年度精選 台灣通路行銷10大案例

【文／陳羿郿 動腦編輯部 圖／皆由各公司提供】

特別企劃電速劇 掀起商品搶購熱潮

品牌：PChome線上購物

2020年逢PChome線上購物20週年，因洞悉消費者市場對追劇的熱衷度，特別推出電速劇《未來清單》與消費者傳遞情感連結。

20週年代表的是PChome線上購物一直以來的陪伴，並以情感連結傳遞溫度，意味著未來PChome線上購物也將陪伴消費者的每段購物旅程，打開App購物，不將只是消費者行為，而是打開青春與人生，以及未來。

《未來清單》由PChome線上購物品牌代言人張鈞甯與多位知名藝人主演，並邀請金曲獎最佳音樂錄影帶導演（蔡依林《腦公》MV）張時霖執導，透過「未來清單」穿越在每一趟網購旅程，讓網購不僅僅只是一種消費行為，而是每一個挑選動作背後的故事。

播出一日後，點閱即破百萬；其中，張鈞甯在劇中拿的答案之書，在PChome線上購物造成搜尋熱潮，答案之書同類型書籍播出後即銷售一空。另外，PChome 24h購物YouTube平台與去年平均收視31%相比，今年電速劇的平均收視為42%，高於去年11%。

觀察本次內容素材主要觸及對象為18-44歲的受眾，其中以18-24歲的年輕受眾點擊率最高，顯示劇集的呈現形式，以及穿越劇的題材，對年輕受眾溝通較其他廣告素材有效。

整合行銷策略 助韓國品牌打進台灣市場

品牌：LG生活健康──潔美淨

代理商： 潮網科技

在韓國創下銷售佳績的保養品牌「潔美淨」於2020年加入LG集團，LG生活健康計劃在台灣市場進行宣傳來提升品牌知名度，因而與潮網科技合作，規劃一連串的行銷整合策略，跟上購物旺季的腳步，強化品牌形象並提升線上討論熱度。

在社群管道上，根據品牌不同面向的溝通內容及活動企劃，設計多款貼文素材，像是各款乳液比較、嬰幼兒使用、品牌週與雙11活動、優惠折扣、產品技術等，強化品牌社群經營的同時，也利用廣告將特定主題的貼文擴散出去並導流至官方網站，提升網頁流量。

另外，也找來五位醫美、皮膚科專業醫師合作，推出產品推薦影片。同時，為了強打敏弱肌、孕婦與嬰幼兒客群，與BabyHome寶貝家庭親子網企劃合作「改善寶寶異位型皮膚炎」議題文章，也與多位KOL、部落客合作內容文章。

經過一系列行銷整合策略，品牌詢問度增加三倍以上，在線討論熱度也持續提升，有助於品牌搶攻台灣敏弱肌保養品市場。

【電商策略】

品牌與電商攜手 共創雙贏成績

品牌：momo購物網、Lancome蘭蔻

蘭蔻與momo購物網深度合作，成為直營虛擬通路合作夥伴，整合線上線下提供全方位服務，並導入娛樂型零售消費模式。

結合雙方品牌會員，momo一方面為蘭蔻帶來高消費力族群顧客，增加消費者接觸點與成交方式；另一方面，運用大數據資料庫及數位媒體與蘭蔻合作，進行精準會員行銷，並透過雙方社群媒體共同造勢，來提高蘭蔻與momo的網路聲量。

透過電商與品牌的CRM技術及大數據串接，投遞最適合顧客的產品建議，並整合線上與線下服務，優化消費者體驗。消費者購買品牌商品時，可同步享有會員點數累積和會員權益，包括售後服務、生日禮遇、每月試用品兌換等，與線下無縫接軌。

此外，蘭蔻百貨專櫃每年吸引萬人參與的「玩美女人彩妝攝影棚」，也在momo購物網上呈現，除了可線上試妝、完妝分享至臉書，消費後還可抽獎免費參加線下實體活動。此次合作讓蘭蔻在momo的業績有了跳躍式成長。

消費者不出門 也如親臨現場的沉浸體驗

品牌：Yahoo奇摩購物中心

Yahoo奇摩購物中心挾媒體電商與科技創新優勢，繼運用AI、邊緣運算推出個人化首頁、以圖找圖、拍立購等服務後，接著深耕與品牌間的多元合作，像是攜手服飾品牌Roots跨界首推AR直播，透過AR與動態捕捉（Motion Capture）技術，為品牌創下業績增長近五倍的成績。

另外，2020年的雙11，Yahoo奇摩購物中心首推「AR科技虛擬時尚秀」，運用AR與3D建模技術，建構虛實整合場景，在直播中與消費者互動送好康，讓消費者即看即買、即時互動享優惠，零距離體驗新一代沉浸式創新內容，欲打造讓消費者更好買、更好逛的網購平台。

透過科技創新打造不出門也能零距離欣賞時尚秀的沉浸式互動體驗，並運用AR 360度展示更多商品細節與功能，也可同時表現多種穿搭，模擬實體時尚伸展台的體驗，讓消費者在家就能在購買前，完整瞭解商品細節，帶給消費者創新的購物體驗。「AR科技虛擬時尚秀」單週內即吸引超過100萬次觀看。