2020行銷傳播傑出貢獻獎 賴副總統出席台灣廣告主協會20周年

【文／楊子毅 動腦編輯部】

動腦雜誌與台灣廣告主協會，聯合主辦「2020行銷傳播傑出貢獻獎」，頒獎典禮於1月11日在台北福華大飯店圓滿落幕。在邁入第16年之際，TAA今年正逢跨越20周年，為此理事長王義郎邀集超過20個單位一同推動「潔車自愛、擦亮台灣」社會公益活動，副總統賴清德蒞臨現場揭牌，給予各產業鼓勵。賴清德肯定「台灣廣告主協會」，對台灣民主運動的發展，以及新聞的獨立貢獻良多。他表示，好創意以及創新的思維，是台灣社會未來發展的關鍵元素。

台灣廣告主協會（Taiwan Advertisers' Association，TAA）20周年慶活動，首先由愛盲樂團獻曲以動聽的《奇異恩典》開場，接著回顧TAA過去的成果，並揭牌宣示「潔車自愛、擦亮台灣」正式啟動。該活動在1月5日於彰化搶先開跑，為TAA推動社會公益的重要一步，並即將陸續於北北基、台南、台中，以及宜蘭縣（市）推廣，呼籲國人珍惜清新、安逸、乾淨環境及養成良好的衛生生活習慣；除了戴口罩、勤洗手，並落實愛車清潔，愛乾淨從自身做起，擦亮台灣品牌。

TAA理事長王義郎致詞表示，疫情中可以看到，台灣這蕞爾之地在國人的努力與政府的領導下，成功阻擋疫情蔓延，這是許多科技大國都做不到的事，在國際嶄露頭角，台灣廣告主協會期望進一步推廣「潔車自愛、擦亮台灣」，讓大家除了防疫，也更愛乾淨。

副總統賴清德肯定，TAA除了捍衛新聞獨立自由、爭取廣告主權益，現在還推動公益活動。疫情總是會過去，世界必定會來台灣取經，觀光會隨之起飛，如果街道乾淨、車子也乾淨，必定讓人留下深刻印象。

TAA創會理事長／義美食品總經理高志明，首先感謝前TAA秘書長王彩雲18年來的貢獻，並回顧20年前協會甫成立期間，受媒體圍堵、杯葛，一路堅定向前。現在的環境和過去截然不同，許多本土廣告公司都已經消失或被併購，期許業界思考未來以及如何改變，雖然已不再經手TAA事務，但當場慨捐新台幣100萬元於本次TAA公益活動。

群英薈萃競逐大獎 誰拔得頭籌？

本屆貢獻獎計有309件報名件數，競逐共57項獎項，分為「代理商獎項」、「廣告主獎項」、「個人／團隊獎項」及「作品獎項」等4大獎項進行評比。在疫情席捲全球的年度中，本次也出現不少關懷社會的作品脫穎而出。吳進生在典禮開場時祝福，TAA不只願Taiwan Double A，也願產業Double A、家庭Double A，期許讓台灣的福氣變成世界人人的祝福。

本屆廣告主類獎項，由全球人壽榮獲「年度傑出台灣品牌獎」金獎，副總蕭乃心表示，疫情讓大家聚在一起非常不易，期望透過《全球挺全球 Mother Earth》影片為社會帶來溫暖。葡萄王董事長暨總經理曾盛麟則獲得到「年度傑出品牌經理人」金獎大獎。他表示，葡萄王今年邁入第52年，感謝所有團隊和合作夥伴持續推動品牌向前邁進。

而這次作品類獎項最高榮譽「年度傑出Campaign獎」金獎，則由聯樂數位行銷以《百齡×鬍鬚張 百齡好刮張》殺出重圍、斬獲最大獎。另外，「年度傑出媒體創意獎」金、銀獎，電通國華以「真飢餓行銷」及「Running Adwear 跑步廣告衣」獲得雙大獎，並感謝客戶願意放手讓創意團隊進行大膽嘗試。

今年在個人團隊類獎項中，不只行銷傳播集團，獨立代理商也表現亮眼，大禧堂做創意執行長張裴君便斬獲「年度傑出創意代理商經營者」銅獎，她感謝所有夥伴及客戶，尤其是星宇航空在一開始的支持、以及全球人壽給予的挑戰。

布爾喬亞公關顧問執行長鄧耀中則連續第二年得到「年度傑出公關經營者」該獎項（2020：金；2019：銅），期望新的一年將繼續突破，與業界同行。而競爭激烈的「年度傑出數位行銷公司經營者」金獎，由域動行銷總經理顏玉芬脫穎而出。夢之怪物則在本類別獎項中斬獲2金1銀，贏得最多獎項，獨立代理商貓取廣告也贏得了「年度傑出社群經營團隊獎」金獎。

最後，在代理商獎項，由台灣奧美奪得「年度傑出創意代理商」金獎、貝立德拿下「年度傑出媒體服務公司」金獎、戰國策傳播集團斬獲「年度傑出公關公司」金獎。戰國策傳播集團董事長吳春城說：「公司成立26年，雖然是老公司，但一直保持年輕的心。」