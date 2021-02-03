聯合利華發揮品牌影響力 持續推行永續生活計畫

【文／張涵妮 動腦編輯部】

全球前50大品牌中，不論吃的、喝的、用的，約有三分之一是聯合利華（Unilever）旗下品牌，他們是如何搶佔消費者的心？

動腦俱樂部第496次午餐演講例會，於2020年12月16日在王朝大酒店舉行，邀請到時任聯合利華行銷總監鄧鈞璟，以「聯合利華－品牌的永續影響力」為題，分享聯合利華如何關注社會議題，建立與消費者間的連結。

十年不斷，永續生活計畫

過去十年，聯合利華在各地持續推廣《聯合利華永續生活計畫（Unilever Sustainable Living Plan）》，期許透過品牌力量，影響全球人口的生活，讓業績成長的同時，也能將對環境造成的負面影響減半，使永續生活成為地球上每個人的日常。

十年來，聯合利華已達成約80%目標，包括使更多女性能兼顧工作與家庭、減少品牌碳足跡、供應鏈採買達永續生產等，鄧鈞璟說：「我們希望透過多元共融的企業文化，make sustainable living commonplace（使永續生活成為常態）。」

但她也分享，公司在推行計畫初期並非一切順利，俗話說魚與熊掌不可兼得，「但做業績、與地球共好，難道真的是平行時空，無法相容的嗎？」當品牌推出新品，應該更著重產品力的宣傳，還是以感性訴求拉攏消費者的心？

根據聯合利華過去的行銷操作及銷售數字，鄧鈞璟表示，過去幾年的業績成長，多來自與消費者溝通永續生活概念、擁有使命感的品牌；對社會、環境付出越多，得到的成長越是卓越。而在持續投資的過程中，不僅消費者感受到品牌的用心，內部員工也越加認同、堅定自己正做著對的事。

走過半世紀，白蘭接近消費者需求也關注環境

聯合利華旗下品牌白蘭，在台灣陪伴消費者超過半世紀，於1992年推出無磷洗衣粉，強調產品使用後可由生物分解，不會汙染水源；1995年首創環保紙質補充包，消費者用完產品後，無需購買全新的外包裝，做到垃圾減量以及原盒裝再利用。

2007年，白蘭觀察到台灣教育多以智力發展為重，在課業表現上對孩子要求高、期望大，為讓孩子有更均衡的發展，白蘭找來卜學亮拍攝廣告「大膽學 不怕髒」，鼓勵家長讓孩子參與戶外活動、盡情探索，以「玩得越髒，離夢想越近」的軟性訴求，讓孩子達到最好的學習和成長。

為帶來更多正面影響力，白蘭於2019年推出「消費即減塑」概念，開始生產100%再生塑料瓶，從製造端著手，降低對地球的環境壓力，希望影響消費者在每次購買產品時，能做出有意識的消費決策；同時期望能有更多業界夥伴加入減塑行列。

白蘭的品牌使命之路：Dirt is Good

除提倡消費即減塑，白蘭也從「心」瞭解現代媽媽的心聲，鄧鈞璟提到，自己有小孩後，開始擔心是不是能留一個更好的地球給下一代，因此更盡其所能在生活中實踐環保、參與教育命題，並認為有影響力的品牌應該主動站出來，肯定為孩子付出的媽媽，並鼓勵她們勇敢做自己、勇敢追夢。

白蘭以全台21-55歲已有小孩之女性族群為對象進行調查，蒐集超過千位媽媽的心聲，他們發現，在家務工作上雖有三成（33.1%）家庭成員會互相分工，但仍有半數以上（51.8%）的媽媽擔任主要負責角色，而最年幼小孩的主要照顧者也多為媽媽。

家庭歸屬感讓媽媽願意無私投入，高達七成的媽媽把「小孩」放在付出心力和時間的第一位，也正因如此，許多媽媽失去了自己的時間，在「經濟」和「時間」考量下，近五成的媽媽將自己的「夢想」擺在最後。

這些媽媽們的自信心跟成就感普遍低落，為鼓勵她們重新找回追夢的動力，白蘭推出廣告「勇敢去GO 不怕垢」，更攜手社會影響力製造所Impact Hub Taipei舉辦「媽媽夢想勇敢GO」圓夢計劃，以實際行動讓支持的力量延續。

鄧鈞璟提到「不像個當媽的。」是句對媽媽相當暴力的句子，但，媽媽該是什麼樣子呢？廣告中我們看見不同生活型態的媽媽，透過不同故事，白蘭希望告訴媽媽們，世界上的媽媽千百種，沒有所謂該有的樣子，媽媽的樣子應該由每位媽媽自己決定。