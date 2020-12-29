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誠品線上 品牌全通路飛輪的開端！

聯合新聞網 / 動腦

【文／邱品瑜 動腦編輯部】

陪伴台灣民眾30多年的質感書店誠品，2020年12月1日，大舉推出品牌電商「誠品線上」，將為品牌、市場，帶來什麼樣的創新火花？未來展店、經營模式規劃又是如何？值得期待！

誠品之於你的生活，是什麼樣的存在？是一個充滿人文、藝術的休閒空間，抑或是得以暫時遠離塵囂充實心靈的所在。

拒絕疊床架屋 「誠品線上」全新開站

2020年12月1日早上8點，誠品推出全新建置的品牌電商「誠品線上」，根據誠品統計，目前共有約267萬位會員，其中男女比例約4：6，25~45歲為主力客群，該族群特性除了喜歡獨特商品外，購物需求也十分多元。

因此，「誠品線上」以創造「閱讀與生活的無盡想像」為定位，規劃九大館別，包括：中文書、外文書、兒童親子、雜誌、影音、文具、流行、生活、食品，並優化搜尋功能，讓已有購物目的的消費者，可以立即找到所需商品。豐富的選品中，不乏許多台灣在地品牌、小農嚴選商品，甚至國際香氛、美妝，應有盡有。

使用者經驗設計方面，擴增千幅展示板位，提供使用者多元靈感，購物流程只要三步驟，網頁承載流量無上限，回應速度也較過去快3倍，海量的資訊與商品，令人一點進去便流連忘返。

連鎖而不複製 開創社區型創新通路的可能

誠品董事長吳旻潔表示，「誠品線上」象徵著誠品全通路經營模式進入疊代的里程，也十分感謝近半年來所有投入心力的同仁，是一個奇妙的經驗更是試煉。大概從2017年第三季左右，歷經三年多，誠品從一開始的「個人化服務」定位，到全通路平台，接著在2021年希望邁向「全通路飛輪」時期。

吳旻潔解釋，所謂的全通路飛輪，是希望誠品所有能接觸到的消費者觸點，包括，實體空間、誠品線上、內容網站「迷誠品」、Facebook、Instagram、誠品App，甚至手機、E-mail等顧客服務，都是通路的一環。 她期待誠品30多年來在市場累積的品牌聲量與經驗，將從「誠品線上」上線開始，有意識的持續累積，讓顧客得以獲得滿意服務而產生流量，流量則能幫助誠品找到更多元、優質的商品。如此串聯後，希望如飛輪般持續同向自動轉動，進而形成良性的循環，這是一個不斷自我強化的過程。

也因為這樣的未來計劃，讓誠品更勇於規劃相較於過去，店面較小的社區小型模組店，以「誠品線上」資料庫為基礎，搭配「迷誠品」的深度內容，透過實體空間活動，將不再受限於物理面積的考量，反而更能深入接觸到生活者生活的端點，並連結回品牌，乃至於文化、觀光產業。此外，大型店的展店計劃在近年仍會同步進行評估。

買書第一站，也是最後一站！

談到「誠品線上」開站，誠品電子商務處副總經理張鈿浤，充滿自信的說，期待未來「誠品線上」可以成為消費者想買書時的第一站，也是最後一站！

張鈿浤強調實體通路與虛擬通路之間，本身在時間、空間上就是互補的，實體可以把虛擬當成一個無止盡的二樓，不管實體的坪效是多少，總有不能滿足客戶需求的時候，此時虛擬就可以發揮作用。

對品牌而言，「誠品線上」不只是一個電商網站，更重要是將誠品的虛擬與實體串連在一起，創造整合式「OMO虛實整合」的購物經驗，實體店點的同仁，也可以經由導購工具將商品推薦給客戶，未來亦有掃描下單，宅配到府免提貨，線上同享實體折扣等相關方案，把閱讀和生活更完美的融合在一起。

【本篇未完，完整內容請見《動腦》2021年1月號；訂閱動腦知識庫

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