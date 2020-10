有趣又實用的驚喜創意！

【文/翟南】

忍者訓練機 一圓你的忍者夢!

呃,各位親愛的讀者大人,以及尊貴無比、優雅動人、美艷非凡、貌若天仙的動腦編輯大人好,這期的一開頭,請容卑微的小小翟南在此先進行一段工商服務時間:很高興的,幸好我從來沒說過「啊,等我寫完三本書,我就要回老家結婚了」或是「這裡就交給我了,你們先走!」之類的話,我的第四本書「原來如此!日本歷史奇聞物語不思議」就在9月26日上市了,內容保證好玩到一個不行,還請各位讀者大人多多支持,感恩,感恩。

我的這本新書講述在日本從古到今的歷史中,許多不為人知的超有趣故事,像是說起明治維新大家都知道,但你知道在歷史的背面,德川幕府最後一任將軍德川慶喜以32歲之齡退休之後,過著什麼樣的生活嗎?我在「末代將軍的愉快退休生活」這篇裡寫到,慶喜過著擁有許多興趣嗜好的日子,除了書法、油畫、攝影、腳踏車之外,他還玩烘焙、烹飪、騎馬、狩獵、圍棋、將棋、能樂、射箭、釣魚、撞球、顯微鏡,甚至還有刺繡!只可惜雖然擁有熱情,但能力似乎都不太高,例如他曾多次將熱愛的攝影作品投稿至攝影雜誌,卻一次也沒有被採用。

在慶喜所有的嗜好中,唯獨只有一項達到職業水準,是什麼東西這麼厲害呢?說來有趣,竟然是忍者專用的手裡劍。手裡劍是日本忍者的代表性武器,據說其由來是衍生自中國的暗器飛鏢,外型則有多種款式,而拜近年火紅動漫「火影忍者」之賜,大家最熟悉的就是十字標形狀的手裡劍。

今年9月1日,在全日本的電玩遊戲場裡多了一台特別的遊戲機,讓你可以真實一圓忍者之夢,那就是遊戲大廠SEGA所推出的「忍者訓練機」(Ninja Trainer Arcade),號稱可以提供給玩家史上最棒的忍者體驗。

基本上來講,忍者訓練機跟飛鏢遊戲機差不多,但是射的不是飛鏢,而是使用軟質安全的塑膠所製做的十字手裡劍,而飛鏢的圓形計分盤,則變成背藏LED光源的方形手裡劍計分盤,雖然看似簡單,但是樂趣十足,因為這可是有掛保證的喔。

為了研發這全世界第一台手裡劍遊戲機,SEGA特地邀請日本忍者協議會顧問兼甲賀伴黨第二十一代宗師川上仁一監修,此外還貼心地規劃了適合一到四人的各種遊戲玩法,包含「集中芯打」、「目標擊破」、「縱橫無盡」、「陣地奪取」與「對戰」,無論男女老幼,都能盡情享受化身為忍者射出手裡劍的爽快感。

還不只這樣喔,為了能多賺點錢,不,多多服務玩家,這台遊戲機竟然還附有自動販賣機功能,讓玩家可以購買自己專屬的「My手裡劍」,此外SEGA也有販售可在家裡玩的簡易版「忍者訓練機」,就是一塊沒有電子聲光效果的板子,還有三支手裡劍,售價為日幣含稅3,850元(約新台幣1,067元),讓你可以先在家裡練個夠,然後再到外面的遊戲場逞逞威風。怎麼樣?是不是讓你心中隱藏許久的忍者魂蠢蠢欲動了呢?如果你苦練有成,並在尾牙酒酣耳熱之際對著老闆施展絕學,搞不好還會讓你提早擁有愉快的退休生活呢!

驚天動地的尿尿五式

金庸在武俠小說「笑傲江湖」裡寫道獨孤九劍由劍魔獨孤求敗所創,分別是總訣式、破劍式、破刀式、破槍式、破鞭式、破索式、破掌式、破箭式、破氣式,而電影裡令狐沖最愛耍的盪劍式,則是導演徐克自己改的(令狐沖:哼!人家才沒那麼盪呢~!),但你知道除了耍賤,不,耍劍之外,當男生在耍⋯⋯呃⋯⋯另一個「玩意兒」進行解放的時候,也可以有許多招式嗎?各位觀眾!請看「尿尿五式」!

位於比利時首都布魯塞爾市中心的尿尿小童雕像,可說聞名天下,日本的扭蛋廠商「TAMA-KYU」運用尿尿小童的概念,在9月23日推出了極其特別的扭蛋系列,名為「SHOW! BEN」,如果你覺得這唸起來怎麼跟「小便」很像,那麼恭喜你,你完全是正確的,這系列扭蛋所主張的,就是要讓尿尿更加的自由奔放。

這系列扭蛋總共有五款,每一款尿尿姿勢都是驚天動地,令人歎為觀止,以下就來逐一介紹。第一款「TITANIC鐵達尼式」,採二人合力方式完成,站在上頭的人要伸展雙臂,並以「I'm the king of the world!」的氣勢盡情洩洪。第二款「NIOH仁王式」,模仿寺院裡仁王佛像的立姿,雙手叉腰昂然面向前方,然後⋯⋯尿尿。

第三款「SHACHI-HOKO鯱式」,這個就得說明一下:鯱的中文發音為「ㄅㄨˊ」,就是日本古城天守屋頂二端的魚狀雕刻,呈現尾巴翹起來的姿態,顧名思義,這鯱式尿尿法就是雙手撐地,然後雙腳朝後上方躍向天空的姿態,凡見此尿尿法者,莫不動容落淚感激涕零。

第四款「BRIDGE橋式」,這就是我們在日本摔跤裡常會見到的拱橋,此式不但可將堅強的腹肌指向天空,同時也讓尿尿一舉突破天際,實在是豪氣干雲。第五款、也是最後一款,則是To Infinity and Beyond飛向宇宙浩瀚無垠的「ROCKET火箭式」,僅靠著尿尿的衝力,就讓整個人騰空飛起,帶領人們邁向宇宙的未知之境。 怎麼樣?覺得這系列的扭蛋腦袋有洞嗎?沒關係,你應該不會太孤單。「SHOW! BEN」每扭一次的費用為日幣含稅300元(約新台幣86元)。