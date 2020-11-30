不只有好看的外表 GoShare用有趣靈魂搶佔騎士心

【文／陳羿郿 動腦編輯部】

「我們來了！」2019年10月，一幅醒目的藍綠色家外看板高掛在台北市信義商圈，上面搭配微笑Logo以斗大的標題這樣寫著，大聲宣告GoShare電動機車共享服務將進軍台北。

電動機車廠睿能創意Gogoro旗下的共享服務品牌GoShare於2019年8月正式上線，選擇桃園為首發站；時隔兩個月再進駐台北，之後陸續擴展到台南、新北、雲林等地。一年間，已累積了超過80萬用戶數。

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》2019年09月至2020年03月針對共享機車服務的調查顯示，GoShare在網路上的討論聲量位居第一。初登場就挾著母公司Gogoro奠基的明星光環，GoShare就如同出身名牌大學的資優生，起步時不免背負期待，受到外界高度關注及檢視。

但這頂光環是加分還是限制？GoShare新事業總監姜家煒說：「Gogoro在台灣確實打下不錯的基礎，自然推出GoShare會引發大家關注，可以說在起跑上就有助攻，但後面就得要靠自己。」 採訪當日，《動腦》編輯就位在Gogoro總部，九至十二樓是Gogoro團隊辦公室；GoShare的專用辦公室則是位在二樓。「像我們兩家辦公室的風格完全不一樣。

成立第一天，Gogoro創辦人（陸學森）就給了我很清楚的指令，要發展自己的Bussiness和品牌。因為賣機車和做共享服務的型態不同、客群不同、工作團隊也不同。我們不是要想辦法去複製一個Gogoro，而是去創造屬於自己的GoShare。」 那麼GoShare的定位是什麼模樣？

洞悉人類惰性 導入合適技術

面對每個新創企業或品牌都會遇到的訪談必考題「成立的初衷」，姜家煒回答：「Gogoro不是因為看到有很多人做共享服務，好像不錯玩或是有利可圖才決定推出GoShare。而是依循集團想打造乾淨智慧城市的願景，希望用科技創新的方式，讓大眾除了可以買電動機車以外，還可以有共享電動機車這個新選擇。」 不過，他進一步解釋，「所謂科技創新不只是導入新技術，而是為適合的場景導入適合的技術。」

像是GoShare的App註冊是採用AI臉部辨識，上傳證件並使用系統進行即時臉部辨識後，約3至5分鐘就能完成身份審核並開始使用服務。另外，整合蘋果Apple Pay NFC技術，讓用戶透過iPhone感應車身，就能快速租借車輛並使用Apple Pay付款。

還有近期新推出的「智慧還車拍照」功能可自動偵測車牌，只要將畫面中的方框對準車牌，就會自動辨識車牌號碼並拍攝、存取照片，讓用戶不用多花時間在喬角度、調光線。

引進種種技術背後的目的不是為了和別人不一樣或是炫技，而是洞悉了人性的懶惰和沒耐心。「要做一個好服務就要解決用戶的問題，服務才會有價值。所以我們想解決『懶』這件事。」

姜家煒也回憶，當初和蘋果洽談時，對方問的第一個問題不是費用，而是「我們的科技為什麼適合你？NFC技術可以幫助你們改善什麼事情？」他認為，這正是重視用戶體驗的公司會在意的，也因為雙方一致看重用戶體驗，才有機會達成合作共識。

姜家煒打趣說道，因為GoShare是台灣第一家與Apple 合作NFC感應技術的公司，曾有媒體問：你們是不是要做共享機車界的Apple，他則回應：「我們要做共享機車界的GoShare；沒有要做共享機車界的Apple。」表現了對自家品牌的肯定與信心。

品牌三大核心：探索者、開拓者、用戶的好朋友

GoShare既不當母公司的複製品，也不打算成為共享機車界的Apple，作為新興品牌，GoShare自成一格，有屬於自己的一套玩法。姜家煒認為，做品牌常見的問題就是容易被外界新鮮事物吸引，以致於跟風、失去自我。

做品牌也不等於社群做得很好、活動辦得好，這對品牌來說都只是其一的選項。GoShare則是希望做到所發的訊息、所推的活動都能發揮影響力，建立與用戶之間的關係，自然而然地，品牌說的話用戶會想聽、會感興趣。

「好看的皮囊千篇一律，有趣的靈魂萬里挑一」GoShare希望不只是用新穎的車型、技術吸引用戶，更能讓大家注意到品牌幽默又趣味的內在。

因此GoShare開宗明義先訂下了品牌三大主軸：Explorer（探索者，追求自由，與用戶共同探索新事物）、Trailblazer（開拓者，引領潮流）、Friend（用戶的好朋友，分享快樂與驚喜），時時提醒自己所做的任何決策、策劃的每場活動都要繞著這三大方向轉。

例如今年9月發表的「GoShare Select 挑剔指南」，挑選了25 家台北人氣餐廳品牌合作，並聯手永豐銀行，推出SCAN & PAY結帳功能，用戶在 GoShare的App上就可一併完成移動、用餐、付款等動作。這正是Explorer和Trailblazer精神的體現。

姜家煒提到這項活動背後的思惟，在食衣住行育樂上，GoShare的第一場景是「行」，由此延伸向外探索第二場景「食」，找出與GoShare旗鼓相當、調性一致的餐飲品牌。不僅給予用戶實質的價格優惠，同時還顧及到他們的生活型態，提供用戶一致的品牌體驗，也希望藉由這個新價值來引領潮流。

而每逢情人節、母親節、雙11等節慶，都是各家品牌借勢促銷、舉辦活動的好時機，GoShare則是秉持開拓者的態度，在發想行銷活動。

姜家煒分享，不管是機車還是汽車，很多人說車子是自己的情人，所以GoShare就利用今年情人節做了一檔活動，把車子擬人化，打造限量5台粉紅色的機車，掛上含520數字的車牌，還有隨機在全台車廂內，放入包裝長得像保險套，內容物其實是氣球的開「廂」禮。

「我們想要引領潮流，不想做人家都在做的事情，但不是為了跟別人不一樣，而是深入了解用戶需求，洞悉他們習慣，再推出合適的活動。」

另外，從GoShare的社群經營和客服處理態度就可感受到Friend的表現。GoShare小編幽默風趣的貼文風格，常引起不少人留言互動，像是為了提醒使用者正確關機車車廂方式，小編出題：「當車廂和衣櫃門一樣，怎麼關都關不起來時，要重壓圖下何處，才比較容易關上呢？（#請勿對車廂進行爆擊）（#車廂不會掉寶但我會掉淚）」，引來700多位粉絲留言討論。