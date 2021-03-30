這國泰好看 全頻道打造日常金融情境！

【文／邱品瑜 動腦編輯部】

金融科技服務之於大眾生活無所不在，小如日常花費，大至生涯理財規劃，不乏可見在百家爭鳴的金融市場裡，各大品牌使盡全力，希望贏得年輕族群的青睞。 而隨著消費者對於金融服務使用行為的轉變，國泰金控早在四年多前就積極數位轉型，近年大膽突破過往金融產業行銷模式，選擇開設專屬YouTube頻道「這國泰好看」讓品牌溝通更加無痕、親民，在這行銷策略的背後，其實都源於深入的用戶數據分析。

豐富品牌內容 迎戰大眾社群使用行為轉變

國泰金控資深副總孫至德表示，一直以來國泰的轉型規模是採全集團同步進行，其中包括：內部人才、文化、產品、通路，乃至於觀眾看到的廣告行銷。當大眾的收視習慣早已轉變為“Anytime Anywhere ”時，國泰若持續製作單一溝通方式的電視廣告，效果可想而知。

因此，從2020年8月開始，國泰開始在YouTube以頻道形式，創造鎖定族群有興趣的品牌內容。讓觀眾在被娛樂的過程中，無意間的吸收了品牌訊息。

關於年輕使用者近年在社群使用行為上的改變，台灣奧美策略規劃總監巫家慧觀察到，這群人漸漸偏向於Dark social，當他們看到有趣的內容時，會想透過私訊傳給朋友，而不一定會以FB貼文的方式分享。

「這國泰好看」之所以選擇YouTube這個平台，主要是從數據中發掘，「影片」還是大眾比較偏好的型態，而倘若要以「影片」形式做為品牌內容的載體，在眾多社群平台中，YouTube本身的功能，例如：可以設定播放清單、轉載便利性等，都有較好的引導效果。

五檔節目內容 緊扣生活日常情境

「這國泰好看」頻道目前架構上共五檔節目，包括：「雷包去哪兒」、「金融尬台語」、「全台地機主」、「好麻吉置叨位」、「說得一口好運動」，透過生活化的情境，提醒大眾，在什麼樣的需求下，可能會需要國泰的產品或服務幫助。

巫家慧表示，當初在做頻道規劃時，就很清楚主打兩大面向族群，一、固粉：針對已是國泰的用戶，提高黏著度，讓其更喜歡品牌，亦或想推薦國泰產品哪裡好時，能有素材（影片）可以分享；二、圈粉：針對非國泰用戶，透過數據挖掘其較高的生活需求，提供相對應內容，吸引他們想了解更多。

此外，與多位KOL合作的五檔影片，背後都隱藏著緊密的品牌連結，創意執行也十分多元： 雷包去哪兒 （目前共二集，平均觀看次數約109.4萬）：

台灣奧美事業總監李雅雲說明，國泰近年將車險及旅平險服務打散成更多細項，讓消費者可以人性化的選擇自己真正需要的保險產品，像是：高速公路保障、路跑意外保障、捷運通勤族保障等。

因此，結合場景、檔期、以及消費者最關心的事件考量，「雷包去哪兒」選擇在過年假期前夕上片，透過真實KOL父女檔、員工老闆檔出遊的情境，提醒出遊狀況多，旅伴難控，旅平險的重要不容小覷。

金融尬台語

（目前共五集，平均觀看次數約61.8萬）：

你知道「房貸」、「區塊鏈」、「浮動利率」的台語該怎麼說嗎？金融服務深入全台各地，究竟在地的業務員遇到年紀稍長，或只講台語的客人時，該如何應對？「金融尬台語」透過實境紀錄台語領域專家及唐鳳技術指導，研發出金融新詞彙的過程。除了真實把新詞彙貢獻給台語線上字典「itaigi」，影片也吸引到台語社團主動分享。

台灣奧美群創意總監暨社群總指導蔣依潔表示，台語是台灣在地很老的語言，當傳統語言遇到Fintech新科技時，該如何解釋得讓所有人都知道，透過創造共同討論的方式，邀請大眾一起關心這件事情，這是品牌非常在意每一位客戶的表現。

全台地機主

（目前共三集，平均觀看次數約61.4萬）：

以「地機主」的諧音，充分說明品牌優勢，李雅雲笑著說，國泰世華的ATM總數，是目前全台灣最多的，且無論是台灣最南、最北、最高、最低都可見其蹤影，透過創意影片介紹國泰世華ATM一些「隱藏功能」讓更多人知道。

其中，在第三集「今晚 想來點你的菜嗎？feat.全聯先生」影片中，全聯先生所介紹的「開運菜單」，在活動期間，全台全聯福利中心的國泰世華ATM，都可以抽得到，提供消費者更多料理靈感。而由細節之處即可見團隊超強的品牌整合力，從代理商創意、品牌負責人，到通路串連，都有使命必達的決心。

好麻吉置叨位 （目前共三集，平均觀看次數約96.9萬）：

李雅雲分享，在過去，許多消費者的業務員，都是長輩推薦，或是自己同學當了業務，就自然媒合了。隨著年輕人對金融自主性愈來愈高，不一定喜歡這類的人情險。

而國泰人壽推出的「保險好麻吉專業顧問」平台，可以針對不同專業領域、地緣，找到與自己契合的業務員，提供貼近需求的服務。「好麻吉置叨位」的影片，以連續劇的方式，表達找業務就像找麻吉一樣，透過創意內容詮釋得淋漓盡致。

說得一口好運動

（目前共三集，平均觀看次數約97.4萬）：

巫家慧提到，根據數據顯示，國泰潛在消費群很愛看運動賽事，且在運動服飾品牌所花的金額，都相對較高，加上國泰女籃及NBA贊助播出的品牌連結，希望大眾不只看賽事，也要自己動起來，目前有籃球、健身、競走等相關影片，透過幽默的內容，吸引不少粉絲觀看。 有別過往品牌、代理商合作模式， 雙向溝通激盪火花

近年投入「品牌內容娛樂」的廣告主眾多，有動人心弦的長秒數微電影手法，亦有系列性短篇影片，當然還是有不少品牌大氣的斥資不菲，持續投入年度電視廣告巨作，國泰則毅然決然選擇直接開設YouTube「頻道」，讓品牌彷彿化身為YouTuber般經營，短短8個月期間，產出共16支內容，這對品牌與代理商之間的溝通，無疑是個挑戰。