，如果貓主子尿尿後貓砂變成黃色，就代表主子身體一切正常，但如果貓砂變成藍色、也就是呈鹼性反應，這代表貓咪的泌尿系統有細菌感染，或是尿路結石；如果貓砂變成綠色，則代表有高蛋白反應；如果變成紅色，則代表有血清反應；如果變成褐色，則代表有膽紅素反應，總之除了黃色之外，當貓砂出現其他顏色時，貓主人在感嘆五彩繽紛之餘，還是得趕緊帶貓主子看醫生去。怎麼樣？是不是很厲害，但總不免會讓人想到，是啊，貓主子的健康狀況每天都可以知道，可是自己每天的健康狀況卻還是搞不清楚哪。

除了會變色外，貓砂該具備的除臭、抗菌等功能「Signyal」也都一應俱全，而且使用後還能以可燃垃圾處理，功能真的是非常強大，但是價格呢？「Signyal」貓砂每一袋為2公斤裝，售價為日幣未稅3,280日圓，一隻貓每袋大約可以用一個月，雖然比起一般的貓砂貴上許多，但依然讓許多鏟屎官們甘心地掏出錢包。