宅趣味！ 為居家生活添增點創意吧

文／翟南

日本扭蛋好好玩

扭蛋堪稱是日本極具代表性的商品之一，但最初卻是發源在美國，直到1965年日本的Penny商會從美國進口扭蛋機之後，才開啟了日本扭蛋的歷史。

當年Penny公司所設置的扭蛋機上，寫著只要日幣10圓就可以收集全世界的玩具，在經過半世紀之後，現在玩一次扭蛋機已經變成100日圓起跳，但日本扭蛋的市場規模也已達到每年400億日圓，而且每個月大約會有250種新的扭蛋玩具上市，大家知道這代表什麼意思嗎？也就是日本所有的扭蛋廠商，每個月得想出250個有趣而且賣得出去的新點子，難怪日本的扭蛋主題會多元化到令人不可思議的程度，接下來翟南就來跟大家介紹幾款很有趣的新扭蛋。

第一款扭蛋，是「TAMA-KYU」在今年2月所推出「石」……對，就是「石」，沒別的，就是那種你很容易看到的一般石頭。TAMA-KYU的這系列扭蛋總共有六種石頭，分別是最基本的圓石款、圓石生苔款、赤石款、赤石生苔款、礫石款、礫石生苔款，扭一次費用為日幣200日圓，讓你可以抱一堆石頭回家，或是放在辦公桌上。

有人會問，如果只是顆石頭，自己去撿就是了，需要花錢玩扭蛋嗎？嘛，事情果然不像憨人所想的那麼簡單，TAMA-KYU的扭蛋石頭，是可以打・開・的，好讓你可以放入一些小東西，但這樣又有什麼好處呢？

古語有云「夫藏木於林，人皆視而不見，何則？以其與眾同也。藏人於群，而令其與眾同，人亦將視而不見，其理一也。」試想一下，如果把家裡鑰匙或求婚鑽戒給放到這小石頭裡，再將其放入一大堆同樣長相的石頭當中，保證絕對沒有人可以找得出來，這樣就可以避免被盜失竊對吧，但至於自己能不能找得出來，呃，你自己想辦法。（喂！）

但你不要這樣就以為開發扭蛋是很簡單的事喔！同樣是TAMA-KYU在2月推出的扭蛋「真的可以破解的金庫」，就花了他們一年時間研發，這個高度只有5.5公分的小金庫擁有與大金庫完全相同的旋鈕解鎖系統，共有四款顏色與一個隱藏款，扭一次費用日幣300圓，但為了避免你忘了密碼，他們還是有貼心地附上破解說明。

除了「真的可以破解的金庫」之外，TAMA-KYU還在1月推出「真的可以敲出聲音的太鼓」，因為太鼓的日文叫TAIKO，金庫的日文叫KINKO，於是TAMA-KYU就破天荒地將這二個扭蛋擬人化，推出一支3分30秒的真人演出MV「KINKO與TAIKO」，嗯，歌還不錯聽哪。

日本常有玩諧音的做法，下一款扭蛋就是大玩諧音的梗。日文的動物唸做Doubutsu，而日文的佛唸做Butsu，你注意到了嗎？動物的物與佛的發音是一樣的，因此扭蛋大廠TAKARA TOMY-Arts就運用這個諧音梗，在1月發售扭蛋「動佛」，簡單地說，就是將可愛的動物與佛像結合在一起。動佛總共有五隻動物，分別是熊貓大佛、二隻柴犬明王（阿形仁王與吽形仁王）、三頭六臂貓咪阿修羅，以及魚模樣的空也上人，每一款又分為彩色版與佛像版，抽一次扭蛋的費用為日幣200圓。

在疫情影響下，有媒體宣稱日本已進入「一億人視訊時代」，上班就用視訊遠距開會，下班用視訊跟同事好友隔空聚餐取樂，但也因此促成下面這個嶄新的扭蛋。也是扭蛋大廠的BANDAI在1月推出日本第一個可對應USB電源的扭蛋，名為「USB視訊會議燈」。

簡單地說，這就是個USB小圓燈，但是下方附有夾子，讓使用者可以很簡單地將燈夾在筆電螢幕上方。這系列小燈分為二個種類，一種是燈光向內，用來讓使用者在視訊時可以漂漂入鏡的打光燈，另一種則是燈光向外，用來讓周遭知道你正在幹嘛的燈，這種燈是紅色的，當紅燈亮起時就能看到燈裡頭的文字，像是「會議中」、「通話中」、「集中中」（沒辦法，最近鬼滅紅到不像話，怎麼可以少了這個），還有……「謝罪中」？對，還真的有謝罪中這個燈，至於使用者在謝罪時會不會也露出什麼東西，就不得而知了。USB視訊會議燈抽一次扭蛋的費用為日幣300圓。

視訊會議必備法寶

上一篇我們講到開視訊會議時所使用的扭蛋USB燈，但因疫情影響召開視訊會議的衍生產品還不只這一項，像是接下來所介紹的「視訊會議專用卡片」。

視訊會議專用卡片？開個會哪裡需要用到什麼卡片？有開過視訊會議的人就知道，視訊會議的溝通方式真的不同於見面開會，在偉大科技的加持之下，連線品質三不五時就會出狀況，常常看到了對方的影像，卻聽不見對方的聲音，或是對方不小心把麥克風給切掉卻不自知，依然在那兒口沫橫飛侃侃而談，而我們這裡卻像在看一齣超無聊的默劇一樣，這時候如果有視訊會議專用卡片，就能改善類似的溝通不良問題。

日本SANWA公司所推出的這個卡片，大小就跟名片一樣，可以拿在手上，或是夾在商品附含的立式名片夾上，內容則有10種不同的訊息，分別是「聽得到我講話嗎？」、「聽得到」、「聽不到」、「聲音斷掉囉」、「麻煩再講一次」、「電話中」、「你沒有把靜音切掉喔」、「離開座位」、「請把你的畫面分享給我」還有「我可以講話嗎？」光看到這些句子，就讓人想起過去在開視訊會議時所遇到的種種苦難狀況和問題，可見廠商的設想有多麼貼心。

視訊會議專用卡片每組售價日幣含稅1,180日圓，內容包含一組10枚的訊息卡，10枚可以自由書寫訊息的空白卡，還有一個立式名片夾。

盯著秋刀魚的貓

之前日本的推特上曾出現一張引爆話題的圖片，內容是這樣的：日本人吃烤秋刀魚時喜歡在旁邊放上一撮白蘿蔔泥，辛辣清爽的滋味可以中和協調烤秋刀魚的味道，讓秋刀魚的美味更上一層樓，但是日本的一位網友們則把這做法玩到嶄新的境界，這位日本的網友用心把白蘿蔔泥給做成小貓咪的模樣，再淋一點醬油在白蘿蔔泥上，讓這白貓瞬間成了小花貓，緊盯著烤秋刀魚的可愛模樣，瞬間吸引所有網友的關注。

只是呢，想模仿這樣做法的人就累了，因為不是每個人的手都這樣地巧，可以將一坨軟軟糊糊的白蘿蔔泥做出可愛貓咪的模樣，大家反而比較擅長做出宇宙來的不知名生物，然而現在有個好消息：在今年1月，日本廠商「KOKUBO」推出了模具「白蘿蔔泥喵」，讓你簡單就能做出白蘿蔔泥小貓！

KOKUBO的這個白蘿蔔泥喵構造非常簡單，只有外殼、中殼與底座三個塑膠組件，消費者只要把中殼放入外殼內，然後在中殼填滿白蘿蔔泥，用底座把多餘的水分擠出來後，把組件放在盤子上，取下外殼，再拿下中殼，一隻完全像真、大小約6公分的蘿蔔泥貓咪就出現在盤子上了，然後再拿叉子蘸點醬油為貓咪上色，噹噹！～這樣就大功告成囉，如果你覺得這樣還不夠的話，還可以幫它加上二顆黑芝麻做眼睛。

「白蘿蔔泥喵」每個售價為日幣含稅198日圓，真是超便宜der，廠商還建議你可以使用紅蘿蔔泥，做出特別的紅貓喔。