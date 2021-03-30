【文／楊子毅 動腦編輯部】

近年有越來越多D2C （直接面對消費者）的小型品牌誕生，蝦米卻有如鯨魚般的聲量，背後常是微型團隊藉由網路平台，成功宣達自身的創意概念及理想。其中，還有許多品牌是透過群眾募資平台而崛起，仰靠目標群眾的力量，集資推出商品，或為社會帶來善的成果。

即便2020年Covid-19席捲全球，重創各大產業，群眾集資顧問貝殼放大旗下媒體「群眾觀點」，提出的《2020 台灣群眾集資年度報告》中指出，光是防疫概念之集資產品，就有3件破千萬新台幣的案例；整年度下來，破千萬新台幣的集資計劃更是2019年的兩倍之多，多達72件，可見疫情肆虐下，也無法打擊人們挑戰創新的動力。

4月號《動腦》540期以「微型團隊集眾力！」為題，觀看微型創新團隊如何集結消費者關注，嶄露頭角；同時邀請貝殼放大執行長林大涵，分享團隊在群眾募資獲得成功的關鍵。

群募集結的不只是金錢

林大涵首先提及印象深刻的集資案例，是由湛藍海洋聯盟，一個年輕新創團隊為解決海洋垃圾問題，致力研發的掃海機器人「湛鬥機」。「其實很多人在做公益行動的時候，不見得會把公益想像成一個有發展性的產業。」他說，或許團隊起初也沒有這樣的想法，不過海洋垃圾確實是全世界都面臨到的問題，如果這台機器能解決海洋垃圾問題，必然不限於台灣。

或許離這一天還有段距離，但也出於集資計劃獲得矚目，讓多間知名電子企業看見，詢問硬體合作可能。因此林大涵認為，這件事可以不是一次性的公益，若能研發出一套解決方案，便有機會推向全世界。由此來看，其實一個好的募資計劃，都只是一個籌碼，有時募資獲得到的金額，也不見得能支撐完整個計劃，卻是向世人的證明，證明其價值有多少人在乎和關注。

另外一項值得一提的案子，是交通大學教授帶著學生成立的火箭研究機構「ARRC前瞻火箭研究中心」，在2014年遇到金錢困難時，與貝殼放大合作進行募資，期望借助社會力量，未來台灣能自主研發火箭、前進太空。

最後募得1,300多萬新台幣、獲得許多民眾和上市櫃企業的關注，樂團五月天更以他們的故事為藍圖製作MV。而在五年後，隨著研究成果推進到下一階段，團隊再度發起群眾集資，雙方攜手在短時間內又募到2,500多萬，這次更讓國家看見了這個計劃，邀請了計劃發起人吳宗信教授，接任國家太空中心的主任。

林大涵說，這是一件令人振奮的事，從上萬人次支持，到國家的肯定，真正會讓人印象深刻的，是隨著時間過去，仍會讓人留在心裡的案例，「親眼見證那個時候你曾經支持的計劃，現在變成了什麼樣子了？」另外還有茶籽堂在南澳發起種植3,000棵苦茶樹，以及《看見台灣》首映會到導演齊柏林空間共建計劃，這些案例需要不斷被提起，然後看得到、摸得著，留下典範。

團隊關鍵力──洞察、企劃、溝通

好的創意提案，背後必定仰賴好的團隊運作。林大涵指出，第一項關鍵是「洞察力」，去真正理解某一個東西是真正被需要、問題如何被解決。第二個是「企劃力」，將很棒的洞察，規劃成可執行操作的內容。

第三項核心要素是「溝通力」，如何寫出吸引人的文案、拍攝出好的介紹影片或舉辦宣傳活動。或許有些團隊只會做作品，卻不善表達或規劃，而貝殼放大就會協助在企劃力與溝通力上頭做補強，也會為團隊訂定有時序的檢核指標，例如問卷的回收與轉換數量？上線幾天募得多少資金？循序漸進地協助團隊完成在每個階段的目標。

◎溝通重點在於使現實與理想交會

林大涵說明，一般在募資平台上，可以分為產品類型，或是文化、社會公益等內容類型的兩種專案，在推廣方式上可說是截然不同。從產品說起，每個產品幾乎都會有它對應之受眾，對於大多數人都需要的商品，通常會去突出其便利性；而針對少數人才會產生需求的產品，例如雷射雕刻機，就會去闡述如何幫消費者過去做不到的事。

另方面，社會議題類型的案件，有時候則比較像是贊助、捐款，溝通的重點在於讓群眾去理解你想要做的事情、能夠去解決什麼樣的問題？如果是文化內容，則在於可以讓什麼人感受到滿足，或者是有所收穫？這些說起來簡單，但並不是每個人都能夠做到。

他解釋，「因為我們通常在執行一個計劃久了，會限縮在自己的視野裡面，就會認為很多東西都是一般民眾應該知道的，進而常會寫出只有專業的人。或本身在乎這項議題的人才看得懂的提案內容。」

因此，挑戰在於一開始，就要先預設「把自身的計劃說給不懂的人聽」，讓他們也能產生興趣並吸收理解。綜合來看，無論是產品或是內容提案，林大涵認為，要做好行銷，須能夠確切地描繪出理想，然後清楚向群眾闡述如何讓現實與理想的兩條線交會：「只要今天贊助這項計劃、協助一個團體，或預購了這項新產品、參與一個創作，現實就可以更靠近理想一些！」

需要額外提醒的是，在做群眾集資時，必須要說明清楚「哪些東西是買的、哪些東西是送的」？在產品類型專案，消費者通常能獲得等值的回饋，可以用更低的價格，更早去取得一項好產品。不過在社會議題類型的專案上，群眾集資所能得到的回饋品往往並非對價，於是就要讓民眾能體會透過這項計劃的參與，可獲得的成就，藉由賦予理想並實現，就不至於使人有不切實際的想像。

而成功的案例往往吸引多人效仿，募資平台上也越來越多功能相近的商品被提出，那麼新創團隊又該如何在這之中凸顯自己的產品？林大涵表示，同樣功能卻有不同的巧思，就可以去強調那項規格差異所帶來的使用情境或效益。

舉例來說，貝殼放大曾協助操作一項防水鞋產品。當今集資平台出現過多次防水鞋，基本上功能大同小異，造型則見仁見智，而這次產品的差異點，在於它由寶特瓶回收製作而成，這就會是溝通的重點；另外再搭配時下議題，除了相關的公益單位可以獲得捐款，更提出「每賣出多少錢，醫護人員就會獲贈一雙免費的鞋子」，不只是將它塑造成好產品，還讓消費者可以額外擁有參與社會議題的價值感。