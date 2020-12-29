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CSD中衛營運長張德成：中衛跳脫框架 玩出口罩新時尚

聯合新聞網 / 動腦

【文／陳羿郿 動腦編輯部】

「雙眼無限供電 素顏都無法內斂 戴口罩也變成那時尚封面⋯⋯」2017年，藝人謝金燕的《Turn 口罩》一曲，唱出戴口罩是很時尚的一件事。

但任誰也沒想到，在2003年SARS疫情之後，2020年一場殃及全球的新冠肺炎，讓戴口罩再度成了全民運動。而在眾多口罩製造商中，「CSD中衛」幾乎是口罩的品質保證，除了名列口罩國家隊一員，每回商品一上架，旋即就被搶購一空，甚至造成電商通路大當機。

不過，中衛的口罩不只品質好，就連外觀也很「出色」，素面口罩就多達16種顏色，其他還有迷彩、格紋、撞色系列等。更與「姐姐」謝金燕聯名推出黑色蕾絲口罩，2017年年底，謝金燕跨年演唱會結束隔天，口罩就賣到缺貨。

不僅如此，2020年1月，由中衛設計、印有柏林圍牆著名畫作「兄弟之吻」的口罩，首登德國柏林時裝周，成為高端街頭服飾品牌#DAMUR模特身上的服飾配件之一。另外，在去年台灣的雙十國慶、金馬盛典等重要場合，也都有中衛口罩的身影。

這個逾70年資歷的醫療耗材品牌，搖身一變，成為節慶送禮精品、伸展台上的個性配件、口罩界的時尚Icon，絕不是偶然。而是中衛第三代、現任營運長張德成引領團隊深蹲多年、大膽創新的成果。

彩色口罩背後的創新思維

張德成自2011年從美返台後，旋即投入家族企業。他觀察到，中衛在市面上銷售成績最好的兩項商品就是酒精棉片和口罩；酒精棉片有7成以上的市佔率，口罩則有3成以上。

但由於當時中衛都還是以B2B業務為主，有5至6成產量供應給醫院，並以標案的方式進行，然而原物料年年增漲，競標卻還得削價競爭，不是長久之計。 而且就算消費者購買過中衛當時賣得最好的酒精棉片，也說不出品牌名稱。於是他決定重整品牌定位，朝B2C發展，從高市佔率的商品中挑選出口罩，嘗試做點改變。

做為專業的醫療耗材製造廠，中衛出產的品項多達300種以上，除了口罩、酒精棉片外，還有不織布護士／醫生帽、紗布、棉棒棉球、手術手套等；口罩卻能從眾多產品中雀屏中選，躋身為明星選手，成為中衛的品牌記憶點，其中來自經營者對自身優勢的了解。

張德成說，企業想要創新的同時，也要了解自己強項在哪裡。運用手中現有的資源，就算結果不如預期，也能確保企業不會為此付出太大的風險成本。

於是就在2015年，中衛跳脫傳統醫用口罩藍、綠的顏色限制，推出第一批彩色口罩。他的想法是，這幾年口罩其實已經慢慢變成大家每日都會配戴的物件，就像戴眼鏡、穿衣服一樣，既然衣服可以做造型變化，為什麼口罩不行？

塑造品牌形象三階段

當思考邏輯轉變，看待商品的角度也會跟著改變，口罩就不再只是口罩，只能用來防塵濾菌。「對我們來講，口罩可以是時尚配件，所以我們選用的顏色、字體或是包裝，都不是單純以口罩概念去發想，而是將它當成時尚配件，這就會差很多。」

確立好要以彩色口罩打入消費者市場後，接著，中衛開始展開一連串的品牌溝通策略。2017年首先以「New Style, New Brand」形象，來和消費者做溝通。2018年則是定位為「Cool Brand」。2019年迄今，則是企圖將品牌「Fashion Icon」的形象深植消費者心中。

再來，品牌根據溝通目標，來擬定行銷宣傳策略。張德成回憶，像2017年的形象視覺，比較類似保養、化妝品的拍法。請來廣告模特，在素色或是帶有煙霧的背景前面，沒有任何複雜裝扮，就只戴著一個高彩度口罩，拍攝肩膀以上，突顯口罩的特別。

2018年溝通「Cool Brand」就更著重穿搭，模特穿著黑色T恤、牛仔褲，戴著和服裝同色系的口罩，站在西門町的塗鴉牆前方，展現一種潮流態度。

張德成一一描述，好像所有圖像畫面都清楚在他腦中勾勒著，這其實與他美術和室內建築的背景有關。「這確實影響我做事情很多，我看待每件事情都會去思考，如何透過設計把這產品或空間做得更好。所以我做的所有東西都很重設計，我要透過設計去改變這商品。」

對外，樹立品牌形象；對內，張德成也花很多時間積極重整組織人員的配置、作業工具的數位化，來因應將來愈來愈龐大的業務量。

他說：「品牌不會停止更新，所以要超前做準備。像是疫情過後，中衛主要目標會往國際發展，把台灣品牌發揚到國際，讓中衛變成一個國際品牌。而在這過程中，就會需要很多人才和工具，才有機會佈局全球。」

白袍守護者 讓社會多點繽紛色彩

中衛在數十年打地基下，逐漸打開知名度，相對的，肩負的責任也愈大。張德成認為，品牌有不錯的成績，仍要不忘初心，「中衛是我爺爺（張炎東）創立的，回到他最原始的理念，希望台灣醫療耗材產業能有自給自足能力，他覺得這行業是社會責任、要服務社會。」

【本篇未完，完整內容請見《動腦》2021年1月號；訂閱動腦知識庫

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