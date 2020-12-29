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預測2021全球行銷趨勢 急凍？回暖？

聯合新聞網 / 動腦

【文／陳羿郿 動腦編輯部】

展望全新2021年，是更好還更糟？因為疫情影響，讓各大產業發展出不同樣態，努力在嚴峻的市場中找到生機。如尼采所言：「凡殺不死我的，必使我更強大。」就讓我們一起洞察趨勢，向前邁進！

2021年的代表色：「亮麗黃」和「極致灰」傳達出堅韌的正向態度，同時也意味著即使身處灰暗之中，總會看見一抹明亮曙光。（2021年還有哪些值得期待的新事物，請看P.86「展望新年」）

去年突如其來的新冠肺炎，傳散速度快得令人猝不及防，打亂了一切生活秩序，縱使台灣在防疫上交出了不錯的成績單，2020下半年逐漸開放大型活動，所需的防疫用品如酒精、口罩也恢復正常供應，但其他國家仍處於警戒狀態，所以我們依舊不能掉以輕心。

2021年是急凍還回暖？已無人能輕易斷言。不過，在疫情之下，各大產業急中生智所發展出的新常態，仍有值得借鏡和把握之處。《動腦》本期精選五大全球行銷趨勢，盼能為讀者激發創意靈感，提供該領域參考指引。

趨勢1 ——為「在家工作」或不幸裁員隨時預備

首先，在疫情之下，企業不得以施行在家上班，也意外發展出另一種新型態工作模式。既然從最初的試驗中已經有了距離，也獲取一些教訓經驗，現在許多企業都開始重新思考自家公司的管理運作模式，是否還有需要辦公室？

有些公司實施遠距上班，員工生產率顯著提升；但對有些人來說結果不如預期。因此，2021年企業要重新設想辦公的空間，無論是實體或線上；並預備好在家上班所需提供的支援，例如作業設備、心理健康照護等，讓每個人可以舒適的在家工作。

微軟宣佈為旗下產品Microsoft Teams 和 Outlook增設新功能—「虛擬路程」（virtual commute），希望幫助世界各地在家工作的人達到工作及生活的平衡。這項新功能與正念冥想軟體Headspace合作，讓使用者可以為每個遠距工作日建立心靈書夾，打卡每日的心情。

萬一不幸，企業走到裁員一途，像是2020年底，國際大廠可口可樂宣佈削減全球約2,200名人力，有許多人即面臨失業危機。這時，如果企業能為遭解僱者提供一些支持和協助，也可以大幅提升目前和未來員工的士氣。

例如Airbnb因為疫情影響，只好裁掉約25％的人力。為了幫助前員工，Airbnb發起了一個「畢業人才名冊」（Alumni Talent Directory），內部的人資部門變成校友服務處。前員工可以在網站上留下簡短的工作經歷、履歷和LinkedIn連結；還可以在一年內，保留工作用的筆電以及健康保險。

急凍？回暖？

2021年，愈來愈注重心靈層面的大眾，將會需要可以無縫提升心理健康的產品和服務。另外，企業也要隨時想好預備方案，保障顧客、員工等權益，以維護社會責任和品牌名聲。

趨勢2 ——新社群之王：短影音

和疫情發生前相比，消費者待在家的時間比以往要來得多。但人們基本的參與體驗需求仍是存在的，所以轉往線上影音得到資訊、娛樂、與人連結的比例就愈來愈多。根據Think with Google預測，到了2022年，將會有超過80%的消費者網路流量花在線上影音上。

其中，AdRoll指出，短影音娛樂將會廣受歡迎。TikTok是Z世代的首選平台、Snapchat大幅重新設計、Facebook推出了Instagram Reels等一起開展這個新玩法。 你可能不會看到青少年們在學校走廊讀《華盛頓郵報》，但或許會看到他們手機螢幕上出現《華盛頓郵報》的TikTok。該報在TikTok平台開通帳號後，其短影音吸引了逾78,000名追蹤數，和超過100萬顆「愛心」。影片內容有報紙出版的幕後花絮、同仁拍攝流行迷因（memes），各式各樣。

除了趣味內容，影片製作人Dave Jorgenson還嘗試以適合TikTok平台調性的方式來報導新聞。例如，迪士尼和Sony之間的糾紛，Jorgenson創造了一個小短劇，來報導蜘蛛人將不會再出現在漫威電影裡的新聞。

除了提高品牌知名度外，影片內容還有效激起了追隨者對新聞的興趣。讓這個看似嚴肅、有距離感的媒體顯得更親民。

急凍？回暖？

開發短影音看似簡單，但要在品牌訊息和短片的趣味調性之間取得平衡，將需要進一步研究策略和發揮創造力。平均而言，Z世代的平均注意力為8秒，品牌是時候開始嘗試如何以一種簡單而生動的方式，傳達品牌理念、產品價值和CTA（Call-to-action）了。

趨勢3 ——將虛擬世界帶到現實生活中

消費者對遊戲的興趣以及花在遊戲上的時間增加已成為一種消費趨勢，在疫情期間這種趨勢更是明顯。這表示對行銷人來說，是一大機會，能將自己的品牌或欲推銷的商品巧妙與遊戲做結合。

2020年，大受歡迎的社群遊戲就是任天堂的《動物森友會》，在遊戲裡，玩家可以建立一個和自己個性相像的角色，在虛擬島嶼中生活。這也是疫情期間，各大品牌努力與之合作的中心舞台，大部分是因為遊戲讓人們可以在虛擬世界裡，完成平日在現實世界中就會做的事，像是參加派對。

以孩童生日聚會聞名的美式連鎖餐廳Chuck E. Cheese（出奇老鼠），放COVID-19期間，在自家的《動物森友會》島上舉辦虛擬的生日慶祝活動，進而從遊戲中樹立品牌形象。

還有新加坡的度假勝地聖淘沙島（Sentosa Island）也在《動物森友會》中為玩家提供一個避世的場所。玩家可以舉辦生日派對、參加瑜珈課程，甚至參加婚禮。 此外，就連高級精品品牌Valentino和Marc Jacobs也將他們的商品置入到遊戲中。Valentino釋出20套虛擬的男女秋冬服飾；Marc Jacobs也為《動物森友會》裡的時尚達人們送出六套虛擬服裝。如此一來，玩家都有機會可以穿到這些名牌服裝；品牌也從中獲得免費的宣傳行銷。

【本篇未完，完整內容請見《動腦》2021年1月號；訂閱動腦知識庫

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