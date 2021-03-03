資生堂玩數據 精準行銷提升銷售率

【文／陳羿郿 動腦編輯部】

源自日本的國際知名美妝企業資生堂於1957年在台灣設立據點，迄今已有65年的時間。旗下品牌眾多，例如資生堂國際櫃 (Shiseido Ginza Tokyo)、肌膚之鑰 (Clé de Peau Beauté)、NARS、怡麗絲爾（ELIXIR）、敏感話題（dprogram）、安耐曬（ANESSA）；還有開架品牌ZA、專科等，佔據台灣廣大群眾化妝桌的一角。

動腦俱樂部第497次午餐演講例會，於1月20日在王朝大酒店舉行，邀請台灣資生堂集團行銷統括部副部長陳思伃以「品牌精準即戰力」為題，分享台灣資生堂在數位轉型上的策略。

尤其在疫情影響之下，實體門市專櫃首當其衝，來店人數大幅銳減，市場開始打起促銷戰，長期下來，對品牌而言無疑是大傷。眼看趨勢緊張，資生堂又是如何備戰？

零售業電商成長 線上線下如何整合？

陳思伃首先分析，2019年台灣的數位使用量佔全世界前三名；2020年則位居第一。全台2,300萬人中，50歲以上的人口，有73%會使用數位工具，可見數位的使用率相當普及。

而2020年疫情期間，據Google針對整體零售市場進行消費者調查顯示，54%消費者表示增加電商消費金額，42%消費者減少去實體店的次數。

不過，2017年到2019年零售業電商表現是成長的，特別是有實體店面的通路電商品牌，如屈臣氏、康是美。

「在通路電商成長下，我們能做些什麼？」陳思伃說，團隊從消費者行為開始探討，發現到消費者足跡複雜，每個踩點都很隨機。「現今消費者已經不是先看電視、再去看社群口碑，而是隨時隨地都在網路上、隨時都在接收任何資訊。」

她提到，有88％的消費者在進店購物前就已經決定好要買什麼，即使進到店內看到新的選擇，也有72%的人會先上網搜尋資訊、了解口碑，再決定是否入手。「已經沒有所謂Digital（數位）這件事，這就是消費者行為的一部分。」

因此，資生堂對旗下逾60個品牌進行行銷策略調整，擬定四大方針：以品牌為中心、以消費者為中心、通路新鮮感、OMO整合。

開發獨家系統 描繪出消費者輪廓

2019年，資生堂開發獨家系統iCONNECT，讓團隊能第一手掌握消費者是進入到哪一個媒體平台。並依據消費者足跡，每日即時調整廣告。

陳思伃舉例：「我們在TA（Target Audience，目標受眾）裡面，找了五大族群像是喜歡旅遊、喜歡音樂、喜歡健身等。立即投入所有預算，做不同的播放調整，發現成效不好，就馬上關掉，再開新的，沒有時間等代理商給Feedback。」

消費者一一描繪出來後，就可以做分群，開始對每一族群進行自動化推播（Automated Push）。「每個品牌第一步要溝通的訊息絕對不一樣，說的話也不會相同。」

系統由「消費者旅程」思維所而建置而成

資生堂整個系統，其實就是由「消費者旅程」（Consumer Journey）思維出發，建置而成。從認知（Aware）、考慮（Consideration）、購買（Purchase）到持續（Retention），掌握每一步和顧客溝通的機會點。

陳思伃說明：「不管是做電視、YouTube、Facebook廣告，當消費者認識（Aware）該品牌後，我們會開始去想：如何使其進階到「考慮」有哪些數據該留、哪些該捨棄？接著到購買階段會更嚴格，我們要知道CPC （每次點擊成本）、轉換率、新客率等都多少，以及最後銷售業績是如何。」

到「持續」階段則是會做再行銷（Retargeting）。「從每檔活動來計算以往的成交率，大約會有10%購買，等於有90%沒有購買，難道要放棄嗎？」

陳思伃說，此時就是要做二次行銷、二次分群。在二次分群時，就不再重複下廣告，而是將這些名單從各平台中排除，由品牌直接溝通，為這些客人設計另一種不同的內容素材。

AI辨識顧客 即時更換有效素材

陳思伃亦分享，從資生堂收回的Cookie數中觀察到，雖然每家品牌的消費者年齡層相近，但實際上卻有很大的不同。

因此，不可能以同一行銷活動就想網羅所有人。陳思伃以某明星商品為例，「團隊目標要開發新客群，在一檔活動裡，就做了數十種不同內容素材，當AI辨識到某名消費者需要什麼，就丟符合其需求的內容出去。

而在老主顧上，則有不同行銷做法。「舊客會進到旅程階段的Retention（持續），在廣大數據庫中，要從中找出真正活躍的顧客有多少、會回來購買的又有多少、買了第一瓶商品會回購第二瓶的是誰。」 因此，處於「持續」階段的消費者，可區分為長期活躍固定客和潛在顧客。前者可交由門市櫃姐建立穩定連結；後者則是需要花時間且快速培養的重點客群。

當顧客進到門市後，即可分析，該名顧客第二次「比較有機會」購買的商品；每位櫃姐也能即刻了解到，該推銷什麼產品，容易符合客人需求。