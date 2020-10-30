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晚起步也能站穩腳步 台灣之星如何以數位布局贏得信任？

聯合新聞網 / 動腦

【文／邱品瑜 動腦編輯部】

有鑑於每年雙11各大零售業者的熱烈買氣，2016年台灣之星首度在網路門市上推出「電信雙11」，2017年以「終身月租188元」限定資費，不到12小時，6萬個門號全數售罄，當日上線人次高達300萬以上，瞬間打響台灣之星「雙11購物節」的知名度，同時也成功將「網路可以申辦門號」的訊息，廣泛的傳遞給大眾。如今，每逢雙11，在消費者支持下，台灣之星業績年年創下佳績。

數據為輔 提供優質數位服務

回顧過去6年品牌亮眼的成績，台灣之星行銷事業部資深副總朱曉幸總說：「那是因為我們過去真的太貧乏了！但貧乏卻成為很大的競爭優勢。」

談起近年台灣之星數位布局，朱曉幸表示，由於台灣之星實體服務門市數量實在有限，所以乾脆選擇深耕網路門市，讓消費者透過簡單操作流程，也能獲得同樣品質的服務，如此一來就宛如有一家開24小時的服務據點，且完全不受地點限制。

這大膽的想法，讓台灣之星2015年8月開站第一個月就賣出2,000多個門號，接著每個月平均都有5,000多個門號從網路門市售出。

但台灣之星不就此滿足，而是投入更多的資源，持續積極優化使用者介面設計與經驗，並在2016年引進大數據團隊，從一開始透過數據解決像是客戶流失模型類的當務之急問題，到現在已有40~50個數據模型，專門用以提升品牌服務以及洞察消費者需求，例如：消費者即時個人化推薦介面、門市配貨數據，以及銷售員販售習慣等，都會被詳實的記錄在數據資料庫中。縱觀數位優勢，可概分為以下三點：

一、使用者中心設計：

以電商思維經營網路門市，無論是網站、App，都講究直覺使用設計，舉凡申辦門號、購買手機、更換SIM卡、改資費方案、買配件、申請加值、國際漫遊，皆可由消費者自行在網路上操作，一站式處理完成。

對此，朱曉幸充滿自信的說：「消費者30秒能解決的事情，就不要讓他花30分鐘來處理。」目前台灣之星的電子帳單使用率約88%，App開啟率每月達200多萬次，網路申辦率約15%

二、即時個人化內容：

結合大數據運用，整合線上、線下資源，持續精進網路門市、App、Chatbot智慧客服及智慧諮詢專家服務平台，提供內容、呈現與處理都一致的服務，有效提升使用者經驗。

假設使用者在官網曾瀏覽過續約、國際漫遊等相關方案，當使用者走進門市時，實體店面的銷售輔助系統就會提示店員可以首先推哪一類型的方案，比較符合消費者需求；同理App的使用介面，也會根據使用者行為，提供不一樣的個人化訊息。

三、透明化數位分享：

朱曉幸透露，目前台灣之星的員工平均年齡大約30多歲，這群多半在數位環境下成長的夥伴，工作思考邏輯上，更加理解數位科技，且願意接受創新事物，進而連動品牌在數位行銷的里程中十分順暢。

「訊號如何？」、「網速如何？」，面對這些較常被消費者質疑的問題，台灣之星選擇開誠布公與使用者共同打造，訊號速度實測大公開的「訊號地圖」。讓所有台灣之星用戶，都可以自行上傳當地實測的訊號資訊，並直接給予評價，以透明化資訊，有效提升大眾對品牌的信任感。同時，朱曉幸也坦然地認為，當品牌愈想要朝數位發展時，就要愈經得起批評指教。

精準分眾，以符合消費者期待

此外，台灣之星明確且細膩的分眾市場策略，亦是吸引不少消費者的關鍵之一。朱曉幸認為，針對特定族群的經營，不能只是當「方案」處理，而是從月租，到周邊所有的相關服務，都要是專門為該族群打造的。目前U15、U25、O60（15歲、25歲、60歲）等分眾方案，大約佔整體申辦量30%以上。

隨著數位科技的興起，智慧型載具使用年齡層逐年下降，這也引起許多家長對於是否該給孩童手機這個問題，面臨過去前所未見的決策困難。在希望能隨時聯絡上孩子，與擔心他們濫用網路的兩難中，台灣之星提供上網、通話、管理一次到位的U15專屬方案，給孩子有機會學習自律，家長也可以透過門號管理，一目了然孩子通話、上網時間等使用行為。

而針對60歲以上的樂齡族，更細分為「自主決定」與「非自主決定」的長輩族群，並提供相對應的推薦方案。以O60為例，每月只要新台幣60元，即可享有4G輕速吃到飽與最高60分鐘的通話服務，在周邊商品推薦上，則以大螢幕手機、平板、空氣清淨機等，符合年長者生活需求的單品為主。

跨足電商，創造優質消費體驗

行動電商方面，看準整體零售市場中，品牌電商將成為必要之存在，台灣之星打造了全新「買東西購物商城」，將網路門市結合既有實體門市通路，打造全新電商購物模式。

不論是否為台灣之星用戶，凡到台灣之星全台實體、網路門市單購商品，當年度消費達指定金額或指定次數，消費者即可指定未來一年中，任一天成為自己的「專屬回饋日」，而專屬回饋日當天於台灣之星網路門市單購商品，皆可獲得回饋金，在下次消費時可以100%折抵，最低折至0元。

目前品牌電商中，大約有500多樣商品，朱曉幸強調，台灣之星做行動電商的重點，主要是為了提供客戶更全面的購買體驗，也因為單品種類不多，因此可以以量與廠商談到較好的折扣，返利到消費者身上，選品原則以和品牌有關聯性且不突兀的暢銷商品為主。

【本篇未完，完整內容請見《動腦》2020年11月號；訂閱動腦知識庫

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