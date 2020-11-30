【文／楊子毅 動腦編輯部】

2020台北國際電玩展，獎勵獨立開發商的Indie Game Award「最佳手機遊戲獎項」，由來自台灣的新創遊戲公司Gamtropy遊戲熵以「實況旅人Subscribe to my adventure」拿下。實況旅人是一款以「社群平台風潮」為主題的冒險RPG遊戲。

玩家將扮演一個新上手的實況主，透過直播打怪來累積粉絲訂閱數，目標成為人氣網紅。

作品雖然畫風可愛，卻真實刻劃了當下社群平台的使用生態，包括網紅和鄉民的使用習性，以及對立衝突、同溫層、群眾獵巫和肉搜等問題，都可能反映在玩家身上。在這款遊戲中，就彷彿看見真實的世界，Gamtropy用遊戲故事貼切地描述數位科技對人們所帶來的影響。

數位科技所埋下的種子，不只在各行各業持續發酵，也推動更多新的挑戰者進入市場。除了現在行銷人所熟知、卻也令人眼花撩亂的各種新興MarTech行銷科技，背後也代表著其他多種的新創模式亦同持續冒出，如金融市場的區塊鍊、娛樂市場的串流媒體、交通業的共享經濟、醫療業的遠距科技，甚至是線上募資平台竄起的消費品牌為工業化後大多寡佔的市場不斷洗牌，這股潮流將如何演進？

鑑此，12月號《動腦》536期以「十年磨一劍 新創‧潮」為題，探討台灣新創品牌如何扎根市場，迎向挑戰、抓住機會。

新創潮流能否推向國際？

玉山國際創投旗下，專注交通運輸創新之加速器Mosaic Venture Lab創新及科技發展副總經理Volker Heistermann表示，台灣新創圈這10年來已經成熟許多，且在近期疫情控制得當的情況下，讓人才從矽谷回流台灣，與本土新創圈有更多的交流結合，有助國際化。

續談台灣優勢，本地駐有許多傳統產業，像富士康、廣達、光寶，有機會以硬體實力，和新創軟體做合作，例如光寶的鏡頭結合了AI新創進行銷售，增加本身硬體產品價值。

當今健康照護、工業4.0有關之新創相當熱門。但Volker Heistermann認為有趣的是，眾所皆知台灣擁有很強的ICT技術，卻普遍忽略在汽車、航空、船等交通運輸類的創新科技。「波音787夢幻客機」的航空電子與線上支援系統，程式行數約落在6至7百萬，計算整個飛行系統則約有1千4百萬行數；而現在正在發展的自動駕駛汽車，其軟體的原始碼行數卻是高達10億，這顯然是很好的機會，目前自駕車發展的產業鏈，還等待更多新創去填補空缺。

因此Mosaic Venture Lab在為汽車產業尋找新夥伴時，其實不限於直接與汽車相關的新創，甚至可以將健康醫療的創新帶入汽車內，為乘坐者提供更多元的服務，可以去想像「一台車就是一台智慧型手機」。

而說到挑戰，台灣包含新創許多企業，思維、語言均不夠國際化，甚至在國際性的活動上，聽到的語言幾乎都是中文。Volker Heistermann舉例：「你在信義區的百貨公司購物時，銷售人員說的都是中文，但在他家鄉德國的首都柏林，即使自己是德國人，百貨公司的人依然用英文和他對話，一律將顧客當作是外國人。」在台北這個地方就可以看出，國際化的思維依舊不夠到味。

Vpon威朋大數據集團執行長吳詣泓也說道，台灣擁有很多產品技術的人才，但人力分工有限的新創，最大的挑戰就是國際化；以及進入海外市場時，能不能找到可信的在地團隊，而不是派台灣人飛洋過海重新適應不同生態，才不會在快速發展的新經濟遠落人後。

對此Volker Heistermann提到，目前台灣新創在B2B業務銷售的觀念不夠成熟，如果要對海外市場進行銷售，將無從交涉。總歸來說，還是需要花錢去聘請了解該領域、能協助拓展人脈的人才，「而不是一直從校園中抓取實習生作為免費勞力」。

從新創團隊在做簡報的時候，就可以看到他們時常不會將獲利花費在市場研究或聘僱人才之上，「應該要拿錢去投資，滾出更多的錢，而不是只守住那些錢。」而業務領域更應該要被受重視。

吳詣泓表示，台灣級別的人才很多，但亞洲、國際級別的人才相當稀少，團隊徵求人才時，需要定義怎樣的「人才」？美國的強大，是吸引了全球頂尖人才聚集，他說：「台灣人最懂台灣，但不可能做全世界的事。」企業如何吸引國際級人才願意到台灣工作相當重要。

Volker Heistermann另提醒：「競爭者不在台灣，不代表不存在這世界上。」有些新創團隊沒有做足全世界的資料蒐集，想出一個Idea，但海外早已存在，如此競爭門檻變高之外，在產品發展上可能遠遠落後競品。

此外，本地許多產品的UX/UI使用介面設計不良，加上美學觀念不足，導致體驗不佳，尤其為傳統產業（如銀行）製作的軟體，很容易遇到這項問題。不過，像GOGORO的App就是台灣市場上難得不錯的設計，也具備國際化思維。

除了美感風氣，新創在環境面的挑戰，吳詣泓還點到了「法規鬆綁」背後系統性的問題。諸如FinTech金融科技、遠距醫療，都受到法規限制，讓有些新創科技難以突破與應用。以「純網銀」運營為例，台灣政府發出3張純網銀執照予大型企業，但這對小型新創公司來說，完全沒有得到發展的機會，中央公部門對於台灣新創支持的力道仍有待加強。

「檯面上很多人在談『獨角獸』是沒有意義的，過去有些估值達10億美元的台灣獨角獸，也是很快地消失在市場上。」吳詣泓認為，重點應該在於台灣新創整體的戰略目標為何、生態系有沒有建立起來？而不是刻意去打造一隻又一隻的獨角獸。

思路即絲路 還要有履歷！

創業之人必有其目標和野心，但如何帶領團隊向前實踐、說服投資人及客戶？是一大學問。吳詣泓說到：「作為創業人以及天使投資者，最重要的事情，就是創業的第一天或之前，就要思考到亞洲市場。

很多人都會只想到要成為台灣最好或最大的公司，但或許你的產品技術在海外更有機會，發展規模比台灣本土的第一名更好，卻被台灣市場的框架所限制。」從亞洲的思路去想問題，決策才不會受制於台灣。如只想著台灣第一，由於市場有太多面向，反不容易達成。

新創團隊常會思考如何拿到海外投資，增加公司的市場估值，而如果一開始就以亞洲整體市場作為目標，機會也會高出許多。而勝出的關鍵並不是因為產品的厲害或是解決了什麼問題，而是公司成立前的起心動念，思考格局大小決定了公司未來的樣貌。

「10年前或許只要一份PPT就可以拿到投資。」Volker Heistermann表示，如今新創圈火熱，投資案過多，因此現在投資者在檢視新創團隊時，還需要看到產品的使用者、銷售及案例驗證，所以與其思考如何吸引投資人，不如先為產品打好足夠的履歷。

Mosaic Venture Lab資深專案經理黃偉明則認為，其實很多人以為要接觸投資人很難，而或許這個機會，簡單到如同打一通電話或寄一封Email：「As simple as a call.」，新創團隊常把這件事想得太複雜、被嚇到，先入為主地認為一定會失敗，但人與人之間的距離有時並不會這麼遙遠，端看要不要去做而已。