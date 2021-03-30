創意商品 為生活添增滿滿趣味

【文／翟南】

JK生存戰・Girl Gun Lady

幾千年前，孔老夫子曾說了句「唯女子與小人難養也」（有意見的不要找我，去找孔先生啊），但這句話其實應該是「唯女子與小人好賺也」，因為賣東西給女人和小孩的錢，真的很好賺！

我在多年前的動腦裡曾經介紹過，日本玩具大廠TAKARA TOMY在1999年、2008年、2015年分別推出第一世代、第二世代與第三世代的戰鬥陀螺，大家知道就這麼一個小小的陀螺，為TAKARA TOMY公司賺了多少錢嗎？

第一世代的戰鬥陀螺總共賣出了1億6千萬個，第二世代的戰鬥陀螺則總共賣出1億9千萬個，即使還沒計算第三世代的銷售數量，光是第一世代與第二世代的戰鬥陀螺，就已為TAKARA TOMY公司帶入日幣3,650億日圓的營收，而1999年起建的台北101造價只需要台幣580億元，也就是說第一與第二世代戰鬥陀螺的營業額，足足可建出二棟的台北101。

日本人賣玩具是很有一套的，無論是機動戰士鋼彈、四驅車，還是戰鬥陀螺，日本廠商都會搭配電視動畫，拼命吸引小朋友的目光（也可簡稱為洗腦），除了動畫之外，假面騎士系列與戰隊系列則是透過電視劇來販售變身道具等周邊商品，正當你以為日本人已經玩不出新把戲時，他們果然又搞出了新的名堂，但這次結合的元素竟然是電視劇、組合模型槍與JK。

先說明一下什麼是JK吧。JK指的是日文的高中女生（女子高生，Joshi-Kousei），原本學生就是學生，也沒什麼了不起，但是從1990年代起，JK形成一個非常具有特色的族群，在大眾流行文化中占有極為重要的地位，JK也有自己溝通流傳的語彙（而且每年都會變換），那麼JK又是怎麼會與組合模型槍扯上關係呢？

今年4月6日，由玩具大廠Bandai Spirits發展原案、ADK Emotions企劃的奇幻電視劇「Girl Gun Lady」在日本的電視台MBS/TBS開始播送，劇情是這樣展開的：在一所高中女校裡，有一位極不顯眼的女高中生小春，而小春的唯一嗜好，就是很宅地在家裡組裝模型。

某天，小春在放學回家的路上經過一家不可思議的骨董店，並被店長說服買下一盒槍的模型和名為艾莉絲的人偶。回到家的小春，馬上就沉迷於組裝之中，就在當天晚上，沉睡的小春突然醒來，發現自己正身處於槍彈齊飛的校園裡，而原本是人偶的艾莉絲，竟然變成了真人，還把一支槍遞給小春，告訴小春她已參加一場叫做「Girl Gun Lady」的戰役……

基於有美少女就給讚的立場，我們對這腦洞大開的劇情就不過於要求了，但明眼人一看就知道，這擺明就是Bandai要賣組裝模型槍嘛。根據劇情設定，每四人會組成一個小隊，其中一人（也就是艾莉絲這種莫名生物）擔任指揮官，名為Lady Commander，另外三個JK則分別手持組裝模型基本款「Attack Girl Gun」，可裝填複數彈匣的「Blast Girl Gun」，以及可發射特殊彈的「Change Girl Gun」，這三款不同的槍還可組合成「好大一把槍」（呃，這名字我自己取的），劇中共有四組隊伍加入槍戰的行列。

因為「Girl Gun Lady」電視劇播放的時間是半夜一點（MBS）和一點半（TBS），由此可見這電視劇絕對不是給小朋友看的，而是鎖定高中生或大學生等族群，Bandai則搭配電視播放的日期在4月10日開始販售「Attack Girl Gun」組裝模型，共有四款，每盒售價日幣含稅3,080日圓，之後在6月則會發售「Blast Girl Gun」與「Change Girl Gun」，同樣各有四款，售價則為日幣含稅6,380日圓與4,400日圓，不過這些槍都是模型，請不要指望它真的會射出什麼東東。此外，在5月與6月也會各別販售二款Lady Commander的人偶，售價各為日幣含稅3,960日圓。

大猩猩上學去

俗話說「戲棚下站久了就是你的」，想我偉大的動腦編輯日夜辛勤忙碌，奉公忘私，歷經多年之後，在今天終於擁有屬於自己的扭蛋商品，真是可喜可賀，可喜可賀，而這值得紀念的動腦編輯商品第一號，就是「大猩猩上學去」。（唉呀！唉呀！）

日文的大猩猩叫做ゴリラ（Gorira），書包叫做ランドセル（Randoseru），日本扭蛋廠商「Qualia」就將這二個字合而為一，創造出「ゴリランドセル」這個詞，直譯的話是背著書包的大猩猩，然後將其製作為扭蛋並在4月開始上架。

「Qualia」這家公司非常擅長製作動物造型的扭蛋玩具，這些動物不但外觀非常擬真，動作姿態也充滿了巧思與創意，但這次的大猩猩扭蛋，則真是天外奇想到不可思議的境界，就讓我們來看看到底有多奧妙。

「ゴリランドセル」的大猩猩造型並沒有卡通化，就像我們平常會在動物園或動腦編輯室（唉呀！）裡看到的大猩猩一樣，雄壯威武，充滿了大男人的氣概，但是卻很詭異地在背上揹著一個小學生書包，頭上還戴著日本小學生常見的黃色小帽帽，並做出小學生的動作，這些要素結合在一起，就成為極富衝擊性的畫面。

「ゴリランドセル」總共有六款造型，包含放學的大猩猩：大猩猩將書包單肩側揹，帽子斜戴，頭轉向一旁，不可一世的樣子（雖然很詭異）；排隊的大猩猩（隊伍頭）：小學生排隊時常見的動作，隊伍頭要兩手叉腰；排隊的大猩猩（隊伍中）：小學生排隊時常見的動作，隊伍中的人要兩手前舉；體育課蹲姿的大猩猩：日本小學生上體育課時常見的標準蹲姿，據說這種蹲姿西方人是做不到的；大猩猩與豎笛：呃，這個就真的詭異到家了，簡單地說就是大猩猩單手撐坐在地，然後另一手拿著豎笛湊向嘴巴……看了太多日本動漫的翟南，馬上直覺地思考……這是班上哪個女生的豎笛啊？（翟南：我不是變態，就算是變態，也只是冠有變態之名的紳士！）最後一款則是做體操的大猩猩。

「ゴリランドセル」扭一次的費用為日幣300日圓，仰慕我們動腦編輯大人英姿的讀者們，請多扭幾隻帶回家。

萬眾矚目！「一蘭泡麵」

說起2017年進軍台灣的一蘭拉麵，自然是無人不知無人不曉，一碗拉麵基本要價台幣288圓的高貴價格，也讓許多人非常「驚豔」。

一蘭拉麵起源於日本人中原貞之在1960年於九州福岡縣福岡市所開設的拉麵屋台（也就是路邊攤），最初叫做双葉拉麵，之後隨著生意越做越好，中原貞之就在福岡縣小郡市開設了門店，並將店名叫做一蘭，靠著獨特的湯頭與各項配方吸引了一批死忠的客戶。

然而光陰似箭，歲月如梭，中原夫婦隨著年歲漸長，加上無人繼承，就有了收店的想法，現在的經營團隊就將一蘭的店名與配方頂了下來，並在1993年開啟新一代一蘭拉麵的門店。在一蘭誕生六十幾年後的2021年2月15日，一項驚人的新產品在日本的社群網路引爆話題，那就是一蘭泡麵。

泡麵？我們在台灣的便利商店也能買到日本一風堂拉麵的泡麵，所以將知名拉麵做成泡麵並不算稀奇，但這是那個一蘭耶，還是值得介紹一番。其實早在二十幾年前，就有許多泡麵廠商找上一蘭，但都因當時的技術無法完美重現一蘭所堅持的品質而做終，經過多年之後，現在的技術已能達成一蘭的要求，才有這碗泡麵的問世。

一蘭堅持的是什麼呢？第一項就是一蘭細麵的口感，在經過不斷的試行錯誤之後，一蘭終於找到他們認為「很像一蘭」的非油炸式麵條。第二項則是一蘭招牌的豚骨湯頭，同樣在歷經多重測試後，一蘭決定不單用粉末包或是液體湯包，而是二者皆用，來重現店裡湯頭的原味。第三項則是一蘭的獨家秘傳赤紅辣味醬，這辣味醬的配方在一蘭內部也只有四個人知道，因此可是花了很大的力氣，才研發出可用於泡麵的版本。

就這樣，一蘭終於解決三大物料的難題，創造出純正版的一蘭泡麵，但是這泡麵跟店頭賣的拉麵還是有一點不同，因為除了麵條、湯頭與辣味醬之外，這泡麵就沒有其他任何東西囉，包含拉麵必有的叉燒。 2月15日，這碗泡麵開始在一蘭門店、一蘭網路商店與部分便利商店、零售店開始販售，令人好奇的是售價多少錢呢？前面有講到，一蘭在台灣基本的售價是一碗台幣288元，在日本則根據門店位置不同，價格分別為日幣含稅890日圓到980日圓不等，而這碗泡麵的售價則是日幣含稅490日圓！算起來真的很便宜啊，難怪一上市，立即就被消費者搶購一空而造成缺貨。

用窗戶覺醒你的原力

我在二個月前曾介紹日本北海道「LandSkip」公司所推出的虛擬飛行窗，簡單地說就是將電視螢幕做成窗景掛在牆上，透過螢幕播放的動態影像，讓人產生窗外就是異地美景的錯覺，事實上運用這個概念製作商品的公司不只「LandSkip」一家，另一家日本公司「Atmoph」也是其中的佼佼者。

原本在任天堂上班的同事姜京日與中野恭兵，二人在2013年共同研發虛擬窗戶的技術，之後在2014年離職，並於2015年開發販售第一代的Atmoph window虛擬窗戶。這第一代虛擬窗戶是以三台電視做為視窗，窗裡呈現的是日本與各地世界遺產的實際活動影像，售價為日幣7萬日圓，總共售出2,000組左右，七成購買者是個人，大多掛在寢室內，三成購買者的公司則大都放在會議室。

經過群募與新資金到位，「Atmoph」在2019年推出Atmoph Window 2，價格不但大幅降至日幣4萬日圓左右，畫面的解析度更高，外框還可客製化，甚至還能發出聲音，而在去年9月30日，Atmoph Window 2更玩出了新花樣：消費者除了實體風景外，也可以擁有以CG數位方式產生的風景，而「Atmoph」的合作對象，就是鼎鼎大名的迪士尼。

「Atmoph」將迪士尼名作「阿拉丁」、「黑魔女」與「獅子王」的風景製作成4K超高畫質的景象，放入Atmoph Window 2之中，讓你人雖在家中，但窗外彷彿就是阿拉丁或獅子王的世界，是不是很酷啊？這名為「Atmoph Window 2 | Disney」的虛擬窗戶每組售價為日幣未稅74,800日圓。