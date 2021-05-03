【文／陳羿郿 動腦編輯部】

根據《2020 Ford趨勢報告》指出，孤獨感（Loneliess）已是全球流行之一，全球有近一半的成年人表示「經常感到孤獨」；有超過四成的Z世代、Y世代表示，使用社群媒體常讓他們覺得孤單。

隨著科技與消費模式迅速革新，看似喧嘩、熱鬧的環境，人內心的孤獨感，卻不減反增。如何回應人心空虛、重新找回生活意義，成為當今重要議題。慢節奏、悠閒生活風格的價值開始獲得重視，從而創造出一種「快速經濟」下，與「慢」事物價值並存的狀態。

雖看似矛盾，其實也不違和。追求慢慢生活的消費者積極在工作與生活之間維持更好的平衡，也更容易感到滿足，比起不斷追趕，他們更希望有稍作休息的時間、空間，或選擇簡約的生活方式。

像是長期居住在大城市地區的人們，偶爾也會希望遠離超載的工作量、競爭激烈的環境，到郊區與大自然親近。也有愈來愈多人熱衷於讓身心靈更健康的活動，像是瑜珈、冥想、情緒管理課程等。

慢城運動 保存城鎮獨特性

早在1999年義大利就有非營利組織發起「慢城運動」（Movement of Cittaslow）。「慢城」指的是以該城市居民為中心，促進並推廣「慢」哲學。

認證涵蓋7大面向、8大公約與72項指標，致力保護自然環境，宣揚文化多樣性和保留每個城鎮的獨特性，並鼓勵健康的生活方式，擺脫都市化和速度至上主義。

台灣慢城聯盟11個成員中，除了已取得國際認證的花蓮鳳林、嘉義縣大林、苗栗縣的南庄與三義等4鄉鎮，還有屏東的竹田、瑪家，及台東池上、雲林古坑、台東鹿野、台中市和平、花蓮玉里等，正在爭取國際認證中。

但該運動其實也不是想要顛覆目前快節奏的世界，而是從快與慢、農村與都市、地方化與全球化中，調和出生活適宜的步調，找出資訊時代與舒適生活兩者共好的方法。

慢新聞 翻轉媒體快文化

數位時代下，所有新聞媒體包括電視、平面、網路，每天都在和時間還有新聞事件賽跑，搶即時、搶獨家，好衝高點閱率，進而帶動廣告盈收。這樣的模式讓媒體耽溺於「快就是贏」的認知，而忽略了多方求證的重要，更來不及為閱聽人過濾報導的價值。

然而，媒體圈中也有一股逆潮流的力量逐漸興起，就是「慢新聞」。英國獨立雜誌《Delayed Gratification》決定反其道而行，不追求第一手報導，而是靜待事件發生過三個月後，再回頭追蹤，揀選那些真正重要的內容，並藉助事後觀察的優勢，釐清事件脈絡，為閱聽眾提供最終分析，而不是媒體下意識的反應。

《Delayed Gratification》在官網中寫道：「我們花時間來做正確的事。與其拼命和社群媒體的新聞快報搏鬥，我們更關注高品質新聞能提供的價值，包括準確度、深度、事件脈絡、分析和專家意見等。」致力抵擋「速度」造成媒體生態的惡性循環。

慢下腳步 向內探索

此外，從書籍銷售排行上，也可看出消費者「向內」探索的需求。從博客來2020年心理醫療類TOP1000暢銷書中分析，「情緒」、「人生」、「生命」、「愛」等是主要的幾大關鍵字，面對挫折如何理解自己、接納與療癒自己？是多數人不斷探索的問題。

相關書籍像是《蔡康永的情商課》系列作，以及《每天演好一個情緒穩定的大人》、《也許你該找人聊聊》等都榜上有名。

還有許多陪伴消費者正視自己情緒、釐清自我想法的商品和服務應運而生。

按下暫停鍵 用人生整理套卡與自己連結

「Better Life 好感生活研究所」創辦人楊偉苹與be Better大人不卡卡專案共同夥伴陳曼蒂從自身需求出發，感受到在忙碌和快速的生活中，時而會有不知為何而忙的困惑，一不注意，就被各種事物壓得喘不過氣，甚至和自己失去連結。

因此決定推出一款專屬於大人系的人生整理套卡──be Better 大人不卡卡，在群眾集資平台上線不到 12 小時即成功達標。

談起商品的起心動念，楊偉苹分享，「我是很喜歡寫筆記的人，也喜歡跟自己對話。如果有個機會，透過套卡上的問題，進行引導，和自我對話，還有一些微行動的練習，每天就有一個暫停的機會，可以跟自己有所連結，也能藉機從忙碌的時間中抽離。」套卡就是在這樣的契機下誕生。

陳曼蒂則觀察到，「協助消費者進行心靈探索的市場並不匱乏，只是隨著大家生活步調愈來愈快速，尤其在多媒體感官刺激下，更容易感到空虛和寂寞；特別是在社交連結上，人與人的關係既熟悉又陌生。」希望藉由套卡，幫助大家找到自處的角色，在職場、家庭、生活等方方面面找出平衡點。