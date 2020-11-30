大春煉皂 創「皂」天然美好的沐浴體驗

【文／邱品瑜 動腦編輯部】

文化是人類微妙的靈魂培養，漫步在迪化街上，一磚一瓦讓人不難想像這裡繁華的曾經，走進234號大春煉皂今年10月初剛開幕的新門市，樸實、沉穩的氣質，與整條街有種不謀而合的呼應。

第一次遇見大春煉皂，便深受其獨特的圓型人臉商標吸引，佇足良久細細端詳後發現，每塊看似平凡的肥皂背後，都有著耐人尋味的文化意涵與友善環境的堅持。

文化製皂，同時重視友善環境

擁有70年歷史的大春煉皂，強調與自然共存的品牌理念，其實是源於大春煉皂品牌總監李國榮的爺爺，從第一代從事肥皂生產開始，就不斷耳提面命，肥皂是大家每天都會使用的東西，所以自家產品必須對環境負責任。

因此，大春煉皂的產品無添加有害成分，使用後所產生的皂水流入大自然，皆可由微生物分解，不會造成環境負擔。

由於成長背景的關係，李國榮對大稻埕有著濃厚的情感，2017年回到家族參與品牌經營，對自家產品如數家珍，並致力推廣在地台灣文化、藝術特色，近年曾與國立台灣美術館、國家兩廳院等攜手，推出限定系列商品，各種用心，就是期待讓世界看見台灣的美好。

其中的「稻埕時光」經典系列，巧妙的將米、茶、中藥入皂，結合花磚概念融入包裝設計，不用過多的文字詮釋，就能完全展現出充滿台灣意象的品牌文化素養。 努力終有回報，今年10月，大春煉皂正式在日本東京銀座LoFt旗艦店上架，將美好的沐浴體驗，遠播國際。

清楚分眾，賦予肥皂創意與故事

擁有三代製皂的深厚經驗基礎，李國榮自信的表示，旗下產品品質穩定不易軟爛，可維持較長的產品使用壽命。同時大春煉皂有強大的開發能力，以及專業的調香團隊，希望讓肥皂除了清潔功能，更能帶給使用者身心靈的舒緩與放鬆。

例如，專為油性膚質研發的純黑色澤「夢中築炭淨顏皂」，採用台灣孟宗竹以老土窯炭化，柴火燒成具有「黑鑽石」之稱的竹炭入皂，可以洗淨整日的煩躁油膩感。而「夢中築」與「孟宗竹」的諧音命名，則可見品牌細膩之處。

在銷售分眾上亦不馬虎，目前可概分為三大類，一、對生活講究的全齡族群。李國榮觀察到由於少子化的影響，現在消費者較願意用高一點點的價格，購買高品質的產品投資自己，當消費者使用後對產品認同，忠誠度就會十分穩定；其二，則專攻對台灣文化嚮往的伴手禮市場；三、B2B、互動式的香氛體驗設計。

在眾多的產品系列中，李國榮特別推薦銷售最好的明星商品「瓜顏悅色潔顏皂」，以艾草粉、草本植萃精華、小黃瓜萃取液等主要成分製成的潔顏皂，讓人直覺想像在物資選擇較少的年代，不少女性用新鮮小黃瓜敷臉的經典畫面。

市面上較少的髮餅，也是品牌的特色之一。髮餅工法繁複，需採半手工方式製成，除了可以讓頭皮在清洗時，相對天然低刺激，對長髮使用者來說，會比髮皂更為滋潤好整理，產品內還貼心的附上使用說明，短髮以髮餅打5～7圈，長髮則為10～15圈，讓初次使用的消費者，更能掌握使用量。

強強聯手，持續開拓B2B市場

大春煉皂從2016年11月開始深耕品牌，到2017年1月正式開幕至今，總體銷售維持平穩成長。雖然今年適逢疫情衝擊旅遊產業，對實體門市伴手禮業績造成衝擊，但在B2B方面卻有不錯的成績，大約占總體銷售一半以上。

在品牌聯名方面，大春煉皂與同樣珍愛大自然的休閒服飾品牌Roots，聯名合作的香氛沐浴皂系列商品，一上市就十分受到消費者歡迎。以森林為概念，共有四種不同香調，分別為森林秘境、馥郁果香、花園雨露、清新草本，每一款品項，都是雙方團隊歷經多次共同討論研發而成，期待透過香氛的嗅覺體驗，帶給使用者最天然、自在的生活新提案。