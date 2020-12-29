【文／動腦編輯部】

迎接新的一年，台灣在暫時疫情控制的情況下，大眾過著防疫新生活，在這新常態中，有哪些值得關注的消費趨勢，與市場銷售變化？

回首2020，全球大眾強烈的感受到生活的劇變與挑戰，但也有許多企業，將危機視為轉機，趁著去年調整好內部體質，準備在新的年度大顯身手。

在如此的環境背景下，《動腦》與「台灣廣告主協會」攜手，於2020年12月3日上午9：30，在大直典華5樓繁華廳，舉辦「2021消費大趨勢論壇 新常態下的市場脈絡」年度論壇，希望可以激發品牌經營者、行銷人、創意人，更多元的創意靈感，現場將近250位來賓與會。

講師陣容多元，專業分享最新趨勢議題

本次的協辦夥伴、贊助夥伴有，尼爾森、尼爾森媒體、春樹科技、達摩媒體、果實夥伴、紅門互動、台灣電通、堯智科技管理顧問、IAA國際廣告協會台北分會、薩泰爾娛樂、蝦皮購物，以及場地合作夥伴典華。

講師陣容包括：台灣尼爾森客戶服務總監任康、尼爾森媒體產業副總監彭佳琪、春樹科技營運長暨共同創辦人林益成、達摩媒體執行長林合政、果實夥伴產品管理暨行銷副總經理郭瀧億、全家便利商店公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺、紅門互動執行長張元溢、台灣電通首席創意長周麗君、台灣電通數位內容部創意總監范耀堂。

以及行家座談邀請到堯智科技管理顧問有限公司總諮詢顧問／IAA理事長黃燕玲擔任行家座談主持人，與薩泰爾娛樂業務總監／月城南廣告執行長潘瑋翔、蝦皮購物品牌行銷部長廖君凰，共同對談關於各項新興行銷趨勢概況。

共同期待，2021一定會更好！

台灣廣告主協會理事長／第一名店董事長王義郎致歡迎詞時，以「明年一定會更好！」開場，並表示，2020年全球遭受疫情空前的波及，台灣卻在逆勢中站穩腳步，十分不簡單，值得引以為榮。此外，王義郎亦強調在未來趨勢中，「人才」是其中重要的關鍵點，企業要花更多精力在人才培育。

緊接著，動腦雜誌發行人／台灣廣告主協會秘書長吳進生致詞時則表示，動腦雜誌創立43週年，感謝有台灣廣告主協會一起拼，聯合主辦許多大小活動。同時也以「老朋友可靠、老書好讀」謝謝贊助夥伴。並預告2020年行銷傳播貢獻獎頒獎典禮，將於2021年1月11日盛大舉辦。

2021大趨勢，快銷致勝新浪潮

台灣尼爾森客戶服務總監 任康

相較全球各地，台灣抗疫有成，日常生活衝擊較小，台灣尼爾森客戶服務總監任康以「2021大趨勢，快消致勝新浪潮」為題，分析疫情下台灣整體經濟環境，並給予2021快消品市場一些建議。

他首先提到疫情穩定使民眾信心提高，相較北亞地區，台灣消費者對疫情的擔心程度更樂觀，此心態也反映在零售動態，根據經濟部統計處資料，台灣批發、零售及餐飲業營業額於2020 Q3達高峰，而尼爾森追蹤的B2C線上通路成長率及重要性更達到史無前例新高。

通路板塊移動

疫情爆發後，整體快消品市場成長強勁，線上通路動能顯著，根據尼爾森零售市場數據追蹤資料，2020年2、3月成長率甚至較過去雙11、周年慶等人工檔期高；即使疫情趨緩，線上成長依然持續發酵。

任康不斷強調擁抱電商的重要，因為線上強勢品類更為強勢，線下重點品類亦表現亮眼；而想找出線上市場機會點，他表示，針對食品操作，廠商可將線上線下價格差異化、或使用大包裝販售；用品上則可採取組合包、任搭商品策略。

品類關鍵趨勢

2020年1~9月整體快消品新品銷額較2019年同期成長14%，貢獻整體快消市場7%銷額，顯示新品的重要性不減反增。

除了自煮及清潔品類在疫情後成為消費者的新風潮，任康也建議：「食品新品可以主打無糖、纖維、高營養，或以跨界聯名販售，不僅創造話題，也吸引新客，達到1+1>2的效果。用品新品則可以透過複合訴求以及延伸保養，升級後再出擊，主動為消費者創造更多需求。」

消費者新動態

疫情後，消費者對市場高價化有感，但也觀察到更多促銷；他們追求高價高品質，也對價格高度敏感；疫情也驅使消費者使用App線上消費，與2020年1月相比，2~4月使用7-11、全家通路商App消費金額占整體比例為平時的2倍。

新型消費方式崛起，任康建議，廠商應抓緊通路商會員經營操作，利用通路會員系統接觸消費者，並在主力通路持續投入資源，提升消費者心佔率。

消費者媒體使用行為的變與不變

尼爾森媒體產業副總監 彭佳琪

疫情來襲，改變人們對媒體的依賴及使用情境，尼爾森媒體產業副總監彭佳琪以「消費者媒體使用行為的變與不變」為題，整合電視收視率、媒體大調查、廣告量投資資料及社會輿情分析，分享其中的觀察和發現。

媒體使用情境增加

相較2019年同期，2020疫情期間人們的閱聽習慣改變，在電視、網路的接觸率皆有所成長，特別是行動上網，台灣整體電視收視表現也於4月創新高，每天平均1,500萬人收看，每人平均超過250分鐘。

除晚間黃金時段，平日午間收視亦有提高，特別是下午2:00中央流行疫情指揮中心記者會，是民眾獲取疫情資訊的重要來源，對疫情的關心也充分反映於新聞節目收視佔比的提升。

另一方面，相較2019上半年，網路使用者的上網時數也有明顯增加，若依使用時數區分，平日時段，每日使用2~5小時的中度使用者增加；週末時段，每日使用超過5小時的重度使用者增加。

此外，線上影音娛樂、辦公服務、購物行為及社交聯繫等都有所增長，而許多人看電視的同時會使用行動裝置，廠商可以透過差異化的跨螢幕投放，吸引消費者的注意，提升廣告綜效。

廣告投放改變

在廣告投放上，各國廣告量變化不一，但總體廣告量下跌；就台灣而言，相比2019年同期，2020年整體廣告量雖下滑，但回升速度也快。觀察廣告投資量趨勢，彭佳琪將其分為成長型（消毒除臭）、復甦型（旅行、電影）、新興型（網路教學）及危險型（航空）。

廣告素材上，防疫、振興相關題材增加，國外以溫馨訴求強調待在家、保持社交距離的重要；台灣則更強調健康、持續理財、運動。疫情緩和後，開始出現振興、三倍券等討論及宣傳。

彭佳琪總結，疫情期間，人們更依賴媒體，使用情境也增加，若能快速掌握廣告投放趨勢及輿情，能幫助後續商品推廣與溝通。而不同品類商品有不同狀況，她提醒，跨媒體投放相輔相成，不同時間、地點，用不同方式與消費者溝通，才能控制成本、精準掌握成效，減少投資浪費。

2021年，給品牌社群經營者的備忘錄

春樹科技營運長兼共同創辦人林益成

春樹科技營運長暨共同創辦人林益成，首先帶來2020年最值得推薦的行銷案例「萬秀洗衣店Instagram」，這間店齡70年的洗衣店由一對老夫婦經營，孫子為了豐富他們的晚年生活，於是將客人遺忘在店裡數年以上的衣服拿來做穿搭秀，並仿造時尚雜誌來介紹單品，吸引許多外國粉絲以及各大海內外媒體報導。IP化的經營手法，善用HashTags、限時動態和長影音，新科技重造老品牌，簡直「像極了數位轉型」。

本次疫情，也讓時裝有了不同的展現方式，時尚品牌Tod's推出數位時裝秀「#THE SONG」，邀請大家以一首歌的時間來一覽2021年的春夏商品，來自各地的模特兒或明星以Facetime的方式，在各個宅邸切換畫面輪流展出身上單品。

今年春樹科技也做了一項最得意的案子，台新銀行玫瑰卡自1995年開始瞄準職場女性，推出「認真的女人最美麗」Slogan打響名號，2015年近一步強調有個性的女人，訴諸「帶刺更有魅力」作為主軸。這次春樹科技則發現，許多人認為女性走入家庭只是一種犧牲，但「有一種付出不叫犧牲，而是想要過的人生」，以此為溝通核心，也拍成廣告影片，在碎片化的社群環境綿密地進行操作，最後辦卡成效極佳、超乎預期。

林益成評估2021年，大平台紅利流量持續消逝，「小群策略」雖然不是新的名詞，但越發重要，其核心不是投資越大就有越多回報，須了解各平台所扮演的角色，同時沒有一個素材可以應對每個人，針對不同客群要做不同分層的小群內容，並運用科技進行佈局，林益成說：「社群不只是人的集合，也是行為和需求的總和」。

另外，Instagram、Messenger在2021年將會有更多運用，去年開始IG的有機觸及可達3成，透過廣告投放可觸及台灣網路使用者總體35%的族群，IG可說是年輕人的GOOGLE，利用HashTags來搜尋內容，相較缺乏新意的Facebook，新功能都集中在IG上，甚至可做促購廣告；而Messenger在今年有很大變動，開放50人同時在線之外，更開放了API外部串接，未來將有更有趣、更多分眾的案例。