2021第二十屆新春團拜 牛轉新機好運來

【文／陳羿郿 動腦編輯部】

2020年全球皆籠罩在新冠肺炎的威脅下，許多大型活動面臨取消、延期的窘境，台灣廣告行銷界年度盛事「新春團拜」也不例外地暫停舉辦，以確保大家安全。

所幸，在全民努力之下，台灣防疫有成，睽違兩年之久，2021年初，由動腦俱樂部、動腦雜誌發起，攜手12家行銷傳播產業相關公協會聯合主辦的「第二十屆傳播人新春團拜」，於2月24日在典華幸福機構重新回歸、熱鬧登場。

今年特別的是，在開心團聚之時，還是不能忘記做好防疫措施。主辦單位特意將席次調整為8人一桌，共19桌，讓桌與桌、人與人之間，保持社交距離。

順應牛年，本次主題定為「牛轉新機好運來 行銷傳播齊發財」，並邀請與會來賓穿著「華麗牛仔風」入場，展現自己率性、有型的一面，也期許每個人能如牛仔般，即使身處在艱辛的大環境下，也能不畏困難地披荊斬棘，過關斬將，勇往直前。

響應的聯合主辦單位有：動腦俱樂部、動腦雜誌、台灣廣告主協會、台灣數位媒體應用暨行銷協會、台北市雜誌商業同業公會、台灣暨台北市國際公共關係協會、台北市廣告業經營人協會、台北市廣告代理商業同業公會、國際廣告協會台北分會、中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會、中華企業形象發展協會、台北市媒體服務代理商協會、台灣設計協會、台灣行銷傳播專業認證協會。

學生活力表演炒氣氛 各代表發揮創意獻祝福

今年同樣由藍本設計執行長吳介民（八郎），及動腦雜誌總編Penny一起擔綱主持，為迎合當日Dress Code，八郎頭戴黑色牛仔帽、一身黑色勁裝、皮靴，手還戴著金鋼狼手套，不改幽默本性，先來個腦筋急轉彎：「金鋼狼到台上會變蝦米狼（台語）？」答案是「八郎」。Penny則是穿上充滿活力的淡藍牛仔洋裝，兩人一搭一唱，展現多年合作的絕佳默契，也令全場笑聲不絕。

活動開場，首先由輔仁大學廣告傳播系第24屆畢展「發酵」畢籌組的學生，帶來熱情四溢的表演。伴隨韓國女團aespa、BLACKPINK等快歌，展現苦練多時的好舞技；以及跟著「心電心」、「不要不要」等輕快歌曲，展現學生特有的可愛朝氣的一面。

最後還有兩隻乳牛衝上舞台，一齊精神抖擻地為傳播業界前輩們喝采，祝福各位：「廣結善緣展長才 輔良左能執牛耳」。也力邀各前輩，能於3月26日至28日到松菸文創五號倉庫「發酵」畢展現場，給予指教。

接著，依照往年傳統，由各公協會理事長上台說吉祥話，向來賓道賀敬酒。利用「牛」的相關字，淋漓盡致地發揮行銷傳播人的文字創意。

台灣行銷傳播專業認證協會理事長溫慕垚祝福：「牛氣沖天一整年、好運一整年」。中華企業形象發展協會理事長吳宏淼說：「牛來運轉」。中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會秘書長陳依玫有備而來，秀出自創祝福詞：「犇牛獻瑞 鑫牛臨門 2021發發發！哞哞哞！」

國際廣告協會台北分會秘書長陳秉鴻說：「Happy 哞Year」。台北市廣告代理商業同業公會理事長鄧博文祝福大家：「做任何事都非常『牛逼』，翻開全新一頁」。台灣廣告主協會理事長王義郎則表示，NASA毅力號直奔火星，我們牛年展現毅力，希望台灣更好。

動腦雜誌發行人吳進生祝福：「好事多如牛毛，壞事一根牛毛也沒有」。動腦俱樂部會長林詠絮祝福：「牛轉奇蹟 共創佳績」。台灣暨台北市國際公共關係協會新任理事長郭慶輝說：「共創共好 好運犇騰」。台灣設計協會秘書長廖語詩則表示，台灣防疫成果有目共睹，祝2021年「大家創意滿牛車，台灣犇向民主、自由、人權」。

隨後，主持人帶動現場來賓一起宣誓：「我（名字）今天一定會留到最後，因為我要：創意源源不絕、財源滾滾來！」

男團勁歌女團熱舞 氣氛再掀高潮

《動腦》新春團拜的招牌女團「就是愛跳」，今年成員有：前電通創意總監／東海大學Ai中心品牌經理張淑媛、動腦俱樂部前會長／台北市文化基金會副執行長楊淑鈴、動腦俱樂部現任會長／4A理事長／ADK TAIWAN集團營運長林詠絮、動腦俱樂部現任委員／第一名店協理劉念慈、動腦俱樂部當然委員／動腦雜誌董事協理游瓊玉、動腦俱樂部第40-41屆副會長／杏輝醫藥集團總經理特助林芳瑜、前P&G亞太區公關部總經理／現任高階主管教練胡馨如、奧東公司副總經理藍玉婷。 每位女團成員一改平時在辦公室端莊、幹練的形象，換上亮麗、性感的舞衣，大跳「Mojito」，隨著悠揚的樂聲，步出曼妙、優雅的舞姿，獲得滿堂彩，展現傳播行銷人允文允「舞」的特長。

團長張淑媛特別提到：「很感謝彩雲（現任：動腦榮譽社長）的牽成，促成『就是愛跳』女團20年的姊妹情，在跨越20週年之際，『就是愛跳』女團姐妹們更期望能帶動傳承。」此次在熱舞後，也特別安排交棒儀式，傳承給林詠絮及游瓊玉，並邀請產業女性菁英來加入「就是愛跳」女團，也承諾70歲還會回來。

歷屆「就是愛跳」女團成員如：合和國際創辦人暨營運長謝卓燁、先勢行銷傳播集團創辦人黃鼎翎等人，也一同上台，與現任成員們合影，顯示出該團不凡的向心力與好情誼。

另外，由動腦俱樂部前會長／TIPRA常務理事／戰國策傳播集團董事長吳春城、動腦俱樂部現任副會長／春樹科技執行長鄭景榮、動腦俱樂部現任委員／偉門智威科技長張詒銘、動腦俱樂部第40-41屆委員／典匠資訊總經理江憲鴻、動腦俱樂部第40-41屆委員／台灣設計協會副理事長／獎金獵人共同創辦人楊弘毅等人組成的「帥氣五百」樂團表演也不遑多讓。

五位男團歌手一身黑色西裝，各司其職，有人打鼓、有人彈吉他、有人吹口琴，將「愛你一萬年」、「妳是我的花朵」兩首歌曲合成「你是我一萬年的花朵」，並帶動台下來賓跟著節奏拍手、搖擺；女團也為其友情站台，幫男團們伴舞。大家不分你我，齊聲唱跳，熱鬧又和樂融融畫面，為晚會留下非常難忘又珍貴的回憶。

不論男團或女團，都在忙碌工作之餘，利用空檔時間到動腦小劇場辛苦的練習，動腦雜誌內部也派出舞蹈小老師加強訓練，除了要讓表演能完美又精彩的演出，更是展現傳播行銷人在任何事情上認真與專業的態度。