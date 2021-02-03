貼心商品 對消費者生活的深入觀察！

文／翟南

絕叫與絕景

馬上就要過年了，以往的暑假和過年期間，都是國人前往日本旅遊的旺季，怎奈由於疫情影響，大家的春節日本旅遊計劃看來註定是泡湯了（日本迷：嗚嗚嗚，不要提到泡湯二個字）（翟南：嗚嗚嗚，我偏要）（編輯：打你喔），但我還是在這裡介紹日本最新的旅遊景點，好讓大家可以稍微解解饞，並預先規劃日後的日本旅遊計劃。

過去一段時間，我曾經介紹過兵庫縣立淡路島公園一比一等身大的動腦編輯、不，哥吉拉（唉呀！），橫濱港邊的可動鋼彈，接下來要介紹的則是位於山梨縣富士吉田市的「富士急樂園」（Fuji-Q Highland）。

鄰近富士山山腳的富士急樂園，擁有非常悠久的歷史，它最早是1961年建立的富士五湖國際滑雪中心，之後在1969年改名為富士急樂園，不但佔地廣大，而且與日本其他遊樂園相比最大的特色，就是基於前任社長自己的喜好，使得這兒擁有非常多的絕叫設施，所謂的絕叫，也就是驚聲尖叫的意思啦，女生只要帶男生來這兒玩過一輪，就可知道這男生是頂天立地的男子漢，還是楚楚可憐的小孬孬。在各項絕叫設施中，富士急最自傲的就是雲霄飛車「FUJIYAMA」。

這座以富士山為名、花了30億日圓（約新台幣8.23億元）建造的雲霄飛車「FUJIYAMA」，自1996年7月17日開始營運，最高處達到79公尺，但之後會立即面臨70公尺的落差，玩家會以65度的超斜角一口氣降到僅有9公尺，這段期間最高速度則會達到時速130公里，為了測試人類是否能經得起這樣的折騰，富士急還特地找來日本航空自衛隊的戰鬥機駕駛員試坐一番（驚）。

「FUJIYAMA」在落成當年，就一舉拿下高度最高，爬升高度最高，高低落差最大，以及最高速度等四項金氏世界紀錄，富士急更在1999年的電視廣告中自詡為「最靠近天國的雲霄飛車」，即便已經過了二十幾年，這雲霄飛車依然還是富士急樂園人氣最高的娛樂設施，搭乘一次的費用為日幣2,000日圓（約新台幣549元）。對了，「FUJIYAMA」的出發點還設有「Chicken Way」，好讓臨陣退縮的傢伙有路可逃。

在這全長2,045米、耗時3分36秒的酷刑、不，娛樂之中，有個位於55公尺高處的0度彎角，這個水平的彎角是玩家在整個過程之中唯一可以喘息的地方，並且可以將富士山的壯觀景象與樹海美景盡收眼底。我在前面有提到，絕叫就是日文的驚叫，而日本人也將絕美的景色稱為絕景，因為2021年夏天適逢「FUJIYAMA」25週年慶，富士急決定新設一項設施，讓「FUJIYAMA」能夠絕叫與絕景並存，而這項新設施的位置就是在0度彎角。

富士急樂園心想，從0度彎角所能看見的富士山美景，只有搭乘「FUJIYAMA」的人才能看得到，實在是太可惜了，於是他們就將原本計劃於0度彎角增建的檢修塔拓展觀光遊樂設施「FUJIYAMA Tower」。

新設施中最主要的是觀景展望台「FUJIYAMA Deck」，在這展望台上，遊客可透過透明玻璃圍牆，欣賞稜線分明、不受其他所有景物干擾的純美富士山景，而因為就位緊鄰雲霄飛車路線旁，所以我想應該也能看到搭乘雲霄飛車的人「我還太年輕，我還不想死在這裡」的表情。

此外富士急樂園並沒有忘記絕叫的樂趣，他們在展望台下方還規劃了一條沒有欄杆的縷空路線，讓玩家可以在穿著索具的情況下，試試看自己的膽子有多大，這被稱做「FUJIYAMA Walk」，最後一項呢，則是一條長～長的管狀溜滑梯，讓你可以從55公尺高一路滑回地面（對，不是天國），這叫做「FUJIYAMA Slide」。 富士急樂園尚未公布「FUJIYAMA Tower」的開放日期與收費標準，有興趣的朋友們請多加密切注意。

超乎想像，也超乎想像的～貴的家用縫紉機

在很早很早的年代，許多人家裡都會有一台縫紉機，而且老媽得靠腳踩才能讓它運作，之後隨著時代越來越進步，縫紉機也進化成為電動式，甚至還有內建圖案、可以自己繡出圖樣的縫紉機。

接著時代來到了今天，往昔的賢妻良母已經都變成閒妻涼母，許多人的女子力早已蕩然無存不知所蹤，誰還在用縫紉機假裝自己是大家閨秀啊？沒有大碗喝酒、大塊吃肉就已經謝主隆恩了，但就在這麼黑暗的時刻，反抗軍的最後希望出現於曙光之中，日本電機廠商「Brother」勇敢地在今年1月推出了最新銳的劃時代最先進家用縫紉機，而且一台就要價日幣220萬日圓（約新台幣61.2萬元）。

220萬日圓？對，你沒看錯，就是在22的後面還有5個0喔，這一台縫紉機正是要價日幣含稅220萬日圓整，都已經可以買輛新車了（TOYOTA Yaris Cross在日本的新車售價為日幣179萬日圓起），但這個縫紉機既不能載你上山下海，也不能讓你在車內玩親親，到底是要有多厲害才能賣這個價格啊？就讓我們來看看吧。

如果用一句話來簡單形容，Brother所推出的「LUMINAIRE XP1」就是縫紉機中的特斯拉。首先，這台縫紉機有投影機！呃，縫紉機要投影機幹嘛？這台縫紉機可投影出7.5cm×12.7cm的影像，讓你預先掌握縫紉圖樣在布面的位置與大小，不至於繡到一半才發現走鐘了，此外它還可以顯示出精確的下針位置，最恐怖的是，你竟然還可以拿著觸控筆直接在布面上進行隔空的指令操作！

觸控筆？對，除了投影機外，這台縫紉機還像特斯拉一樣，有個10.1吋的大型高解析度觸控螢幕，除了可對縫紉機下各種指令，還可以將掃描進來的圖像進行編輯... ...掃描？是啊，「LUMINAIRE XP1」還內建有掃描機，不管你畫的是什麼亂七八糟的東東，現在都可以掃描之後讓縫紉機把它繡出來，真好。